Η Μπάγερν «κοιτάζει» Unterhaching: Στρατηγική εξαγορά για γυναικεία και αναπτυξιακή ομάδα

Η Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία-ορόσημο: όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα, είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για την αγορά του Sportpark Unterhaching (Uhlsportpark) έναντι περίπου 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο σκοπός είναι ξεκάθαρος: να καταστήσει το στάδιο τη μόνιμη έδρα της γυναικείας ομάδας, αλλά και των υποδομών της.

Το στάδιο, με χωρητικότητα γύρω στις 15.000 θέσεις, προσφέρει σαφώς μεγαλύτερο “σπίτι” από τον πολύ περιορισμένο χώρο του Bayern Campus, όπου παίζει τώρα η γυναικεία ομάδα και που έχει μόλις 2.500 θέσεις. Παράλληλα, η Allianz Arena — η έδρα των αγώνων των ανδρικών τμημάτων — είναι υπερβολικά μεγάλη για τα περισσότερα ματς των γυναικών. Η επένδυση σε ένα μεσαίου μεγέθους, αλλά ιδιόκτητο στάδιο, αναδεικνύεται ως ιδανική λύση.

Η πλευρά της πόλης Unterhaching φαίνεται θετική: το δημοτικό συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει προκαταρκτική συμφωνία για την πώληση. Η αποτίμηση έφτασε στα 7,56 εκατ. ευρώ, ποσό που, αν και σημαντικό, θεωρείται λογικό δεδομένου ότι θα απαλλάξει την πόλη από ετήσια έξοδα συντήρησης και ανανέωσης. Η Μπάγερν, από την πλευρά της, σχεδιάζει σημαντικές αναβαθμίσεις: επανασχεδιασμό κερκίδων, νέα φωτιστικά συστήματα και επιπλέον έργα ώστε το στάδιο να καλύπτει πιθανές απαιτήσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η συνεργασία με την Unterhaching δεν είναι καινούρια: ήδη υπάρχει στρατηγική συνεργασία στον τομέα της ακαδημίας. Η Μπάγερν, λοιπόν, δεν κάνει απλώς μια επένδυση σε πέτρα και τσιμέντο, αλλά ενισχύει μια μακροχρόνια συνέργεια για την ανάπτυξη ταλέντων. Παράλληλα, η υπόσχεση ότι η SpVgg Unterhaching θα παραμείνει ενοικιαστής εγγυάται ότι η τοπική κοινότητα δεν “ξεβόλεψε” από τον χώρο που γνωρίζει τόσο καλά.

Πάντως, η αγορά δεν είναι χωρίς προκλήσεις.

Ο θόρυβος και η αυξημένη κυκλοφορία έχουν εγείρει ανησυχίες στην τοπική κοινότητα, ειδικά εάν η χρήση του σταδίου πυκνώσει με τους αγώνες των γυναικείων και νεανικών ομάδων. Θα χρειαστεί αναθεώρηση σχεδίων χωροταξίας, κυκλοφορίας και ηχοπροστασίας ώστε το εγχείρημα να είναι αποδεκτό και βιώσιμο.

Από αθλητικής πλευράς, όμως, η Μπάγερν δείχνει ότι θέλει να κατοχυρώσει τη μελλοντική της κληρονομιά, όχι μόνο στην κορυφή του ανδρικού ποδοσφαίρου, αλλά και στην ισχυροποίηση του γυναικείου τμήματος και της ακαδημίας της. Με αυτή την κίνηση, δημιουργεί τις συνθήκες για ένα πιο “συνεχές” οικοδόμημα — ένα κέντρο όπου ταλαντούχες παίκτριες και νέοι μπορεί να μεγαλώνουν και να παίζουν σε στάδιο που ανήκει στον σύλλογο, όχι απλώς ως φιλοξενούμενοι.

Σε οικονομικό επίπεδο, η κίνηση δείχνει και την ισχύ της Μπάγερν: ο σύλλογος έχει ανακοινώσει πρόσφατα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, με σημαντικά κέρδη και αυξημένα έσοδα, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει τέτοιου είδους έργα χωρίς να διακυβεύει τη σταθερότητά του.

Αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει μία από τις πιο σημαντικές επενδύσεις υποδομών του συλλόγου για τα επόμενα χρόνια — και σίγουρα θα γραφτεί στην ιστορία της Μπάγερν ως μια τομή στην υποστήριξη του γυναικείου ποδοσφαίρου και της ανάπτυξης νεαρών ποδοσφαιριστών.