Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Η ΕΛ.ΑΣ. παρακαλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους σε συγκεκριμένους οδούς του κέντρου της Αθήνας
Λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων εορτασμού για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Τροχαία θα ισχύσει:
Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, από τις 06:00 έως το πέρας των εκδηλώσεων, στις παρακάτω οδούς:
– Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού.
– Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.
Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, από τις 11:20 έως το πέρας των εκδηλώσεων, στις παρακάτω οδούς και λεωφόρους:
– Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.
– Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διον. Αεροπαγίτου.
– Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Αμαλίας.
Η ΕΛ.ΑΣ. παρακαλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.
