Κηδεία Φλαμπουράρη: «Ήταν μια ήρεμη δύναμη» – Το μήνυμα της Τζένη Διαμαντοπούλου από το Ινστιτούτο «Νίκος Πουλαντζάς»

Σύντροφοι, φίλοι και συγγενείς αποχαιρετούν σήμερα τον Αλέκο Φλαμπουράρη, ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, που πέθανε σε ηλικία 87 ετών την Τρίτη.

Η Τζένη Διαμαντοπούλου από το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, ανάμεσα σε άλλα, είπε: «Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν μια ήρεμη δύναμη. Ήταν εκεί όχι με θόρυβο, όχι με επίδειξη. Βοηθούσε χωρίς να βαραίνει. Στήριξε γενιές νέων συντρόφων. Ήταν βράχος και καταφύγιο άμυνας».

«Σε δύσκολες στιγμές, που έμοιαζαν αξεπέραστες, ήξερε να συγκρατεί. Δεν ήταν μόνο πρόεδρος ήταν σημείο αναφοράς. Για εμένα υπήρξε οικογένεια. Αλέκο μου, σε ευχαριστούμε για τη σοφία σου, την καλοσύνη σου, την παρουσία σου. Σε αγαπάμε πάντα», τόνισε, μεταξύ άλλων, η εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Πουλαντζάς, εμφανώς συγκινημένη.

Η οικογένεια του Αλέκου Φλαμπουράρη έφτασε νωρίς στο πάρκο Ελευθερίας (χώρος πρώην ΕΑΤ – ΕΣΑ) όπου πραγματοποιήθηκε η πολιτική του κηδεία.