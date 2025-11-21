Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας λόγω εκδηλώσεων για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης
- Les Echos: Αδύνατη η ειρήνη στην Ουκρανία με το σχέδιο Τραμπ
- Παναγιώτης Ραφαήλ: «Σας ευχαριστώ όλους» – Το συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης για τα «δεύτερα γενέθλια» του
- Ομοφοβικό παραλήρημα από Ερντογάν: Μέτρα κατά των «διεστραμμένων ΛΟΑΤΚΙ» για να αυξηθεί η γονιμότητα
- Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη
Λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων εορτασμού της επετείου της Εθνικής Αντίστασης θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή 23 Νοεμβρίου.
Αναλυτικά:
• Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, από ώρα 06.00΄ έως την 13.00′ στις παρακάτω οδούς, ως εξής:
– Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού.
– Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.
Η ΕΛΑΣ παρακαλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.
- Οδηγοί έτοιμοι να πιαστούν στα χέρια – Άγριοι καυγάδες με το παραμικρό στους δρόμους
- Καναδάς: Αρκούδα Γκρίζλι επιτέθηκε εναντίον μαθητών και δασκάλων – Δύο άτομα σε κρίσιμη κατάσταση
- Η EBU ανακοινώνει νέους κανόνες ψηφοφορίας για την Eurovision 2026, ποντάροντας στην διαφάνεια
- Απομάκρυνση δικύκλων: Αυτά που δεν μπορούν να επισκευάσουν οι οδηγοί, τα κλεμμένα και όσα «κρατάνε» θέσεις parking
- Άρης: Ο παίκτης που προορίζει για βασικό στο ντέρμπι με την ΑΕΚ ο Χιμένεθ
- Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις