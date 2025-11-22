Ένας ξεχασμένος θησαυρός στο πατάρι: Ο Superman επέστρεψε και «πέταξε» στα 9,12 εκατ. δολάρια
Κρυμμένο για δεκαετίες κάτω από εφημερίδες, το αυθεντικό Superman #1 του 1939 ανακαλύφθηκε τυχαία από τρία αδέλφια στην Καλιφόρνια και έγινε το ακριβότερο κόμικ που έχει πουληθεί ποτέ
Μια τυχαία ανακάλυψη σε οικογενειακό πατάρι εξελίχθηκε σε παγκόσμιο ρεκόρ δημοπρασίας. Τρία αδέλφια που καθάριζαν την κατοικία της αείμνηστης μητέρας τους στη βόρεια Καλιφόρνια βρήκαν κάτω από κιτρινισμένες εφημερίδες ένα αυθεντικό αντίτυπο του Superman #1 (Ιούνιος 1939), σε εξαιρετικά καλή κατάσταση.
Το κόμικ, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα στην ιστορία των αμερικανικών υπερηρώων, πωλήθηκε για 9,12 εκατ. δολάρια (περίπου 7 εκατ. λίρες) από την Heritage Auctions, η οποία χαρακτήρισε το εύρημα ως «την κορυφή της συλλογής κόμικς».
Σύμφωνα με τον οίκο, τα αδέλφια —που δεν επιθυμούν να δημοσιοποιήσουν τα ονόματά τους— εντόπισαν συνολικά έξι κόμικς μέσα σε χάρτινο κουτί, καλυμμένο με ιστούς αράχνης. Η μητέρα τους είχε αποκτήσει τα τεύχη μαζί με τον αδελφό της μεταξύ της Μεγάλης Ύφεσης και της έναρξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Το κόμικ βαθμολογήθηκε με 9.0/10 από την εταιρεία πιστοποίησης CGC, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλότερο καταγεγραμμένο αντίτυπο Superman #1 που είχε βαθμό 8.5.
Πώς συντηρήθηκε
Η ψυχρή και υγρή ατμόσφαιρα της βόρειας Καλιφόρνιας συνέβαλε στην καλή διατήρηση του χαρτιού, κάτι που, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Heritage, Λον Άλεν, δεν θα συνέβαινε σε πιο θερμές περιοχές όπως το Τέξας: «Αν ήταν σε σοφίτα εδώ, θα είχε καταστραφεί», είπε.
Το κόμικ βαθμολογήθηκε με 9.0/10 από την εταιρεία πιστοποίησης CGC, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλότερο καταγεγραμμένο αντίτυπο Superman #1 που είχε βαθμό 8.5.
Η τιμή των 9,12 εκατ. δολαρίων ξεπέρασε κατά 3 εκατ. δολάρια το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο κατείχε το Action Comics No. 1 (1938) — το πρώτο τεύχος όπου εμφανίστηκε ο Σούπερμαν — που είχε πωληθεί πέρσι για 6 εκατ. δολάρια.
Ο νεότερος αδελφός, σχολιάζοντας τη σημασία της ανακάλυψης σε ανακοίνωση του οίκου, τόνισε πως το κουτί είχε ξεχαστεί «καθώς η ζωή έφερε απώλειες και αλλαγές». Όπως είπε, «δεν είναι απλώς μια ιστορία για παλιό χαρτί και μελάνι, αλλά μια μαρτυρία μνήμης, οικογένειας και των απροσδόκητων τρόπων με τους οποίους το παρελθόν επιστρέφει σε εμάς».
*Με πληροφορίες από: BBC
