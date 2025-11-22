Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Στα κοντέινερ οι μαθητές αναστενάζουν

Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:

Ελλάδα 2.0

Στα κοντέινερ οι μαθητές αναστενάζουν

• Στην Κεφαλονιά δύο γυμνάσια λειτουργούν επί 11 χρόνια σε κοντέινερ, ενώ στο Αίγιο δύο σχολεία επί 30 χρόνια

• Στην Αθήνα τα νηπιαγωγεία που ιδρύθηκαν το σχολικό έτος 2020-21 στεγάστηκαν όλα σε κοντέινερ

Εν κρυπτώ διαγωνισμός των Κέντρων Διαλογής

Σε ιδιώτες η «καρδιά» των ΕΛΤΑ για 8 χρόνια

• Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη παραχωρείται η λειτουργία των ΚΔ Αθήνας και Θεσσαλονίκης

• Ποιοι τα διεκδικούν

Πρόεδρος ΑΣΕΠ στα «ΝΕΑ»

Διευρύνεται η διάρκεια των διαγωνισμών

Αλλά η Ελλάδα λέει «όχι»

Το Λονδίνο μας δανείζει το 20% των Γλυπτών

Από Τόκιο έως Νταβός

Μία αντεπίθεση με 3+1 ραντεβού για την Οικονομία

Στίγμα

Ε, όχι κι έτσι…

Αλήθειες και ψέματα στην «Ιθάκη»

Φάκελος Διασπορά

Μιλούν 6 καθηγητές

Νοσταλγία για την Ελλάδα σημαίνει…

Φάκελος Ανατ. μέτωπο

Ωρα μηδέν

Η επικίνδυνη μοναξιά της Ουκρανίας