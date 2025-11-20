Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Μega Channel: H ίδρυση του πρώτου τηλεοπτικού σταθμού στην Ελλάδα
20 Νοεμβρίου 2025 | 08:30

Μega Channel: H ίδρυση του πρώτου τηλεοπτικού σταθμού στην Ελλάδα

Η ίδρυση του Mega και της ιδιωτικής τηλεόρασης – Με ποιες εκπομπές ξεκίνησε πριν 36 χρόνια

Γιάννης Θ. Διαμαντής
ΚείμενοΓιάννης Θ. Διαμαντής
A
A
Ήταν 20 Νοεμβρίου του 1989 όταν η ελληνική τηλεόραση γύρισε σελίδα.

Ήταν η ημέρα που ξεκίνησε τη λειτουργία του ο πρώτος ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός στην Ελλάδα: το Mega Channel.

Οι τηλεθεατές, πρώτα στην Αθήνα και λίγο αργότερα σε όλη την Ελλάδα, συντονίζουν τις ογκώδεις τηλεοράσεις τους στη συχνότητα 7 VHF / UHF και το καινούργιο κανάλι καταλαμβάνει στο τηλεκοντρόλ τη θέση του αριθμού 4.  ΕΤ1, ΕΤ2, ΕΤ3 και πλέον, MEGA

Η πρεμιέρα

Το 3 το μεσημέρι της 20ης Νοεμβρίου ήταν όλα έτοιμα. Το Mega βγαίνει επισήμως στον ελληνικό τηλεοπτικό αέρα.

YouTube thumbnail

Πρώτος στον φακό του νέου καναλιού εμφανίζεται ο τότε γενικός διευθυντής του, Νίκος Σκουλάς, ο οποίος στη σύντομη εισαγωγή του δηλώνει: «Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε την ΕΡΤ αλλά να τη συμπληρώσουμε» προσθέτοντας ότι ο νέος σταθμός «θα προσφέρει ποιότητα στην ψυχαγωγία και αντικειμενικότητα στην ενημέρωση».

YouTube thumbnail

Αμέσως μετά, ξεκινά η πρώτη ξένη σειρά που προβάλλει ο σταθμός, με τίτλο «Διάστημα 1999». H επιστημονικής φαντασίας και βρετανοϊταλικής παραγωγής τηλεοπτική σειρά είχε γυριστεί το 1975 – 1977.

YouTube thumbnail

Το 1989, το έτος 1999 και η αλλαγή της χιλιετίας, από την οποία ήδη απέχουμε δυόμισι δεκαετίες, φάνταζε στο μυαλό ως η εποχή της μόνιμης παρουσίας του ανθρώπου στο διάστημα.

Μega Hit

Το απόγευμα της 20ης Νοεμβρίου 1989, πρεμιέρα στο Mega κάνει και η νεανική πολιτιστική εκπομπή Mega Hit, παρουσιάζοντας ειδήσεις και video από την ξένη μουσική και τον κινηματογράφο.

YouTube thumbnail

Την παρουσίαση ανέλαβαν η Βίκυ Μαραγκακή, η Νάντια Μουρούζη, ο Νίκος Πατρελάκης, ο Πασχάλης Πλήσης, ο Άκης Σακελλαρίου και η Μάγκυ Χαραλαμπίδου.

Η μάχη της σαπουνόπερας

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, οι τηλεθεατές ζουν στους ρυθμούς της σαπουνόπερας.

Σειρές όπως η «Δυναστεία» και η «Τόλμη και Γοητεία», στις οποίες κυριαρχούσαν οι έριδες και οι δολοπλοκίες μεταξύ μελών  πλούσιων οικογενειών, είχαν δημιουργήσει εκατομμύρια φανατικών τηλεθεατών.

YouTube thumbnail

To Μega Channel μπαίνει στη μάχη της σαπουνόπερας, με τη σειρά Falcon Crest έχοντας στο πλευρό του την ηθοποιό Τζέιν Γουάιμαν, κάτοχο Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου για τη «Σιωπηλή τραγωδία» του Ζαν Νεγκουλέσκο.

«ΤΑ ΝΕΑ», 20 Νοεμβρίου 1989, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Όπως γράφει ο κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης στα «ΝΕΑ» της 20ης Νοεμβρίου 1989, η Γουάιμαν «ήταν μια ηθοποιός, με σοβαρές δραματικές ικανότητες, που μεσουρανούσε στη δεκαετία 1945 – 955.

YouTube thumbnail

Το πρώτο δελτίο της ιδιωτικής τηλεόρασης

«Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων, της πρώτης μέρας λειτουργίας, του πρώτου μη κρατικού σταθμού τηλεοράσεως, δηλαδή του Μega Channel».

YouTube thumbnail

Με τα λόγια αυτά της δημοσιογράφου Λίανας Κανέλλη ξεκινά το παρθενικό δελτίο ειδήσεων της ιδιωτικής τηλεόρασης.

Κι αν σήμερα μάς φαίνεται αυτονόητο και δεδομένο, το να προβάλλεται ένα μη κρατικό δελτίο ειδήσεων, μέσα σε μια τόσο πολωμένη πολιτικά εποχή όπως το τέλος της δεκαετίας του ’80 ήταν επαναστατικό.

«ΤΑ ΝΕΑ», 20 Νοεμβρίου 1989, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο Βέγγος, ο Ρότζερ Μουρ και ο Τόνι Πέρκις

Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, την αυλαία της βραδινής ψυχαγωγικής ζώνης του Mega σήκωσε ο Θανάσης Βέγγος με την ταινία του Ντίνου Κατσουρίδη «Θανάση πάρε το όπλο σου», η οποία είχε κερδίσει δύο βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1972.

YouTube thumbnail

Late Night ζώνη

Σήμερα την ονομάζουμε late night ζώνη, τότε τη λέγαμε απλώς «μεσάνυχτα» και το Mega, από την πρώτη ημέρα προβολής του την αφιέρωσε, σε δύο«μεγάλα» ονόματα, τον Ρότζερ Μουρ και τον Τόνι Κέρτις, και τη σειρά «Οι Αντίζηλοι».

YouTube thumbnail

Οι Αντίζηλοι είχαν προβληθεί τη δεκαετία του ’70 από την ΥΕΝΕΔ δημιουργώντας και στην Ελλάδα φανατικό κοινό.

Σκηνές απ’ τη ζωή μας

«ΤO BHMA», 19.11.1989, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ανάλογα με τη δεκαετία που έχει γεννηθεί ο καθένας, ξεπηδάνε μέσα από το πρόγραμμα οι εικόνες εκπομπών που είναι συνηφασμένες με τις εικόνες της ζωής τους.

Aπό τη μνήμη των σημερινών 40άρηδων δύσκολα σβήνουν οι μνήμες από εκπομπές όπως   ο Ταρζάν, oι Ντιούκς  και φυσικά η θρυλική σειρά κινουμένων σχεδίων, Thundercats.

YouTube thumbnail

Με το Μega ξεκίνησαν και τηλεοπτικές σειρές, που άφησαν εποχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Αυθαίρετοι.

YouTube thumbnail

