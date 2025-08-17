magazin
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Αντίο στρατηγέ Ζοντ: Ο Τέρενς Σταμπ ήταν πολλά περισσότερα από τον κακό στις ταινίες του Superman
17 Αυγούστου 2025 | 19:05

Αντίο στρατηγέ Ζοντ: Ο Τέρενς Σταμπ ήταν πολλά περισσότερα από τον κακό στις ταινίες του Superman

Ο Τέρενς Σταμπ έγινε γνωστός παγκοσμίως ως στρατηγός Ζοντ και μεγάλος αντίπαλος του Superman, ωστόσο ήταν πολλά περισσότερα από αυτό. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους άγγλους ηθοποιούς του 20ου αιώνα. «Έφυγε» σε ηλικία 87 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
«Οι περισσότεροι άνθρωποι με βλέπουν ως κακό» είχε πει πριν από χρόνια έχοντας έναν γλυκόπικρο τόνο στη φωνή του. Και ήταν λογικό – ο Τέρενς Σταμπ, ένας άνθρωπος που είχε αφοσιωθεί στον κόσμο της υποκριτικής, είχε περάσει από μεγάλους ρόλους και είχε δώσει μοναδικές ερμηνείες, έμελλε να τον θυμούνται οι περισσότεροι ως στρατηγό Ζοντ και τον κακό των ταινιών του Superman.

Ωστόσο, ο μεγάλος άγγλος ηθοποιός, ήταν πολλά περισσότερα. Στην καριέρα του είχε συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως οι  έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως οι Γουίλιαμ Γουάιλερ, Πιερ Πάολο Παζολίνι, Κεν Λόουτς, Τζον Σλέσιντζερ, Πίτερ Ουστίνοφ.

Είχε κερδίσει δύο Satellite Awards, το 1965 είχε βραβευτεί στο Φεστιβάλ των Καννών ως Καλύτερος Ηθοποιός για την ταινία The Collector, ενώ τρία χρόνια νωρίτερα είχε κερδίσει Χρυσή Σφαίρα ως Καλύτερος Νεοεμφανιζόμενος Ηθοποιός για την ερμηνεία του στο φιλμ Billy Budd – ένας ρόλος που του χάρισε και μια υποψηφιότητα στα βραβεία Όσκαρ του 1962.

Γεννημένος στις 22 Ιουλίου του 1938 στο Λονδίνο, μεγάλωσε έχοντας ως είδωλό του τον Γκάρι Κούπερ, όταν τον είδε για πρώτη φορά στην ταινία Beau Geste. Ενώ τη δεκαετία του ’50 έμπνευσή του αποτέλεσε ο Τζέιμς Ντιν.

Ωστόσο, η υποκριτική δεν ήταν η πρώτη του επιλογή τελειώνοντας το σχολείο. Πέρασε από διάφορα διαφημιστικά γραφεία, προκειμένου να βγάλει τα προς το ζην, ενώ για ένα φεγγάρι εργάστηκε κι ως βοηθός του επαγγελματία γκόλφερ Ρεγκ Νάιτ.

Ωστόσο, δεν ξέχασε τη μεγάλη του αγάπη: τον κινηματογράφο. Θα κερδίσει μια υποτροφία για την Ακαδημία Δραματικής Τέχνης «Γουέμπερ Ντάγκλας» και εκεί θα γνωριστεί με έναν άλλο φιλόδοξο ηθοποιό: τον Μάικλ Κέιν. Οι δύο τους θα γίνουν φίλοι, θα έρθουν κοντά με τον Πίτερ Ο’Τουλ και τα βράδια θα τους βρίσκουν παρέα στα κλαμπ του Λονδίνου.

Το 1962 θα έρθει η πρώτη εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη: η ταινία  Billy Budd έμελλε να αλλάξει την καριέρα του. Μπορεί να μην κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού ρόλου, αλλά πλέον στα 24 του όχι απλά τον ήξερε ο κόσμος της 7ης Τέχνης αλλά είχε δείξει το ταλέντο του.

Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Για τις επόμενες έξι δεκαετίες, ο Τέρενς Σταμπ θα διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία στον χώρο του θεάματος – κερδίζοντας, μάλιστα, το 1995 και μια θέση στη λίστα του περιοδικού Empire με τους 100 πιο Σέξι Ηθοποιούς του Κινηματογράφου όλων των εποχών.

Την Κυριακή 17 Αυγούστου άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά του:  «Αφήνει πίσω του ένα εξαιρετικό έργο, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως συγγραφέας, που θα συνεχίσει να συγκινεί και να εμπνέει τους ανθρώπους για πολλά χρόνια».

// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS/Mario Anzuoni 

