science
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Πώς ένα από τα πιο επικίνδυνα ηφαίστεια των ΗΠΑ θα αξιοποιηθεί ως πηγή ενέργειας
Επιστήμες 20 Νοεμβρίου 2025 | 18:22

Πώς ένα από τα πιο επικίνδυνα ηφαίστεια των ΗΠΑ θα αξιοποιηθεί ως πηγή ενέργειας

Η γεωθερμία «υπέρθερμων πετρωμάτων» υπόσχεται άφθονη, φθηνή και καθαρή ενέργεια.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί κάποια ψέματα είναι πιο πειστικά;

Γιατί κάποια ψέματα είναι πιο πειστικά;

Spotlight

Στις πλαγιές ενός ηφαιστείου στο Όρεγκον, οι εργασίες προχωρούν για τη δημιουργία της πιο καυτής εγκατάστασης γεωθερμικής ενέργειας που έχει κατασκευστεί ποτέ.

Η πρωτοποριακή μονάδα θα αξιοποιήσει τη θερμότητα του ηφαιστείου Νιούμπερι, «ενός από τα μεγαλύτερα και πιο επικίνδυνα ενεργά ηφαίστεια στις ΗΠΑ», σύμφωνα με την αμερικανική γεωλογική υπηρεσία USGS.

Η μονάδα έχει ήδη φτάσει σε θερμοκρασίες γύρω στους 330 βαθμούς Κελσίου, και από του χρόνου θα αρχίσει να προσφέρει ηλεκτρική ενέργεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά της πολιτείας.

Η εταιρεία που υλοποιεί το έργο, Mazama Energy, σχεδιάζει να αυξήσει περαιτέρω τη θερμοκρασία πάνω από τους 400 βαθμούς και να πετύχει έτσι την πρωτιά στην παραγωγή ηλεκτρισμού από «υπέρθερμα πετρώματα», όπως τα ονομάζει η βιομηχανία.

Δυνητικά, η νέα προσέγγιση θα μπορούσε να αναδείξει την γεωθερμία σε μια σημαντική, καθαρή πηγή ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή.

Σήμερα, η γεωθερμία καλύπτει λιγότερο από το 1% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρισμού. Σύμφωνα όμως με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας, μια σειρά νέων τεχνολογιών θα μπορούσε να αυξήσει το ποσοστό στοπ 8% έως το 2050.

Θεωρητικά, εκτιμά η υπηρεσία, η γεωθερμία υπέρθερμων πετρωμάτων θα μπορούσε να παράγει 150 φορές περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από ό,τι καταναλώνει σήμερα ολόκληρος ο πλανήτης.

«Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο πιο σύντομος δρόμος προκειμένου να μειωθεί το κόστος της γεωθερμίας και να γίνει προσβάσιμη σε όλο τον κόσμο» δήλωσε στην Washington Post η Τέρα Ρότζερς της περιβαλλοντικής δεξαμενής σκέψης Clean Air Task Force.

Η εγκατάσταση της Mazama Energy στο ηφαίστειο Νιούμπερι του Όρεγκον (Mazama Energy)

Η εγκατάσταση της Mazama Energy στο ηφαίστειο Νιούμπερι του Όρεγκον (Mazama Energy)

Η εγκατάσταση στο ηφαίστειο Νιούμπερι συνδυάζει δύο νέες προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την παραγωγή.

Μέχρι σήμερα, η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας ήταν εφικτή μόνο στις σχετικά λίγες περιοχές όπου υπάρχουν θερμά υπόγεια ύδατα, όπως στην Ισλανδία και την Ιαπωνία.

Η διαφορά είναι ότι η Mazama Energy φέρνει νερό από άλλες τοποθεσίες και το διοχετεύει με πίεση στο υπέδαφος για να σπάσει τα πετρώματα, υιοθετώντας την τεχνική της υδραυλικής ρωγμάτωσης που αναπτύχθηκε αρχικά από τη βιομηχανία πετρελαίου. Το νερό που θερμαίνεται στο υπέδαφος αντλείται στη συνέχεια στην επιφάνεια και ανακυκλώνεται.

Η ιδέα έχει δοκιμαστεί σε περιορισμένη κλίμακα στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, μεταξύ άλλων.

Η διοχέτευση νερού στο υπέδαφος ενέχει ωστόσο τον κίνδυνο σεισμών. Το 2006, ένα ελβετικό πρόγραμμα τερματίστηκε μετά την πρόκληση σεισμού 3,4 βαθμών. Μέχρι στιγμής, πάντως, οι δονήσεις στο Νιούμπερι δεν έχουν ξεπεράσει τους 2,5 βαθμούς, και η εταιρεία πιστεύει ότι ο κίνδυνος είναι διαχειρίσιμος.

Η δεύτερη διαφορά αφορά τη θερμοκρασία. Όταν ξεπεράσει τους 400 βαθμούς Κελσίου σε συνθήκες υψηλής πίεσης, το νερό γίνεται «υπερκρίσιμο», κάτι ανάμεσα σε υγρό και αέριο.

Το υπερκρίσιμο νερό μπορεί να μεταφέρει μεγάλες ποσότητες θερμότητας όπως ένα υγρό, ρέει όμως με την ευκολία ενός αερίου.

Μια γεώτρηση υπερκρίσιμου ύδατος μπορεί έτσι να παράγει 5 με 10 φορές περισσότερη ενέργεια από μια γεώτρηση στην τυπική θερμοκρασία των 200 βαθμών Κελσίου. Και αυτός σημαίνει ότι δεν απαιτούνται πολλές γεωτρήσεις, οι οποίες κοστίζουν πολλά εκατομμύρια δολάρια η καθεμία.

Σύμφωνα με την Clean Air Task Force, η τεχνολογία υπέθερμων πετρωμάτων θα μπορούσε να μειώσει το κόστος της γεωθερμίας στα επίπεδα του φυσικού αερίου ή της αιολικής ενέργειας.

Σε αυτές τις θερμοκρασίες, πάντως, τα συμβατικά γεωτρύπανα χαλάνε. Για να τα κρατάει σε αρκετά χαμηλή θερμοκρασία, η Mazama πρέπει να διοχετεύει συνεχώς υγρό διοξείδιο του άνθρακα.

Φέτος, η εταιρεία έφτασε τη θερμοκρασία των 330 βαθμών σε γεώτρηση βάθους 3 χιλιομέτρων.

Άλλες πειραματικές γεωτρήσεις στην Ισλανδία και την Χαβάη είχαν φτάσει σε υψηλότερες θερμοκρασίες αλλά τερματίστηκαν λόγω τεχνικών προκλήσεων.

Η Mazama πιστεύει πάντως ότι θα ξεπεράσει τα προβλήματα και από του χρόνου θα μπορεί να παράγει 15 megawatt ηλεκτρικής ενέργειας στη δυτική πλαγιά του ηφαιστείου Νιούμπερι.

Στόχος είναι να φτάσει τα 200 MW –νούμερο αρκετά μεγάλο για την τροφοδοσία μιας μικρής πόλης ή ενός μεσαίου κέντρου δεδομένων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
CrediaBank: Επιδόσεις ρεκόρ – Άλμα 116% στα κέρδη

CrediaBank: Επιδόσεις ρεκόρ – Άλμα 116% στα κέρδη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί κάποια ψέματα είναι πιο πειστικά;

Γιατί κάποια ψέματα είναι πιο πειστικά;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πήρε το διεθνές «σήμα» για το +1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πήρε το διεθνές «σήμα» για το +1%

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Φυματίωση: Παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως – Με 1,23 εκατομμύρια θανάτους το 2024
Ανακοίνωση ΠΟΥ 12.11.25

Η φυματίωση παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως - Με 1,23 εκατομμύρια θανάτους το 2024

Οι πέντε βασικότεροι παράγοντες κινδύνου για τη φυματίωση είναι ο υποσιτισμός, η μόλυνση από τον ιό HIV, ο διαβήτης, το κάπνισμα και τα προβλήματα υγείας λόγω κατανάλωσης αλκοόλ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Δε θα μας τρελάνουν αυτοί, θα τους τρελάνουμε εμείς» – H «Φωλιά του Κούκου» 50 χρόνια μετά δείχνει τον δρόμο
Έπος 20.11.25

«Δε θα μας τρελάνουν αυτοί, θα τους τρελάνουμε εμείς» - H «Φωλιά του Κούκου» 50 χρόνια μετά δείχνει τον δρόμο

Το δράμα του 1975, «Στη Φωλιά του Κούκου», μία από τις λίγες ταινίες που έχουν κερδίσει τα πέντε μεγάλα Όσκαρ, παραμένει ένα ορόσημο του αμερικανικού κινηματογράφου με ένα ηχηρό μήνυμα αντίστασης στην ομοιομορφία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα
Κατά φαντασία... 20.11.25

H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα

Εδώ και 100 χρόνια Βρετανοί πρωθυπουργοί βασανίζονται από συνωμοσιολογίες, αλλά με τον σημερινό ένοικο της Ντάουνιγκ Στριτ συμβαίνει κάτι ακόμα χειρότερο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τσουκαλάς: Το σόου Λαζαρίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε για να μην εξεταστεί ο «Φραπές»
ΠΑΣΟΚ 20.11.25

Τσουκαλάς: Το σόου Λαζαρίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε για να μην εξεταστεί ο «Φραπές»

«Είναι δυνατόν να μην ήξερε η κυβέρνηση τι σκόπευε να επικαλεστεί σήμερα ο άνθρωπός της;», διερωτήθηκε για τον επονομαζόμενο «Φραπέ» ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Καρφιά Καραμανλή για τη μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Καρφιά Καραμανλή για τη μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Με σαφή μηνύματα ο χαιρετισμός του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, στην εκδήλωση για την επέτειο των 30 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνοκινεζικού Εμπορικού, Βιομηχανικού, Τουριστικού & Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Ο «φόρος πληθωρισμού» εξακολουθεί να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών
Σφοδρά πυρά 20.11.25

ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Ο «φόρος πληθωρισμού» εξακολουθεί να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών

«Ο προϋπολογισμός του 2026 δεν αποτελεί απλώς συνέχεια, αλλά κορύφωση μιας οικονομικής πολιτικής που σπαταλά τις ευκαιρίες της χώρας», τόνισε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Χαρίτσης για προϋπολογισμό: Το σχέδιο της ΝΔ, φτηνή ανάπτυξη και όξυνση των ανισοτήτων
Νέα Αριστερά 20.11.25

Χαρίτσης για προϋπολογισμό: Το σχέδιο της ΝΔ, φτηνή ανάπτυξη και όξυνση των ανισοτήτων

«Η κυβέρνηση είναι συνεπής στο σχέδιό της εδώ και 6,5 χρόνια, ένα σχέδιο που παίρνει από τους πολλούς για να δώσει στους λίγους», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Σπουδαία κίνηση από την Εθνική Ιταλίας: Στις κλήσεις για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ ο Πολονάρα ως αρχηγός
Μπάσκετ 20.11.25

Σπουδαία κίνηση από την Εθνική Ιταλίας: Στις κλήσεις για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ ο Πολονάρα

Κίνηση ανθρωπιάς από την ομάδα μπάσκετ της Ιταλίας, καθώς στην αποστολή της για τους αγώνες των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027 συμπεριέλαβε τον Ακίλε Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία.

Σύνταξη
Έχεις άγχος; – Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι μόλις 20 λεπτά μπροστά σε έργα τέχνης φτάνουν για να χαλαρώσεις
Art 20.11.25

Έχεις άγχος; – Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι μόλις 20 λεπτά μπροστά σε έργα τέχνης φτάνουν για να χαλαρώσεις

Νέα έρευνα του King’s College London δείχνει ότι 20 λεπτά μπροστά σε αυθεντικά έργα τέχνης μειώνουν την κορτιζόλη και βοηθούν τον οργανισμό να ηρεμήσει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι μεγάλες παγίδες της εγκληματικής οργάνωσης – Οι περιγραφές της Βρισηίδας Ανδριώτου στην αστυνομία
Ελλάδα 20.11.25

Οι μεγάλες παγίδες της εγκληματικής οργάνωσης – Οι περιγραφές της Βρισηίδας Ανδριώτου στην αστυνομία

«Συνολικά εγώ έχασα 50.000€ και μου επέστρεψε ο υπαρχηγός έως εκείνη την στιγμή μόνο 10.000€. Μετά απ’ αυτό δεν επέστρεψε ποτέ ούτε ένα ευρώ», αναφέρει η Βρισηίδα Ανδριώτου.

Σύνταξη
«Feel the Nature Experience»: Η NaturesPlus ενώνει τη δύναμη της φύσης με την ακρίβεια της επιστήμης
Τα Νέα της Αγοράς 20.11.25

«Feel the Nature Experience»: Η NaturesPlus ενώνει τη δύναμη της φύσης με την ακρίβεια της επιστήμης

Η κορυφαία εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής έφερε κοντά 300+ επαγγελματίες υγείας στο The Ellinikon, παρουσιάζοντας καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την υγεία και την ευεξία.

Σύνταξη
Τέιτουμ: «Μιλάμε με πολλούς επενδυτές για το NBA Europe – Αρκετές ομάδες δεν έχουν υπογράψει στη Euroleague»
Euroleague 20.11.25

Τέιτουμ: «Μιλάμε με πολλούς επενδυτές για το NBA Europe – Αρκετές ομάδες δεν έχουν υπογράψει στη Euroleague»

O αναπληρωτής επίτροπος του ΝΒΑ Μαρκ Τέιτουμ, αναφέρθηκε στο πρότζεκτ του NBA Europe και τις επαφές που γίνονται με επενδυτές και ομάδες της Ευρώπης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νίκος Ανδρουλάκης κατά κυβέρνησης: Οργανώσατε και σκηνοθετήσατε την απόδραση «Φραπέ»
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Μύδροι Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης: Οργανώσατε και σκηνοθετήσατε την απόδραση «Φραπέ»

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση. «Όταν φτάνουν τα σκάνδαλα στην αυλή σας επινοείτε και ένα νέο κεφάλαιο συγκάλυψης. Κουράσατε. Είστε επικίνδυνοι τυχοδιώκτες και πρέπει να φύγετε», είπε.

Σύνταξη
Σύνταξη: Η ιδανική ηλικία για κάθε γενιά και η σκληρή πραγματικότητα
Σε Ευρώπη και ΗΠΑ 20.11.25

Κάποτε στη Δύση... μπορεί και να βγεις στη σύνταξη - Η ιδανική ηλικία για κάθε γενιά και η σκληρή πραγματικότητα

Η Gen Z, θέλει σύνταξη στα 59, η Millennials στα 61, η Γενιά Χ στα 64 και οι baby boomers στα 67 έτη. Το θέμα όμως δεν είναι τι θέλουν ή τι πραγματικά ισχύει και αν θα τους... αφήσουν να συνταξιοδοτηθούν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Γαλλία: Ο Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για πόλεμο – «Πρέπει να αποδεχθούμε την απώλεια παιδιών μας»
Πολεμοκαπηλία; 20.11.25

Γαλλία: Ο Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για πόλεμο – «Πρέπει να αποδεχθούμε την απώλεια παιδιών μας»

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία ομιλία του Αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, που κάλεσε τους Γάλλους να είναι έτοιμοι για πόλεμο. Σύγκρουση έως το 2030 προβλέπει έκθεση του στρατού.

Σύνταξη
«The Moment»: Η Charli xcx ξεκινά μια brat περιοδεία στην νέα της ταινία – Η επίπονη φήμη και η βάναυση βιομηχανία
2026 20.11.25

«The Moment»: Η Charli xcx ξεκινά μια brat περιοδεία στην νέα της ταινία – Η επίπονη φήμη και η βάναυση βιομηχανία

Βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιδέα της Charli xcx, το «The Moment» ακολουθεί μια ανερχόμενη ποπ σταρ που έρχεται αντιμέτωπη με «τις δύσκολες καταστάσεις που συνεπάγεται η φήμη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο μίας ακόμα δολοφονικής επίθεσης του 29χρονου επειδή του έκλεισε τον δρόμο
Ελλάδα 20.11.25

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο μίας ακόμα δολοφονικής επίθεσης του 29χρονου επειδή του έκλεισε τον δρόμο

Ο 29χρονος με τα αμέτρητα περιστατικά βίας κυκλοφορούσε ελεύθερος, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου έναν οδηγό επειδή του έκλεισε τον δρόμο.

Σύνταξη
Ο γιος του Στογιάκοβιτς για το αν τελικά θα αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας ή Σερβίας
Μπάσκετ 20.11.25

Ο γιος του Στογιάκοβιτς για το αν τελικά θα αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας ή Σερβίας

Ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς, Αντρέι αφήνει εξαιρετικές εντυπώσεις με το κολέγιο του Ιλινόις και για μία ακόμη φορά ρωτήθηκε για το αν τελικά θα ενισχύσει την ελληνική Εθνική ομάδα ή τ Σέρβικη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο
Πιέσεις 20.11.25

Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο

Την πλήρη αντίθεσή τους με το σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία εκφράζουν Γαλλία και Βρετανία, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η κυριαρχία της. Διαψεύδει το Κρεμλίνο διαβουλεύσεις με ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο