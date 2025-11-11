Η Ισπανία διατηρεί την πρωτιά της ΕΕ στην ανάπτυξη

Η ισπανική οικονομία είναι πιθανό να διατηρήσει την ταχεία ανάπτυξη που την έχει καταστήσει την πιο επιτυχημένη της Ευρώπης, σύμφωνα με τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας Jose Luis Escriva.

Μετά την καταγραφή αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 2,8% το τρίτο τρίμηνο, «τα στοιχεία για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο είναι επίσης καλά», δήλωσε ο Escriva σε μια διαδικτυακή εκδήλωση την Τρίτη. «Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε με παρόμοιο ρυθμό».

Η Ισπανία αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της ΕΕ (περίπου 3% το 2025) και έχει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από το 2008 (10,5%), αλλά η αύξηση της παραγωγικότητας είναι απογοητευτική και εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με την ΕΕ. Απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις (σε φυσικό, τεχνολογικό και ανθρώπινο κεφάλαιο) για πιο παραγωγική, καινοτόμο και βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με μελέτη της BBVA Research που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Η πορεία της ισπανικής οικονομίας

Στα κύρια σημεία της μελέτης περιλαμβάνονται τα εξής για την ισπανική οικονομία:

Οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της BBVA Research δείχνουν ότι η ισπανική οικονομία αναμένεται να κλείσει το 2025 για άλλη μια φορά στην κορυφή της ανάπτυξης μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της ευρωζώνης, με αύξηση του ΑΕΠ κοντά στο 3% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με 1,3% για το σύνολο της ευρωζώνης.

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα από το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους δείχνουν ότι η δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση (2,8% σε ετήσια βάση), χάρη στην κατανάλωση και τις επενδύσεις, που αντιστάθμισαν τη μείωση των εξαγωγών.

Ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι ότι η Ισπανία κατάφερε να μειώσει το ποσοστό ανεργίας στο 10,5%, επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από το 2008. Ωστόσο, πίσω από αυτά τα στοιχεία κρύβεται μια διαρθρωτική αδυναμία που απειλεί τη βιωσιμότητα του κύκλου επέκτασης: η παραγωγικότητα αυξάνεται ελάχιστα και εξακολουθεί να απέχει πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η διαφορά μεταξύ της χαμηλής αλλά θετικής αύξησης του ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας και της στασιμότητας της παραγωγικότητας ανά απασχολούμενο άτομο μπορεί να στρεβλώσει τη συζήτηση στην κοινή γνώμη, σαν να έπρεπε να επιλέξει κανείς μεταξύ του ενός ή του άλλου. Η πραγματικότητα είναι ότι και τα δύο είναι σημαντικά μακροπρόθεσμα.

Τέλος η μελέτη επισημαίνει ότι η Ισπανία ηγείται της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στον COVID, τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Ωστόσο, η χώρα πρέπει να επιτύχει όχι μόνο ισχυρότερη αλλά και υψηλότερης ποιότητας ανάπτυξη, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: ΟΤ