Η αποκάλυψη του Άντονι για την Μπάγερν και η αναγέννησή του στην Μπέτις

«Ο Κομπανί με πήρε στις 11 το βράδυ, αλλά έμεινα πιστός στη Ρεάλ Μπέτις», αποκάλυψε ο Άντονι Ματέους ντος Σάντος για το… παρελθόν του. Η ιστορία είναι σχετικά πρόσφατη καθώς ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε πάει στην Μπέτις ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την πρώτη του (2024/25) σεζόν και τον περασμένο Σεπτέμβριο αποκτήθηκε από την Μπέτις, η οποία πλήρωσε 22 εκατ. ευρώ.

Με την απόφασή του ο Άντονι δικαιώθηκε καθώς ξαναβρήκε την φόρμα του στην Ισπανία. Μέχρι στιγμής, όσον αφορά στην τρέχουσα περίοδο 2025/26, μετρά 6 γκολ και 2 ασίστ σε 11 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Μιλώντας σε ισπανικά ΜΜΕ, ο Άντονι αποκάλυψε ότι η Μπάγερν έκανε προσπάθεια να τον αποκτήσει στις τελευταίες μέρες της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, συμπεριλαμβανομένου και προσωπικού τηλεφωνήματος από τον προπονητή της Μπάγερν Βινσέντ Κομπανί: «Ο Κομπανί με κάλεσε και ήταν πολύ ευγενικός. Μου είπε ότι του αρέσει το στιλ μου και ότι με θέλει στη Μπάγερν. Ήταν γύρω στις έντεκα το βράδυ».

Γιατί ο 24χρονος Άντονι Ματέους ντος Σάντος επέλεξε να μείνει στην Μπέτις; «Είχα ήδη υποσχεθεί στην τωρινή ομάδα μου. Με πίστεψαν όταν στην Αγγλία τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, και ήθελα να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη».

Από την άφιξή του στη Σεβίλλη, όπου εδρεύει η Μπέτις, ο Άντονι έχει ξεχωρίσει στη La Liga, με ταχύτητα, τεχνική και αυτοπεποίθηση. Εχει συμβάλει στο να φτάσει η Μπέτις στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Ο 24χρονος εξτρέμ πλέον νιώθει πάλι ο εαυτός του, δείχνει το ταλέντο του και δηλώνει έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα να διεκδικήσει θέση στο Champions League.

Και ποιος ξέρει; Η Μπάγερν μπορεί να επανέλθει, ή να εμφανιστεί κάποια άλλη ομάδα μεγαλύτερου βεληνεκούς, προκειμένου να τον αποκτήσει.