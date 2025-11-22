«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20

Με έντονα αισιόδοξο τόνο, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απηύθυνε μήνυμα προς τους ηγέτες της G20 κατά την παρέμβασή της στη δεύτερη ημέρα της Συνόδου. Η ίδια υπογράμμισε την ανάγκη για ταχεία και αποφασιστική δράση απέναντι στην κλιματική κρίση, τονίζοντας όμως ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν αποτελεί απλώς αναγκαιότητα· συνιστά και μια μοναδική αναπτυξιακή ευκαιρία.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Κομισιόν, οι καθαρές τεχνολογίες γίνονται πλέον πιο ανταγωνιστικές και προσφέρουν νέους δρόμους για οικονομική άνθιση, δημιουργία θέσεων εργασίας και ενεργειακή ασφάλεια.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξηγεί την οικονομική διάσταση της καθαρής ενέργειας

Όπως τόνισε, η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια είναι πλέον οικονομικά ανταγωνιστική, δημιουργεί θέσεις εργασίας σε εγχώριες αγορές και ανοίγει δρόμους για πρόσβαση σε σύγχρονες ενεργειακές υποδομές σε εκατομμύρια πολίτες.

Η ίδια επικαλέστηκε στοιχεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA), σύμφωνα με τα οποία το 80% της παγκόσμιας αύξησης κατανάλωσης ενέργειας μέσα στην επόμενη δεκαετία θα προέλθει από περιοχές με υψηλής ποιότητας ηλιακούς πόρους.

Η Αφρική ως κλειδί για τον 21ο αιώνα

Ιδιαίτερη θέση στην ομιλία της είχε η Αφρική, την οποία χαρακτήρισε ως έναν από τους πλουσιότερους ενεργειακούς πόρους του πλανήτη, όχι μόνο λόγω του ήλιου και του ανέμου, αλλά και λόγω γεωθερμικού δυναμικού, υδροηλεκτρικής ενέργειας και νέων καυσίμων χαμηλών εκπομπών.

Ωστόσο, μόνο το 2% των παγκόσμιων επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια το 2023 κατευθύνθηκε στην Αφρική, τη στιγμή που 600 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ η ήπειρος διαθέτει το 60% των καλύτερων ηλιακών πόρων του κόσμου.

«Αυτό πρέπει να αλλάξει», υπογράμμισε.

Η ευρωπαϊκή δέσμευση

Η φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε ότι: η Ευρώπη προχωρά σταθερά προς την επίτευξη των κλιματικών της στόχων για το 2030, έχει ορίσει φιλόδοξο στόχο για το 2035, και διατηρεί την πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα το 2050.

Παράλληλα, επισήμανε την ευρωπαϊκή βούληση για ενεργή συνεργασία με αναπτυσσόμενες οικονομίες, μέσω του προγράμματος Global Gateway, ύψους άνω των 300 δισ. ευρώ.

Η νέα πρωτοβουλία για την Αφρική

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρωτοβουλία «Scaling Up Renewables in Africa», που υλοποιείται σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, Σιρίλ Ραμαφόσα.

Όπως ανακοίνωσε, η χθεσινή διαδικασία δεσμεύσεων συγκέντρωσε 15,5 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε Αφρικανικά ενεργειακά έργα.

Πηγή: ΟΤ