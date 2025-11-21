Ένα κανόνι, τρία νομίσματα και ένα πορσελάνινο κύπελλο είναι μερικά από τα πρώτα αντικείμενα που ανέσυραν Κολομβιανοί επιστήμονες από τα βάθη της Καραϊβικής Θάλασσας, όπου το την θρυλική ισπανική γαλέρα Σαν Χοζέ που βυθίστηκε το 1708 μετά από επίθεση βρετανικού στόλου.

Η ανάκτηση αποτελεί μέρος μιας επιστημονικής έρευνας που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση πέρυσι με σκοπό τη μελέτη του ναυαγίου και των αιτίων της βύθισής του, σύμφωνα με τον Guardian.

Δέκα χρόνια ερευνών

Κολομβιανοί ερευνητές εντόπισαν την γαλέρα το 2015, γεγονός που οδήγησε σε νομικές και διπλωματικές διαμάχες.

Μάλιστα, η ακριβής θέση του καραβιού αποτελεί κρατικό μυστικό.

Το Σαν Χοζλε επέστρεφε στην Ευρώπη με θησαυρούς που θα βοηθούσαν στη χρηματοδότηση του πολέμου της ισπανικής διαδοχής, όταν βυθίστηκε από βρετανική μοίρα κοντά στην καραϊβική πόλη-λιμάνι της Καρταχένα.

Το πλοίο, γνωστό ως «το Άγιο Δισκοπότηρο των ναυαγίων», πιστεύεται ότι περιέχει 11 εκατομμύρια χρυσά και ασημένια νομίσματα, σμαράγδια και άλλα πολύτιμα φορτία από τις αποικίες που ελέγχονταν από την Ισπανία, τα οποία θα μπορούσαν να αξίζουν δισεκατομμύρια δολάρια αν ανακτηθούν.

Η κυβέρνηση του προέδρου Γκουστάβο Πέτρο δήλωσε ότι ο σκοπός της αποστολής σε βαθιά νερά είναι η έρευνα και όχι η κατάσχεση του θησαυρού.

Colombia shows first treasures recovered from 300-year-old shipwreck. The San Jose was owned by the Spanish crown when it sank near Cartagena in June 1708. Only a handful of its 600-strong crew survivedhttps://t.co/TIVrLLfzC3 pic.twitter.com/BXEzRtq0MO — AFP News Agency (@AFP) November 21, 2025

Το υπουργείο Πολιτισμού της Κολομβίας δήλωσε σε ανακοίνωση την Πέμπτη ότι το κανόνι, τα νομίσματα και το πορσελάνινο κύπελλο θα υποβληθούν σε διαδικασία συντήρησης σε εργαστήριο αφιερωμένο στην αποστολή.

Τα συντρίμμια βρίσκονται 600 μέτρα κάτω από την επιφάνεια.

Η επικρατούσα θεωρία είναι ότι μια έκρηξη προκάλεσε τη βύθιση της γαλέρας με 62 κανόνια και τρία κατάρτια μετά από ενέδρα από αγγλική διμοιρία.

Ωστόσο, η κυβέρνηση της Κολομβίας έχει υποδείξεις ότι η βύθιση μπορεί να οφείλεται σε άλλους λόγους, όπως κάποια βλάβη στο σκελετό του πλοίου.

The remains of the Spanish galleon San José, estimated to be worth nearly $20 billion, has been located off the coast of Colombia. pic.twitter.com/Tsb02Cgu87 — Historic Vids (@historyinmemes) December 16, 2023

Οι νομικές διαμάχες

Το πλοίο έχει αποτελέσει αντικείμενο νομικής διαμάχης στις ΗΠΑ, την Κολομβία και την Ισπανία σχετικά με το ποιος έχει τα δικαιώματα στον βυθισμένο θησαυρό.

Η Κολομβία βρίσκεται σε διαιτητική διαμάχη με την Sea Search Armada, μια ομάδα Αμερικανών επενδυτών, για τα οικονομικά δικαιώματα του Σαν Χοζέ.

Η εταιρεία διεκδικεί 10 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 50% της αξίας του θησαυρού του γαλέου, τον οποίο ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε το 1982.