Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Η Μπάγερν «κοιτάζει» Unterhaching: Στρατηγική εξαγορά για γυναικεία και αναπτυξιακή ομάδα
Ποδόσφαιρο 21 Νοεμβρίου 2025 | 10:31

Η Μπάγερν «κοιτάζει» Unterhaching: Στρατηγική εξαγορά για γυναικεία και αναπτυξιακή ομάδα

Με 7,56 εκατ. ευρώ, η Μπάγερν προχωρά στην απόκτηση του Sportpark Unterhaching, ανοίγοντας μια νέα σελίδα για τη γυναικεία ομάδα και τις ακαδημίες της.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

Η Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία-ορόσημο: όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα, είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για την αγορά του Sportpark Unterhaching (Uhlsportpark) έναντι περίπου 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο σκοπός είναι ξεκάθαρος: να καταστήσει το στάδιο τη μόνιμη έδρα της γυναικείας ομάδας, αλλά και των υποδομών της.

Το στάδιο, με χωρητικότητα γύρω στις 15.000 θέσεις, προσφέρει σαφώς μεγαλύτερο “σπίτι” από τον πολύ περιορισμένο χώρο του Bayern Campus, όπου παίζει τώρα η γυναικεία ομάδα και που έχει μόλις 2.500 θέσεις. Παράλληλα, η Allianz Arena — η έδρα των αγώνων των ανδρικών τμημάτων — είναι υπερβολικά μεγάλη για τα περισσότερα ματς των γυναικών. Η επένδυση σε ένα μεσαίου μεγέθους, αλλά ιδιόκτητο στάδιο, αναδεικνύεται ως ιδανική λύση.

Η πλευρά της πόλης Unterhaching φαίνεται θετική: το δημοτικό συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει προκαταρκτική συμφωνία για την πώληση. Η αποτίμηση έφτασε στα 7,56 εκατ. ευρώ, ποσό που, αν και σημαντικό, θεωρείται λογικό δεδομένου ότι θα απαλλάξει την πόλη από ετήσια έξοδα συντήρησης και ανανέωσης. Η Μπάγερν, από την πλευρά της, σχεδιάζει σημαντικές αναβαθμίσεις: επανασχεδιασμό κερκίδων, νέα φωτιστικά συστήματα και επιπλέον έργα ώστε το στάδιο να καλύπτει πιθανές απαιτήσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η συνεργασία με την Unterhaching δεν είναι καινούρια: ήδη υπάρχει στρατηγική συνεργασία στον τομέα της ακαδημίας. Η Μπάγερν, λοιπόν, δεν κάνει απλώς μια επένδυση σε πέτρα και τσιμέντο, αλλά ενισχύει μια μακροχρόνια συνέργεια για την ανάπτυξη ταλέντων. Παράλληλα, η υπόσχεση ότι η SpVgg Unterhaching θα παραμείνει ενοικιαστής εγγυάται ότι η τοπική κοινότητα δεν “ξεβόλεψε” από τον χώρο που γνωρίζει τόσο καλά.

Πάντως, η αγορά δεν είναι χωρίς προκλήσεις.

Ο θόρυβος και η αυξημένη κυκλοφορία έχουν εγείρει ανησυχίες στην τοπική κοινότητα, ειδικά εάν η χρήση του σταδίου πυκνώσει με τους αγώνες των γυναικείων και νεανικών ομάδων. Θα χρειαστεί αναθεώρηση σχεδίων χωροταξίας, κυκλοφορίας και ηχοπροστασίας ώστε το εγχείρημα να είναι αποδεκτό και βιώσιμο.

Από αθλητικής πλευράς, όμως, η Μπάγερν δείχνει ότι θέλει να κατοχυρώσει τη μελλοντική της κληρονομιά, όχι μόνο στην κορυφή του ανδρικού ποδοσφαίρου, αλλά και στην ισχυροποίηση του γυναικείου τμήματος και της ακαδημίας της. Με αυτή την κίνηση, δημιουργεί τις συνθήκες για ένα πιο “συνεχές” οικοδόμημα — ένα κέντρο όπου ταλαντούχες παίκτριες και νέοι μπορεί να μεγαλώνουν και να παίζουν σε στάδιο που ανήκει στον σύλλογο, όχι απλώς ως φιλοξενούμενοι.

Σε οικονομικό επίπεδο, η κίνηση δείχνει και την ισχύ της Μπάγερν: ο σύλλογος έχει ανακοινώσει πρόσφατα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, με σημαντικά κέρδη και αυξημένα έσοδα, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει τέτοιου είδους έργα χωρίς να διακυβεύει τη σταθερότητά του.

Αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει μία από τις πιο σημαντικές επενδύσεις υποδομών του συλλόγου για τα επόμενα χρόνια — και σίγουρα θα γραφτεί στην ιστορία της Μπάγερν ως μια τομή στην υποστήριξη του γυναικείου ποδοσφαίρου και της ανάπτυξης νεαρών ποδοσφαιριστών.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Bloomberg: Η Metlen στους βασικούς διεκδικητές για την Aluminium Dunkerque

Bloomberg: Η Metlen στους βασικούς διεκδικητές για την Aluminium Dunkerque

ECDC: Ασυνήθιστα υψηλή πρώιμη κυκλοφορία της γρίπης στην Ευρώπη – Απαιτείται εμβολιασμός χωρίς καθυστέρηση
Υγεία 21.11.25

«Εμβολιαστείτε χωρίς καθυστέρηση» - To ECDC προειδοποιεί για βαρύ κύμα γρίπης

Σύσταση για άμεσο εμβολιασμό απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων τονίζοντας ότι έχει αναδυθεί ένα νέο στέλεχος του ιού της γρίπης Α το οποίο είναι εφέτος το κυρίαρχο στην Ευρώπη.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Ξαναζεσταίνει το αφήγημα του success story – Οι αιχμές για το σχέδιο για Ουκρανία
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25

Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Ξαναζεσταίνει το αφήγημα του success story – Οι αιχμές για το σχέδιο για Ουκρανία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μία ακόμη φορά επέλεξε να εξωραΐσει την πραγματικότητα πανηγυρίζοντας για τα υπερπλεονάσματα και υποβαθμίζοντας τα κρίσιμα προβλήματα. «Προβληματικά κάποια σημεία» του σχεδίου για ειρήνη στην Ουκρανία

Σύνταξη
Πλαστά έγγραφα και MI5: Nέο βιβλίο επανεξετάζει τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC που σόκαρε τον κόσμο
Panorama 21.11.25

Πλαστά έγγραφα και MI5: Nέο βιβλίο επανεξετάζει τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC που σόκαρε τον κόσμο

Το νέο βιβλίο με τίτλο «Dianarama» αποκαλύπτει ότι η συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα βασίστηκε σε πλαστογραφημένα έγγραφα που υπονοούσαν εμπλοκή της MI5, με το BBC να κατηγορείται για λανθασμένο χειρισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει παρά την εκεχειρία – Οι IDF σκότωσαν δύο εφήβους στη Δυτική Όχθη
Νέες παραβιάσεις 21.11.25

Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει παρά την εκεχειρία στη Γάζα - Οι IDF σκότωσαν δύο εφήβους στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ παραβιάζει διαρκώς την εκεχειρία στη Γάζα, ενώ συνεχίζει τις επιδρομές του στη Δυτική Όχθη - Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν πέντε μαχητές στη Ράφα

Σύνταξη
Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Μπανγκλαντές και έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία – Τουλάχιστον έξι νεκροί
Τρόμος 21.11.25 Upd: 10:01

Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Μπανγκλαντές και έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία - Τουλάχιστον έξι νεκροί

Τρομαγμένοι κάτοικοι βγήκαν τρέχοντας από τα σπίτια τους στην Ντάκα του Μπανγκλαντές, όπου βρίσκονται αυτοσχέδιες δομές που κατέρρευσαν όταν εκδηλώθηκε ο ισχυρός σεισμός

Σύνταξη
Τραμπ εναντίον Κίμελ: Νέα επίθεση στον παρουσιαστή και στο ABC για την υπόθεση Έπσταϊν
Culture Live 21.11.25

Τραμπ εναντίον Κίμελ: Νέα επίθεση στον παρουσιαστή και στο ABC για την υπόθεση Έπσταϊν

Ο Τραμπ ζητά από το ABC να «κόψει» τον Τζίμι Κίμελ μετά τον καυστικό μονόλογο για τον Έπσταϊν, ενώ το γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου εξαπολύει νέα επίθεση στο δίκτυο με σειρά κατηγοριών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένοπλες Δυνάμεις: Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές – Άξονες και στόχοι
Χάρτης Μετάβασης 21.11.25

Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - Άξονες και στόχοι

Οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις αφορούν μεταξύ άλλων νέο μισθολόγιο, αλλαγές στη θητεία, ενώ στις προθέσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, είναι να μπει φρένο στις αναίτιες απαλλαγές

Σύνταξη
Ουκρανία: Τα 28 σημεία του σχεδίου Τραμπ και η ξεχωριστή πρόταση – δόλωμα για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Αποκάλυψη εγγράφων 21.11.25

Τα 28 σημεία του σχεδίου Τραμπ και η ξεχωριστή πρόταση - δόλωμα για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Το σχέδιο των ΗΠΑ για την εκεχειρία στην Ουκρανία διέρρευσε σε ΜΜΕ - Αποκάλυψη εγγράφου για τις εγγυήσεις ασφαλείας - Πώς αντιδρούν Κίεβο και Μόσχα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η πόλωση με τη ΝΔ – Ατζέντα καθημερινότητας για να «κουνηθεί η βελόνα»
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25

ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η πόλωση με τη ΝΔ – Ατζέντα καθημερινότητας για να «κουνηθεί η βελόνα»

Η «μετωπική» σύγκρουση με τη ΝΔ ως μονόδρομος και η «ατζέντα καθημερινότητα» προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την πολιτική αλλαγή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σύλληψη 39χρονου κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος για υπόθεση με κοντέινερ 500 κιλών κοκαΐνης στην Αμβέρσα
Ελλάδα 21.11.25

Συνελήφθη 39χρονος κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος για υπόθεση με κοντέινερ 500 κιλών κοκαΐνης στην Αμβέρσα

Η εγκληματική οργάνωση για συμμετοχή στην οποία κατηγορείται ο 39χρονος φέρεται να εισάγει μεγάλες ποσοτήτες κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική προς χώρες της Ευρώπης

Σύνταξη
Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – Η φωτογραφία από το δωμάτιο του μοτέλ του
Καταγραφή της ιστορίας 21.11.25

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – Η φωτογραφία από το δωμάτιο του μοτέλ του

Ο αείμνηστος Αμερικανός φωτογράφος Στιβ Σαπίρο αφηγείται τις ιστορίες πίσω από πολλές από τις εμβληματικές του φωτογραφίες στο νέο ντοκιμαντέρ «Steve Schapiro: Being Everywhere» -τι είδε όταν έφτασε στο Μέμφις αμέσως μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βορίζια: Απολογείται ο 58χρονος πατέρας των Φραγκιαδάκηδων – Τι θα υποστηρίξει
Στα δικαστήρια Ηρακλείου 21.11.25

Απολογείται ο 58χρονος πατέρας των Φραγκιαδάκηδων για το μακελειό στα Βορίζια - Τι θα υποστηρίξει

Στις 10:15 το πρωί της 1ης Νοεμβρίου ο 58χρονος βρισκόταν στο Α.Τ. Φαιστού και έδινε κατάθεση για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι του γιου του στα Βορίζια – Οι καταθέσεις που προκάλεσαν τη σύλληψή του

Σύνταξη
Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα
Oops lalala 21.11.25

Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα

Ο Pras Michel καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης για τη διοχέτευση εκατομμυρίων από τον Μαλαισιανό Jho Low στην προεκλογική εκστρατεία Ομπάμα, καθώς και για προσπάθεια παρεμπόδισης έρευνας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Οι Γκρίζλις «ισοπέδωσαν» τους Κινγκς (137-96) – Ήττες για Κλίπερς και Μάτζικ (129-101)
Μπάσκετ 21.11.25

Οι Γκρίζλις «ισοπέδωσαν» τους Κινγκς (137-96) - Ήττες για Κλίπερς και Μάτζικ (129-101)

Οι Ορλάντο Μάτζικ πήραν εύκολη νίκη απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς με 129-101. Οι Μέμφις Γκρίζλις σταμάτησαν το σερί ηττών επικρατώντας των Κίνγκς με 137-96. Ματσάρα στο Σαν Αντόνιο, με τους Σπερς να επικρατούν 135-126 επί των Χοκς.

Σύνταξη
Ινδονησία: Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα
Τραγωδία 21.11.25

Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα της Ινδονησίας

Η πρώτη κατολίσθηση, την περασμένη Πέμπτη, έπληξε τρία χωριά στην παραθαλάσσια περιοχή Τσίλατσαπ στην Ιάβα - Άλλες δυο κατολισθήσεις έπληξαν χωριό στην περιοχή Μπαντζαρνεγκαρά

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

