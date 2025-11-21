newspaper
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.11.2025 | 08:30
Παράσυρση πεζού από μηχανή στους Αμπελόκηπους
Σημαντική είδηση:
21.11.2025 | 07:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων – Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί – Η Ισπανία θα μετρά στο ΑΕΠ τη φτώχεια και τις ανισότητες
Κόσμος 21 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί – Η Ισπανία θα μετρά στο ΑΕΠ τη φτώχεια και τις ανισότητες

Η Ισπανία, που έχει αναδειχθεί σε πρωταθλητή της οικονομίας στην ΕΕ, προσθέτει ένα νέο δείκτη μέτρησης της ανάπτυξης, που θα συμπεριλαμβάνει μικροοικονομικά στοιχεία στη μέτρηση της ανάπτυξης.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Spotlight

Η κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία ανακοίνωσε ένα νέο δείκτη, τον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στο εξής στην ανάλυση των μακροοικονομικών μεγεθών της οικονομίας. Η ανάπτυξη δεν θα μετράται μόνο με όρους μακροοικονομικούς-δημοσιονομικούς, αλλά θα λαμβάνονται υπ’ όψιν οι στόχοι για την καταπολέμηση της φτώχειας και τον ανισοτήτων.

Μια οικονομία σε άνοδο

Η οικονομία στην Ισπανία αναπτύσσεται ταχύτερα από τις οικονομίες των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών, και σαφώς περισσότερο από τις οικονομίες του ευρωπαϊκού Νότου. Για το έτος 2026, ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης προβλέπει ανάπτυξη της τάξης του 2,9%. Επίσης, προβλέπει έως το 2028 δείκτες ανάπτυξης άνω του 2% και μείωση της ανεργίας στο 9%.

Το 2024, το ισπανικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,5%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η βελτίωση σε ετήσια βάση ήταν 2,8%, έπειτα από 3,1% και 3,0% στο πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Ισπανίας ήταν 103% τον Σεπτέμβριο, μειωμένος κατά μία μονάδα έναντι του 2024. Η Κομισιόν εκτιμά ότι η Μαδρίτη θα το μειώσει στο 97% έως το 2027.

Μαζί με τον προϋπολογισμό, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει επαρκή κοινοβουλευτική στήριξη, θα καταθέσει έναν οδικό χάρτη για την ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα χρόνια. Σε αυτόν θα περιλαμβάνεται ο δείκτης για την καταπολέμηση του χάσματος των εισοδημάτων, το οποίο έχει ως συνέπεια τη φτώχεια και τις ανισότητες.

Μετρώντας τη φτώχεια

Η προσθήκη αυτού του νέου δείκτη στο Μακροοικονομικό Πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια, σημαίνει ότι το μέγεθος της οικονομίας δεν θα εξετάζεται μόνο με βάση ποσοτικά στοιχεία, αλλά και ποιοτικά. Τα οποία επί της ουσίας είναι μικροοικονομικά -και αφορούν την ευημερία των πολιτών.

Ο υπουργός Οικονομίας της Ισπανίας, Κάρλος Κουέρπο

Μετά το υπουργικό συμβούλιο που ενέκρινε το νέο Μακροοικονομικό Πλαίσιο, ο υπουργός Οικονομίας της Ισπανίας, Κάρλος Κουέρτο, επισήμανε ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι ο εξής: Όλα αυτά τα στοιχεία να μεταφραστούν «στην καθημερινότητα των νοικοκυριών». Κάτι σαν μετάφραση της μακροοικονομίας σε όρους μικροοικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα χρησιμοποιείται ο όρος μακροοικονομικό πλαίσιο, αλλά Οικονομικό Πλαίσιο. Ο λόγος είναι ότι εντάσσονται σε αυτό και μεταβλητές που αποδίδονται στη μικροοικονομία.

Ο Κάρλος Κουέρτο εξήγησε: «Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς ο αντίκτυπος της ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας να οδηγήσει σε μείωση της ανισότητας και της φτώχειας. Να μεταφραστεί, δηλαδή, σε βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών».

Να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί…

Η ισπανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι η υγεία της οικονομίας υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που αντικατοπτρίζει ο ρυθμός ανάπτυξης. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ είναι ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης για τη μέτρηση της οικονομικής ισχύος μιας χώρας. Ωστόσο, το ποσοστό της αύξησής του δεν επαρκεί για να αξιολογήσει εάν η ευημερία ωφελεί όλα τα τμήματα του πληθυσμού. Δηλαδή, η ευημερία να πηγαίνει πέρα από τους αριθμούς, να φτάνει στους -πολλούς- ανθρώπους.

Η βελτίωση της ισπανικής οικονομίας ήταν εντυπωσιακή -δεν είναι λίγοι που μιλούν για πρωταθλητισμό. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ διαπίστωσε ωστόσο ότι τα μακροοικονομικά στοιχεία κρύβουν τομείς αβεβαιότητας. Με τον νέο δείκτη θα αξιολογείται η πρόοδος όσον αφορά τον πρωταρχικό στόχο της. Που δεν είναι τίποτα άλλο από το να διασφαλιστεί ότι «η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη θα φτάσει σε όλους».

Η πορεία του ισπανικού ΑΕΠ και οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια / Πηγή: RTVE

Τι λένε οι αριθμοί

Tα τελευταία δεδομένα αναφορικά με τη φτώχεια και τις ανισότητες στην Ισπανία δεν ήταν τα αναμενόμενα, παρά τα ισχυρά στοιχεία για τη συνολικά καλή πορεία της οικονομίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Eurostat, το 13,6% του πληθυσμού στην Ισπανία υπέφερε από μόνιμη φτώχεια το 2024. Ποσοστό αυξημένο κατά περίπου δύο μονάδες έναντι του 2023, που ήταν το καλύτερο την τελευταία 15ετία. Ωστόσο, παραμένει βελτιωμένο από το 17,7% των χρόνων της πανδημίας.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν μόνο τους εργαζόμενους, το 11% αντιμετώπιζε κίνδυνο φτώχειας. Αυτό είναι το τρίτο χειρότερο ποσοστό στην ΕΕ, αλλά το καλύτερο για την Ισπανία εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία.

Σημαντικός είναι επίσης, ο δείκτης Gini, ο οποίος μετρά την κατανομή του εισοδήματος μεταξύ των κατοίκων, χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία που αποδίδει σε κάθε χώρα μια τιμή μεταξύ μηδέν και 100. Μηδέν αντιστοιχεί σε μια κατάσταση στην οποία όλοι οι πολίτες έχουν το ίδιο εισόδημα και 100, εάν ένα μόνο άτομο κατείχε όλο το εισόδημα. Η Ισπανία έχει 31,2 το 2024, ανισότητα μεγαλύτερη από τον μέσο όρο για την Ευρωζώνη και την ΕΕ. Παρ’ όλα αυτά, ο δείκτης αυτός σταδιακά και από το 2015 παρουσιάζει βελτίωση.

Τέλος, σύμφωνα με την Έρευνα Συνθηκών Διαβίωσης που διεξήγαγε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής στην Ισπανία (INE), καταγράφεται μια μικρή βελτίωση στο ποσοστό του πληθυσμού που κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό: το 2024 ανήλθε στο 25,8%, σε σύγκριση με 26,5% το 2023.

Η πορεία των δεικτών φτώχειας και ανισότητας στην Ισπανία / Πηγή: RTVE

Αντιμετωπίζοντας την ανισότητα

Τα ποσοστά αυτά είναι πολύ υψηλά. Και συνυπάρχουν με μια σχεδόν αδιάλειπτη αύξηση του μέσου εισοδήματος των νοικοκυριών που καταγράφεται από το 2016. Ωστόσο, οι βελτιώσεις αφορούν μόνο ορισμένα κοινωνικά στρώματα και δεν αγγίζουν τα περισσότερο μειονεκτούντα.

Η ισπανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι τη μεγαλύτερη επισφάλεια τη βιώνουν οι εργαζόμενοι. Και την ώρα που ομάδες των εργαζομένων λαμβάνουν χαμηλούς μισθούς και αντιμετωπίζουν προβλήματα στη στέγαση, ζώντας στο όριο της φτώχειας, κάποιες άλλες βιώνουν σημαντική βελτίωση. Συνεπώς, η αύξηση του ΑΕΠ, δεν επαρκεί για να μετρήσει την επιτυχία της οικονομικής πολιτικής. Και για τον λόγο αυτό υποστηρίζει τη λήψη αποφασιστικών μέτρων, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού και η εισαγωγή ενός εγγυημένου ελάχιστου εισοδήματος, ως βασικά στοιχεία για τη βελτίωση της κατάστασης των περισσότερο μειονεκτούντων.

REUTERS/Violeta Santos Moura

Διεθνές θεσμικό πλαίσιο

Η ισπανική κυβέρνηση ταυτόχρονα είναι μεταξύ αυτών που στηρίζουν την πρόταση των 500 οικονομολόγων για τη δημιουργία αξιόπιστων δεικτών για τη μέτρηση φτώχειας και ανισότητας.

Στις 15 Νοεμβρίου, μια ομάδα 500 οικονομολόγων και εμπειρογνωμόνων σε θέματα ανισότητας έστειλε επιστολή στους παγκόσμιους ηγέτες. Τους καλούν να αναπτύξουν έναν συγκεκριμένο δείκτη ανισότητας, εμπνευσμένο από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), ο οποίος χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Μεταξύ των υπογραφόντων είναι προσωπικότητες όπως η πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν και δύο από τους κορυφαίους θεωρητικούς της ανισότητας στον κόσμο. Οι Γάλλοι οικονομολόγοι Τομά Πικετί και Γκάμπριελ Ζουκμάν. Οι 500 αυτοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν την παροχή θεσμικού καθεστώτος στην καταπολέμηση της ανισότητας εισοδήματος, προκειμένου να λογοδοτούν τα κράτη.

Ουσιαστικά, με την επιστολή τους, οι οικονομολόγοι έρχονται να προσθέσουν τις φωνές τους στην πρόσφατη έκθεση της G20 για την παγκόσμια ανισότητα. Την πρώτη αυτή ειδική έκθεση της ομάδας των 20 μεγαλύτερων οικονομιών, συνέταξε ο βραβευμένος με Νόμπελ Οικονομικών, Τζόζεφ Στίγκλιτς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Motor Oil: Με «4+1» όπλα, ηγέτης της ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη

Motor Oil: Με «4+1» όπλα, ηγέτης της ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Οι 7 «πληγές» – Από την ανάπτυξη έως το κόστος ζωής

Προϋπολογισμός 2026: Οι 7 «πληγές» – Από την ανάπτυξη έως το κόστος ζωής

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ινδονησία: Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα
Τραγωδία 21.11.25

Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα της Ινδονησίας

Η πρώτη κατολίσθηση, την περασμένη Πέμπτη, έπληξε τρία χωριά στην παραθαλάσσια περιοχή Τσίλατσαπ στην Ιάβα - Άλλες δυο κατολισθήσεις έπληξαν χωριό στην περιοχή Μπαντζαρνεγκαρά

Σύνταξη
Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει
«Επιχείρηση Πανδημία» 21.11.25

Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει

Πώς θα αντιδρούσατε σήμερα αν ξαφνικά προέκυπτε μια πανδημία; Ένα παιχνίδι σε σχολείο της Γιούτα των ΗΠΑ έδειξε ότι η πανδημία Covid δεν μας έχει διδάξει πολλά. Και μάλλον θα κάνουμε μεγαλύτερα λάθη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι
Κόσμος 21.11.25

Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι

Ο ένας ελέγχει τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο άλλος τα φοβερά ακραία τάγματα Αζόφ. Πόσο ασφαλής μπορεί να αιθάνεται ο Ουκρανός πρόεδρος από ένα πιθανό πραξικόπημα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γεωπολιτική «ρουλέτα» στον Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και η νέα Μέση Ανατολή
Νέο κεφάλαιο 21.11.25

Γεωπολιτική «ρουλέτα» στον Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και η νέα Μέση Ανατολή

Με το τοπίο στην υπό διαμόρφωση νέα Μέση Ανατολή ρευστό, η Σαουδική Αραβία παγιώνει στην εποχή Τραμπ 2.0 ρόλο βασικού συνδιαμορφωτή και στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ απειλεί δημοκρατικούς με εκτέλεση διά απαγχονισμού
«Συλλήψεις, δίκες» 21.11.25

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει δημοκρατικούς στην αγχόνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε δημοκρατικούς για «ανταρσία» και «προδοσία», διαμηνύοντας ότι επισύρουν την ποινή του «θανάτου» και αναπαρήγαγε μήνυμα χρήστη με την προτροπή «κρεμάστε τους».

Σύνταξη
Ισραήλ: Ισραηλινή ΜΚΟ καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη
Δυτική Οχθη 21.11.25

Ισραηλινή ΜΚΟ καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού

Η ισραηλινή ΜΚΟ Ειρήνη Τώρα καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, επισημαίνοντας ότι τα τετελεσμένα επί του πεδίου δεν γνωρίζουν «κανένα όριο».

Σύνταξη
Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει την παραχώρηση του Ντονμπάς και το μοίρασμα Χερσώνας και Ζαπορίζια
Προσχέδιο 21.11.25

ΗΠΑ προς Ουκρανία: Δώστε Ντονμπάς, μοιραστείτε Χερσώνα και Ζαπορίζια

Εκτός της παραχώρησης του Ντονμπάς, Ρωσία και Ουκρανία θα μοιραστούν άλλες δυο περιφέρειες, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύνταξη
Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και φόνο γυναίκας
ΗΠΑ 21.11.25

Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα

Η 44η μέσα στη χρονιά εκτέλεση θανατοποινίτη στις ΗΠΑ έλαβε χώρα στη Φλόριντα, με τη θανάτωση άνδρα 63 ετών, ο οποίος το 1988 είχε βιάσει και σκοτώσει τη διευθύντρια του μίνι μάρκετ όπου εργαζόταν.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο προϋπολογισμός αναμένεται να καταψηφιστεί στην πρώτη ψηφοφορία – Εξετάζουν ειδικό νόμο για το 2026
Σε τεντωμένο σχοινί 21.11.25

Γαλλία: Ο προϋπολογισμός αναμένεται να καταψηφιστεί στην πρώτη ψηφοφορία – Εξετάζουν ειδικό νόμο για το 2026

Ο προϋπολογισμός στη Γαλλία αναμένεται να καταψηφιστεί στην ψηφοφορία που αναμένεται να γίνει έως την Κυριακή. Η κυβέρνηση αναζητεί λύση σε περίπτωση αδιεξόδου στο τέλος του χρόνου με ειδική νομοθεσία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου γίνονται οι συνομιλίες για το κλίμα
Βραχυκύκλωμα 20.11.25

COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου γίνονται οι συνομιλίες για το κλίμα

Συναγερμός προκλήθηκε στο συνεδριακό κέντρο όπου πραγματοποιείται η COP30, στη Βραζιλία, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε περίπτερο. Μία πτέρυγα εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
Λίβανος: «Συνελήφθη ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας», λέει ο στρατός
Ο Νουχ Ζαϊτέρ 20.11.25

«Συνελήφθη ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας», λέει ο στρατός του Λιβάνου

Ο βαρόνος των ναρκωτικών «συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού κοντά στο Μπάαλμπεκ, στην κοιλάδα Μπεκάα» στα σύνορα με τη Συρία, ανέφερε η στρατιωτική πηγή

Σύνταξη
H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα
Κατά φαντασία... 20.11.25

H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα

Εδώ και 100 χρόνια Βρετανοί πρωθυπουργοί βασανίζονται από συνωμοσιολογίες, αλλά με τον σημερινό ένοικο της Ντάουνιγκ Στριτ συμβαίνει κάτι ακόμα χειρότερο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα
Oops lalala 21.11.25

Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα

Ο Pras Michel καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης για τη διοχέτευση εκατομμυρίων από τον Μαλαισιανό Jho Low στην προεκλογική εκστρατεία Ομπάμα, καθώς και για προσπάθεια παρεμπόδισης έρευνας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Οι Γκρίζλις «ισοπέδωσαν» τους Κινγκς (137-96) – Ήττες για Κλίπερς και Μάτζικ (129-101)
Inbox 21.11.25

Οι Γκρίζλις «ισοπέδωσαν» τους Κινγκς (137-96) - Ήττες για Κλίπερς και Μάτζικ (129-101)

Οι Ορλάντο Μάτζικ πήραν εύκολη νίκη απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς με 129-101. Οι Μέμφις Γκρίζλις σταμάτησαν το σερί ηττών επικρατώντας των Κίνγκς με 137-96. Ματσάρα στο Σαν Αντόνιο, με τους Σπερς να επικρατούν 135-126 επί των Χοκς.

Σύνταξη
Ινδονησία: Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα
Τραγωδία 21.11.25

Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα της Ινδονησίας

Η πρώτη κατολίσθηση, την περασμένη Πέμπτη, έπληξε τρία χωριά στην παραθαλάσσια περιοχή Τσίλατσαπ στην Ιάβα - Άλλες δυο κατολισθήσεις έπληξαν χωριό στην περιοχή Μπαντζαρνεγκαρά

Σύνταξη
Ο απολογισμός του Αμορίμ για τον 1 χρόνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Είμαστε μακριά από την τελειότητα»
Ποδόσφαιρο 21.11.25

Ο απολογισμός του Αμορίμ για τον 1 χρόνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Είμαστε μακριά από την τελειότητα»

Ο Πορτογάλος Ρούμπεν Αμορίμ παραδέχθηκε ότι «πέρυσι ήμουν πάντα καταβεβλημένος από τα παιχνίδια. Δεν είχα τον χρόνο να ηρεμήσω, να καταλάβω»

Βάιος Μπαλάφας
Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή
Θετικά νέα 21.11.25

Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή

Η απόφαση - σταθμός δικαστηρίου της ΕΕ επικυρώνει την προσέγγιση της οδηγίας για επαρκείς μισθούς και συλλογικές διαπραγματεύσεις, αντιμετωπίζοντας μόνο μικρές οπισθοδρομήσεις στην εφαρμογή της σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
CDC: Οι δημόσιες υπηρεσίες υγεία των ΗΠΑ στην υπηρεσία του Τραμπ – Επικίνδυνα fake news για τα εμβόλια
Επιστροφή στον Μεσαίωνα 21.11.25

Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην υπηρεσία του Τραμπ - Επικίνδυνα fake news για τα εμβόλια από το CDC

Η αναπαραγωγή fake news από το CDC σε σχέση με τη σύνδεση των εμβολίων στα παιδιά με τον αυτισμό αποτελεί επικίνδυνη εξέλιξη καθώς η επιστήμη εργαλειοποιείται από την πολιτική εξουσία

Σύνταξη
Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα
Επιτέλους 21.11.25

Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μπρένταν Φρέιζερ μίλησε στο Associated Press για την επιστροφή του στον κόσμο της Μούμιας και τον ρόλο του Ρικ Ο' Κόνελ, που τον έκανε σταρ στο Χόλιγουντ.

Σύνταξη
Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει
«Επιχείρηση Πανδημία» 21.11.25

Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει

Πώς θα αντιδρούσατε σήμερα αν ξαφνικά προέκυπτε μια πανδημία; Ένα παιχνίδι σε σχολείο της Γιούτα των ΗΠΑ έδειξε ότι η πανδημία Covid δεν μας έχει διδάξει πολλά. Και μάλλον θα κάνουμε μεγαλύτερα λάθη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι
Κόσμος 21.11.25

Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι

Ο ένας ελέγχει τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο άλλος τα φοβερά ακραία τάγματα Αζόφ. Πόσο ασφαλής μπορεί να αιθάνεται ο Ουκρανός πρόεδρος από ένα πιθανό πραξικόπημα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»
Fizz 21.11.25

Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»

Μετά τον σάλο γύρω από την ψηφιακή ηθοποιό Τίλι Νόργουντ , η δημιουργός της τονίζει ότι η AI δεν έρχεται να αντικαταστήσει ηθοποιούς, αλλά να μειώσει κόστος και να ανοίξει νέους τρόπους παραγωγής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο