Τεράστια αλήθεια: Γιατί όσο μεγαλώνουμε νιώθουμε πιο μόνοι;

Όταν ήμασταν μικροί, είχαμε πολλές ευκαιρίες να γνωρίσουμε παιδιά με παρόμοια ενδιαφέροντα και να συμμετάσχουμε σε κοινές δραστηριότητες στο σχολείο. Μεγαλώνοντας όμως, πολλές από αυτές τις φιλίες χάνονται και δεν… αναπληρώνονται. Και κάπως έτσι νιώθουμε πιο μόνοι.

Οι άνθρωποι είμαστε στην πορεία της ζωής πολύ απασχολημένοι για να κρατήσουμε επαφές, κάτι που μας καθιστά, απομονωμένους και, ειδικά στις μέρες μας, πιο αγχωμένους από ποτέ.

Αλήθεια, γιατί ακριβώς χάνεται στην ενήλικη ζωή ο υποστηρικτικός κοινωνικός κύκλος που κάποτε διατηρούσαμε τόσο εύκολα;

Φιλίες: 2 λόγοι που γίνονται τόσο δύσκολες με τα χρόνια

1. Περιμένουμε από τους άλλους να κάνουν την πρώτη κίνηση

Όταν είμαστε μικρότεροι, είμαστε συνήθως και πιο ανοιχτοί στο να γνωρίσουμε νέους ανθρώπους. Καθώς μεγαλώνουμε, γινόμαστε πιο επιφυλακτικοί. Κι εδώ έρχεται ο αυθορμητισμός να κάνει τη διαφορά.

Αν κάνουμε την πρώτη κίνηση και πλησιάσουμε άτομα με τα οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να τα πάμε καλά, τότε ανοίγει ο δρόμος για να δημιουργηθούν φιλίες. Ακόμα και οι πιο απλές συζητήσεις με έναν άγνωστο μπορούν να έχουν θετική επίδραση στην ψυχική μας υγεία, όπως επιβεβαιώνει μελέτη.

Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε πρακτικά;

Να πάμε σε μέρη που συχνάζουν άνθρωποι με κοινά με εμάς ενδιαφέροντα.

Να ξεκινάμε συζητήσεις και να ακούμε με ενδιαφέρον τους γύρω μας.

Ένας καφές, μια βόλτα με τα πόδια ή μια χαλαρή έξοδος, ενώνουν τους ανθρώπους και μπορούν να μετατρέψουν τις απλές γνωριμίες σε πραγματικές φιλίες. Χρειάζεται απλώς να αφήσουμε λίγο χρόνο ελεύθερο για τις κοινωνικές μας αλληλεπιδράσεις όπως ακριβώς κάνουμε με όλα τα υπόλοιπα πράγματα στη ζωή μας.

2. Είμαστε πολύ «αυστηροί» με τις σχέσεις

Ως ενήλικες, τα προγράμματά μας είναι γεμάτα και οι προτεραιότητες αλλάζουν, επομένως δεν μπορούμε να έχουμε τις ίδιες προσδοκίες από τις φιλίες μας. Η λύση σε αυτήν την περίπτωση βρίσκεται στην ευελιξία.

Όλοι έχουμε βρεθεί στη θέση να κάνουμε σχέδια για να συναντηθούμε, αλλά τελικά να καταλήγουμε να κοιμόμαστε περισσότερο το Σαββατοκύριακο και να ακυρώνονται τα ραντεβού. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι να διατηρήσουμε τις φιλίες μας ζωντανές, όπως ένα μήνυμα ή οι περιστασιακές σύντομες συνομιλίες. Για να παραμείνουν οι φιλίες μας ζωντανές μεγαλώνοντας, η σταθερή παρουσία με ενσυναίσθηση έχει μεγαλύτερη σημασία από το να συναντιόμαστε με τους άλλους ή να μιλάμε κάθε μέρα.

Τι λέει η επιστήμη για τις φιλίες μας ως ενήλικες

Μια συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Psychology έδειξε ότι η ποιότητα των φιλικών σχέσεων και ο χρόνος που περνάμε με τους φίλους μας είναι ισχυροί προγνωστικοί παράγοντες για την ευημερία. Άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο είναι το να έχουμε περισσότερους φίλους, οι φίλοι μας να αντιδρούν θετικά όταν μοιραζόμαστε καλά νέα και να υποστηρίζουν την ανεξαρτησία μας.

Άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Advances in Life Course Research διαπίστωσε ότι καθώς μεγαλώνουμε, οι φιλίες μας μοιάζουν. Οι φίλοι μας δηλαδή τείνουν να έχουν ομοιότητες σε θέματα όπως το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι συνήθως επιλέγουμε να συνδεθούμε με άτομα που έχουν κοινά χαρακτηριστικά ή ενδιαφέροντα. Ωστόσο, το να περιμένουμε από όλους τους φίλους μας να είναι ακριβώς όπως εμείς, συνήθως μας οδηγεί σε απογοήτευση.

Οι ενήλικες φιλίες ανθίζουν όταν αναγνωρίζουμε τα δικά μας ελαττώματα και ταυτόχρονα αποδεχόμαστε τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, λένε οι ειδικοί. Αντί να περιμένουμε από τους φίλους μας να καλύπτουν όλες μας τις ανάγκες ή να ανταποδίδουν κάθε προσπάθεια που κάνουμε, μπορούμε να σκεφτούμε πώς τους προσεγγίζουμε εμείς.

Αν και οι φιλίες δεν πρέπει να είναι μονομερείς, αναπτύσσονται μόνο όταν προσφέρουμε ο ένας στον άλλον κατανόηση. Αφήνοντας στην άκρη τις αυστηρές προσδοκίες, δημιουργούμε τον χώρο για μια ουσιαστική σύνδεση.

Εστιάζοντας στο να είμαστε παρόντες και αποδεχόμενοι την ανεξέλεγκτη ροή της σύγχρονης ζωής, οι σχέσεις μας μπορούν να αντέξουν στο χρόνο.

* Πηγή: Vita