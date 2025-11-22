Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Στα κοντέινερ οι μαθητές αναστενάζουν
Media 22 Νοεμβρίου 2025 | 01:45

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Στα κοντέινερ οι μαθητές αναστενάζουν

Ελλάδα 2.0 • Στην Αθήνα τα νηπιαγωγεία που ιδρύθηκαν το σχολικό έτος 2020-21 στεγάστηκαν όλα σε κοντέινερ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

Spotlight

Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:

Ελλάδα 2.0
Στα κοντέινερ οι μαθητές αναστενάζουν

• Στην Κεφαλονιά δύο γυμνάσια λειτουργούν επί 11 χρόνια σε κοντέινερ, ενώ στο Αίγιο δύο σχολεία επί 30 χρόνια
• Στην Αθήνα τα νηπιαγωγεία που ιδρύθηκαν το σχολικό έτος 2020-21 στεγάστηκαν όλα σε κοντέινερ

=============

Εν κρυπτώ διαγωνισμός των Κέντρων Διαλογής
Σε ιδιώτες η «καρδιά» των ΕΛΤΑ για 8 χρόνια

• Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη παραχωρείται η λειτουργία των ΚΔ Αθήνας και Θεσσαλονίκης
• Ποιοι τα διεκδικούν

=============

Πρόεδρος ΑΣΕΠ στα «ΝΕΑ»
Διευρύνεται η διάρκεια των διαγωνισμών

=============

Αλλά η Ελλάδα λέει «όχι»
Το Λονδίνο μας δανείζει το 20% των Γλυπτών

=============

Από Τόκιο έως Νταβός
Μία αντεπίθεση με 3+1 ραντεβού για την Οικονομία

=============

Στίγμα
Ε, όχι κι έτσι…
Αλήθειες και ψέματα στην «Ιθάκη»

=============

Φάκελος Διασπορά
Μιλούν 6 καθηγητές
Νοσταλγία για την Ελλάδα σημαίνει…

=============

Φάκελος Ανατ. μέτωπο
Ωρα μηδέν
Η επικίνδυνη μοναξιά της Ουκρανίας

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Μεγάλη ανάκαμψη της αγοράς μετά το sell-off αυτή την εβδομάδα

Wall Street: Μεγάλη ανάκαμψη της αγοράς μετά το sell-off αυτή την εβδομάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

World
Morgan Stanley: Οι 5 καταλύτες που θα δώσουν «καύσιμα» στην Ευρωζώνη το 2026

Morgan Stanley: Οι 5 καταλύτες που θα δώσουν «καύσιμα» στην Ευρωζώνη το 2026

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Media
BHMA: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 20.11.25

BHMA: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 23 Νοεμβρίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής έρχεται μαζί με την πρώτη έκδοση της σειράς «Οι Μεγάλες Σκηνές», το Harper’s Bazaar Δεκεμβρίου, την ειδική έκδοση «Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Πάπας Λέων», την εφημερίδα Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Γάμος και ζήλια
Media 19.11.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Γάμος και ζήλια

Η κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει με ένα ξεκαρδιστικό επεισόδιο. Απόψε, στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Η ΕΕ θέλει την Τουρκία μέσα στην ευρωπαϊκή άμυνα», τονίζει ευρωπαίος αξιωματούχος
Ευρωπαίος αξιωματούχος 22.11.25

«Η ΕΕ θέλει την Τουρκία μέσα στην ευρωπαϊκή άμυνα»

«Η Τουρκία είναι ήδη μέρος της αμυντικής δομής της Δύσης εδώ και δεκαετίες και θέλουμε να παραμείνει κοντά στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική», αναφέρει ευρωπαίος αξιωματούχος σε συνέντευξή του.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ για τη Βενεζουέλα εξαιτίας «της αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή»
Ποιανού δραστηριότητα; 22.11.25

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ για τη Βενεζουέλα εξαιτίας «της αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή»

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ που καλύπτει όλη την χώρα, για «δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση» κοντά στο κύριο αεροδρόμιο της Βενεζουέλας «λόγω επιδείνωσης της κατάστασης ασφάλειας»

Σύνταξη
Ρευματιά: «Δεν υπάρχει ούτε ένα μονοπάτι εδώ» – Νέες αποκαλύψεις για την Αμαλία Νικολοπούλου
Ελλάδα 22.11.25

Ρευματιά: «Δεν υπάρχει ούτε ένα μονοπάτι εδώ» – Νέες αποκαλύψεις για την Αμαλία Νικολοπούλου

Μια αυτοψία κοντά στο σημείο που βρέθηκαν ρούχα της αγνοούμενης Αμαλίας Νικολοπούλου και οστά που ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, δείχνουν την δυσκολία του να βρεθεί κανείς στο σημείο.

Σύνταξη
BBC: Ακόμη μια παραίτηση, εξαιτίας του ντοκιμαντέρ για τον Ντόναλντ Τραμπ
Τρίτη παραίτηση 22.11.25

BBC: Ακόμη μια παραίτηση, εξαιτίας του ντοκιμαντέρ για τον Ντόναλντ Τραμπ

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του BBC, Σουμίτ Μπανέρτζι, ανακοίνωσε την παραίτησή του με αφορμή το μοντάζ της ομιλίας Τραμπ σε ντοκιμαντέρ για την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Σύνταξη
Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα» – Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής και ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων
Δημοσκοπήσεις 22.11.25

Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα» – Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής και ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων

Πρόσωπο των ημερών ο Αλέξης Τσίπρας, εν αναμονή της κυκλοφορίας της «Ιθάκης». Κερδίζει δημοσκοπικούς πόντους παρά το γεγονός πως το υπό ίδρυση κόμμα παραμένει μόνο ως σενάριο. Πολιτική αλλαγή έναντι πολιτικής σταθερότητας επιλέγουν οι πολίτες.

Σύνταξη
Στη μέγκενη του σχεδίου Τραμπ-Πούτιν ο Ζελένσκι – Ασφυκτικά τα περιθώρια αντίδρασης
Έξι ημέρες 22.11.25

Στη μέγκενη του σχεδίου Τραμπ-Πούτιν ο Ζελένσκι – Ασφυκτικά τα περιθώρια αντίδρασης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει έως την ερχόμενη Πέμπτη να δώσει μια απάντηση για το σχέδιο Τραμπ, που έχει λάβει την έγκριση Πούτιν, έστω ως βάση συζήτησης. Τα δεδομένα δεν επιτρέπουν αισιοδοξία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Λίλι Άλεν έχει να πραγματοποιήσει περιοδεία από τότε που έκοψε το αλκοόλ – «Έκρηξη αδρεναλίνης και εξαρτησιογόνα
Έξι χρόνια 21.11.25

Η Λίλι Άλεν έχει να πραγματοποιήσει περιοδεία από τότε που έκοψε το αλκοόλ – «Έκρηξη αδρεναλίνης και εξαρτησιογόνα

Κάποτε, η Λίλι Άλεν ένιωθε σαν να βρισκόταν σε «ένα μεγάλο πάρτι» όταν εμφανιζόταν στη σκηνή. Όμως τώρα, τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – Παρί 98-86: Ο Φουρνιέ είναι εδώ!
Euroleague 21.11.25

Ολυμπιακός – Παρί 98-86: Ο Φουρνιέ είναι εδώ!

Με τον Εβάν Φουρνιέ να πραγματοποιεί το καλύτερο φετινό του παιχνίδι (18π. με 4/9τριπ.) ο Ολυμπιακός επικράτησε σχετικά εύκολα απέναντι στην Παρί, νίκησε με 98-86 για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
«Πολύ παραγωγική» η συνάντηση ανάμεσα στους Τραμπ – Μαμντάνι [βίντεο]
Στήριξη Τραμπ 21.11.25 Upd: 23:39

Οι Τραμπ και Μαμντάνι φέρονται να τα βρήκαν για την ανέγερση νέων προσιτών κατοικιών στη Νέα Υόρκη

Παρά την εκρηκτική μέχρι τώρα σχέση τους απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, οι Ντόναλντ Τραμπ και Ζόχραν Μαμντάνι τα βρήκαν και μίλησαν με σεβασμό ο ένας για τον άλλο

nklokas
nklokas
Θύελλα αντιδράσεων μετά την απομάκρυνση των παιδιών της οικογένεια που ζούσε απομονωμένη σε δάσος στην Ιταλία
«Γονική αμέλεια» 21.11.25

Θύελλα αντιδράσεων μετά την απομάκρυνση των παιδιών οικογένειας που ζούσε απομονωμένη σε δάσος της Ιταλίας

Μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει στην Ιταλία, η ιστορία τριών παιδιών τα οποία μέχρι το βράδυ της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου ζούσαν μαζί με τους γονείς τους σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στο δάσος.

Σύνταξη
Ο ατζέντης του Χακίμι… άναψε φωτιές: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το σπίτι του»
Ποδόσφαιρο 21.11.25

Ο ατζέντης του Χακίμι… άναψε φωτιές: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το σπίτι του»

Σενάρια επιστροφής του Ασράφ Χακίμι στη Ρεάλ, «πυροδότησε» ο ατζέντης του νυν παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν με τις δηλώσεις του για ενδεχόμενη επιστροφή του πελάτη του στη «βασίλισσα».

Σύνταξη
Απαγωγή 227 παιδιών και δασκάλων από καθολικά οικοτροφεία στη Νιγηρία
Επιχειρήσεις σε εξέλιξη 21.11.25

Απαγωγή 227 παιδιών και δασκάλων από καθολικά οικοτροφεία στη Νιγηρία

Οι στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές στην πολιτεία του Νίγηρα στη Νιγηρία, βρίσκονται σε συναγερμό διερευνώντας την απαγωγή 227 ατόμων από καθολικά οικοτροφεία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίζεται την Κιμ Καρντάσιαν και τη σειρά «All’s Fair», την ώρα που οι κριτικοί κάνουν πάρτυ
«Σοβαρότητα» 21.11.25

Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίζεται την Κιμ Καρντάσιαν και τη σειρά «All’s Fair», την ώρα που οι κριτικοί κάνουν πάρτυ

Η Κλόουζ, η οποία μοιράστηκε για πρώτη φορά την οθόνη με την Κιμ Καρντάσιαν για τη νέα σειρά «All’s Fair», δήλωσε ότι έμεινε εντυπωσιασμένη από την influencer.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο ρόλος του «ανθρώπινου πλεονεκτήματος» στην αγορά εργασίας – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει όσα ξέραμε
AI 21.11.25

Ο ρόλος του «ανθρώπινου πλεονεκτήματος» στην αγορά εργασίας – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει όσα ξέραμε

Η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να επηρεάσει άμεσα τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά εργασίας, φέρνοντας στο προσκήνιο τις ανθρώπινες ικανότητες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο παρακράτους
Σκάνδαλο παρακολουθήσεων 21.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο παρακράτους

Κόλαφο για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την κατάθεση του διαχειριστή της Krikel στη δίκη για τις υποκλοπές. «Αγαπημένο σπορ του πρωθυπουργού» η συγκάλυψη, επισημαίνει.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο