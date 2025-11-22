Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Στα κοντέινερ οι μαθητές αναστενάζουν
Ελλάδα 2.0 • Στην Αθήνα τα νηπιαγωγεία που ιδρύθηκαν το σχολικό έτος 2020-21 στεγάστηκαν όλα σε κοντέινερ
- Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη
- Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης μεταφέρθηκαν αιφνιδιαστικά τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη
- Παναγιώτης Ραφαήλ: «Σας ευχαριστώ όλους» – Το συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης για τα «δεύτερα γενέθλια» του
- Ιταλία: Καταγγελία κατά του Σέρβου προέδρου Βούτσιτς για εμπλοκή σε «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών» στο Σεράγεβο
Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:
Ελλάδα 2.0
Στα κοντέινερ οι μαθητές αναστενάζουν
• Στην Κεφαλονιά δύο γυμνάσια λειτουργούν επί 11 χρόνια σε κοντέινερ, ενώ στο Αίγιο δύο σχολεία επί 30 χρόνια
• Στην Αθήνα τα νηπιαγωγεία που ιδρύθηκαν το σχολικό έτος 2020-21 στεγάστηκαν όλα σε κοντέινερ
=============
Εν κρυπτώ διαγωνισμός των Κέντρων Διαλογής
Σε ιδιώτες η «καρδιά» των ΕΛΤΑ για 8 χρόνια
• Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη παραχωρείται η λειτουργία των ΚΔ Αθήνας και Θεσσαλονίκης
• Ποιοι τα διεκδικούν
=============
Πρόεδρος ΑΣΕΠ στα «ΝΕΑ»
Διευρύνεται η διάρκεια των διαγωνισμών
=============
Αλλά η Ελλάδα λέει «όχι»
Το Λονδίνο μας δανείζει το 20% των Γλυπτών
=============
Από Τόκιο έως Νταβός
Μία αντεπίθεση με 3+1 ραντεβού για την Οικονομία
=============
Στίγμα
Ε, όχι κι έτσι…
Αλήθειες και ψέματα στην «Ιθάκη»
=============
Φάκελος Διασπορά
Μιλούν 6 καθηγητές
Νοσταλγία για την Ελλάδα σημαίνει…
=============
Φάκελος Ανατ. μέτωπο
Ωρα μηδέν
Η επικίνδυνη μοναξιά της Ουκρανίας
- Μεξικό: 7 σωματοφύλακες δολοφονημένου δημάρχου συνελήφθησαν για συνέργεια
- «Η ΕΕ θέλει την Τουρκία μέσα στην ευρωπαϊκή άμυνα», τονίζει ευρωπαίος αξιωματούχος
- Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ για τη Βενεζουέλα εξαιτίας «της αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή»
- Ρευματιά: «Το θεωρώ άλυτο πρόβλημα» – Νέα στοιχεία για την υπόθεση της Αμαλίας Νικολοπούλου
- Ρευματιά: «Δεν υπάρχει ούτε ένα μονοπάτι εδώ» – Νέες αποκαλύψεις για την Αμαλία Νικολοπούλου
- Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Στα κοντέινερ οι μαθητές αναστενάζουν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις