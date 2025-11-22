Απτόητοι οι οδηγοί παρά την αυστηροποίηση του ΚΟΚ – Σωρεία παραβάσεων και ασυδοσία

Ο νέος ΚΟΚ και οι αυστηρότερες κυρώσεις δεν φαίνεται να περιορίζουν την επικίνδυνη οδήγηση. Η κάμερα του MEGA καταγράφει εικόνες καθημερινής ασυδοσίας, ενώ τα πεζοδρόμια έχουν μετατραπεί σε χώρους στάθμευσης, δυσκολεύοντας πεζούς και οικογένειες.

Εκατοντάδες νεκροί στην άσφαλτο, χιλιάδες τα τροχαία κι όμως η κατάσταση στους δρόμους παραμένει… ζούγκλα.

Ανάβει κόκκινο και πατάνε γκάζι

Λεωφόρος Ποσειδώνος. Ανάβει κόκκινο, τρία αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα αντί να σταματήσουν, πατούν γκάζι.

Η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, τιμωρείται πλέον με πρόστιμο €700, αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες και πινακίδων για 20. Σε περίπτωση υποτροπής τα πρόστιμα εκτοξεύονται.

Ούτε οι κίνδυνοι αλλά ούτε όμως τα τσουχτερά πρόστιμα πτοούν τους ασυνείδητους. Μέσα σε λίγα λεπτά, μόνο σε ένα δρόμο που καταλήγει στην λεωφόρο Ποσειδώνος, η κάμερα του MEGA έχει καταγράψει τουλάχιστον πέντε παραβάσεις.

Ακόμα πιο επικίνδυνη η κατάσταση τη νύχτα που αρκετοί πιάνουν το τιμόνι αφού έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Το πρόστιμο, ανάλογα με την ποσότητα στην πρώτη παράβαση, ξεκινά από τα 350 ευρώ και φθάνει τα 1200, με αφαίρεση διπλώματος από ένα μήνα έως και ένα χρόνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέσα σε 24 ώρες έχουν σημειωθεί δεκάδες παραβάσεις. Συγκεκριμένα, 91 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ οι Αρχές προχώρησαν και σε τρεις συλλήψεις όπου οι οδηγοί οδηγούσαν έχοντας πιεί αλκοόλ, με ποσοστό άνω του 0,60 mg/l.

Το πάρκινγκ του πεζοδρομίου

Με τα αυτοκίνητα να αυξάνονται κάθε χρόνο, το πρόβλημα του πάρκινγκ διογκώνεται. Τα περισσότερα πεζοδρόμια είναι γεμάτα με αυτοκίνητα και μηχανές. Το πρόστιμο πλέον ανέρχεται στα 150 ευρώ με αφαίρεση άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Αύριο, συγγενείς θυμάτων τροχαίων, θα πραγματοποιήσουν πορεία μνήμης από το Χίλτον μέχρι την Ομόνοια. Μια διαδρομή, στην «καρδιά» της Αθήνας, που θρηνεί πεζούς και οδηγούς.