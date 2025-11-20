Καμπελά: «Νιώθω πολύ καλά στον Ολυμπιακό – Χαρούμενος γιατί βλέπω την ομάδα να παίζει καλά»

Στην τελική ευθεία για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο (22/11, 20:00) για την 11η αγωνιστική της Super League έχει μπει ο Ολυμπιακός. Ο Ρεμί Καμπελά μίλησε στο συνδρομητικό κανάλι για την αναμέτρηση με την ομάδα του Περιστερίου, αλλά και για τη μέχρι τώρα παρουσία του στην ομάδα του μεγάλου λιμανιού.

«Όλοι με υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Νιώθω πολύ καλά εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος», ανέφερε σχετικά και πρόσθεσε: «Θα είναι ένα καλό παιχνίδι αυτό με τον Ατρόμητο για να προετοιμαστούμε και για το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης που ακολουθεί. Θέλουμε να κερδίσουμε το Σάββατο για να πάμε με την καλύτερη ψυχολογία στο επόμενο».

Αναλυτικά όσα είπε Ρεμί Καμπελά είπε στη COSMOTE TV:

Για την διακοπή και την φόρμα που είχε ο Ολυμπιακός πριν από αυτή: «Ποτέ δεν υπάρχει καλή στιγμή για να έρθει μια διακοπή, ειδικά όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, όμως ήταν κάτι που το γνωρίζαμε και δεν επηρέασε καθόλου. Όσοι ήμασταν εδώ δουλέψαμε πάρα πολύ καλά και κοιτάζουμε τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας».

Για το ματς με τον Ατρόμητο: «Βρισκόμαστε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και εκεί θέλουμε να μείνουμε μέχρι το τέλος γιατί στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Θέλουμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Επίσης, θα είναι ένα καλό παιχνίδι αυτό για να προετοιμαστούμε και για το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης που ακολουθεί. Θέλουμε να κερδίσουμε το Σάββατο για να πάμε με την καλύτερη ψυχολογία στο επόμενο».

Για την προσαρμογή του: «Είναι αλήθεια πως βρίσκομαι αρκετό καιρό στο ποδόσφαιρο. Έχω περάσει από αρκετούς συλλόγους και στον Ολυμπιακό μπορώ να πω πως έχω προσαρμοστεί πολύ καλά. Όλοι με υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Νιώθω πολύ καλά εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί βλέπω την ομάδα να παίζει καλά και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε. Θα βοηθάω όσο μπορώ για να συνεχίσουμε έτσι».