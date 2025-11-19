Την πρόσφατη κατακραυγή των ηγετών της Καθολικής Εκκλησίας των ΗΠΑ για την καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ, υποστήριξε ο Πάπας Λέων ΙΔ’.

Ο Πάπας καταδίκασε την «εξαιρετικά ασεβή» μεταχείριση των παράτυπων μεταναστών στις ΗΠΑ, σε μια σπάνια δημόσια δήλωση που θα μπορούσε να κλιμακώσει περαιτέρω τις εντάσεις μεταξύ του Λευκού Οίκου και του πρώτου Αμερικανού Πάπα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βατικανό, ρωτήθηκε για τη δήλωση της Διάσκεψης Καθολικών Επισκόπων των ΗΠΑ (USCCB) την περασμένη εβδομάδα, η οποία επέκρινε το «κλίμα φόβου και άγχους γύρω από ζητήματα προφίλ και επιβολής της νομοθεσίας περί μετανάστευσης».

Ο Πάπας Λέων καταδικάζει την μεταχείριση των μεταναστών από την κυβέρνηση Τραμπ

Ο Πάπας Λέων δήλωσε ότι συμφωνεί στα όσα είπαν επίσκοποι, ενώ προέτρεψε όλους τους Καθολικούς και «τους ανθρώπους καλής θέλησης να ακούσουν προσεκτικά όσα είπαν».

«Πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους για να φερόμαστε στους μετανάστες με ανθρώπινο τρόπο» είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν δικαστήρια και ένα σύστημα δικαιοσύνης για να αντιμετωπίσουν τους ανθρώπους που βρίσκονται «παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο ηγέτης της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας ανέφερε επίσης ότι: «Κανείς δεν είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να έχουν ανοιχτά σύνορα… Νομίζω ότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να καθορίζει ποιοι, πώς και πότε εισέρχονται οι άνθρωποι».

Ωστόσο, ο Καθολικός ηγέτης σημείωσε ότι όταν «οι άνθρωποι έχουν ζήσει καλές ζωές —πολλοί από αυτούς για 10, 15, 20 χρόνια— το να τους φέρεσαι με τρόπο που είναι, για να μην πούμε τίποτα άλλο, εξαιρετικά ασεβής και με περιστατικά βίας, είναι ανησυχητικό».

Το μήνυμα των Επισκόπων

Η USCCB εξέδωσε ένα σπάνιο «Ειδικό Μήνυμα» κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησής της στη Βαλτιμόρη την περασμένη εβδομάδα.

Οι Επίσκοποι δήλωσαν ότι ήταν «λυπημένοι από την κατάσταση της σύγχρονης συζήτησης και τη δυσφήμιση των μεταναστών».

Εξέφρασαν επίσης ανησυχίες για την κατάσταση των κέντρων κράτησης μεταναστών, «την έλλειψη πρόσβασης σε ποιμαντική φροντίδα» και την αυθαίρετη απώλεια νομικού καθεστώτος για ορισμένους μετανάστες.

Οι Καθολικοί ηγέτες δήλωσαν παράλληλα ότι «προβληματίζονται από τις απειλές κατά της ιερότητας των οίκων λατρείας και την ιδιαίτερη φύση των νοσοκομείων και των σχολείων» και πρόσθεσαν ότι αισθάνονται «αναγκασμένοι τώρα σε αυτό το περιβάλλον να υψώσουμε τη φωνή μας για την υπεράσπιση της θεόδοτης ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Η δήλωση τέθηκε σε ψηφοφορία στη συγκέντρωση και έλαβε 216 ψήφους υπέρ, πέντε κατά και τρεις αποχές.

Ήταν η πρώτη φορά σε δώδεκα χρόνια που η USCCB επικαλέστηκε αυτόν τον ιδιαίτερα επείγον τρόπο ομιλίας ως σώμα Επισκόπων. Το τελευταίο που εκδόθηκε το 2013 ήταν σε απάντηση στην εντολή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την αντισύλληψη.

Πώς αντέδρασε ο Λευκός Οίκος;

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη σχολιάσει τα σχόλια του Πάπα, αλλά την περασμένη εβδομάδα απάντησε στο μήνυμα των Επισκόπων με μια δήλωση που κοινοποιήθηκε σε διάφορα μέσα ενημέρωσης .

«Ο Πρόεδρος Τραμπ εξελέγη πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση τις πολλές υποσχέσεις που έδωσε στον αμερικανικό λαό, συμπεριλαμβανομένης της υπόσχεσής του να απελάσει παράνομους μετανάστες. Τηρεί την υπόσχεσή του στον αμερικανικό λαό», ανέφερε η δήλωση.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Δημοκρατικός Καθολικός ακτιβιστής και Κρίστοφερ Χέιλ, ο οποίος διευθύνει ένα ενημερωτικό δελτίο με τίτλο «Γράμματα από τον Λέοντα», δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο σχετικά με την κριτική του Πάπα για την καταστολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ.

Ένας ανώνυμος εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου φέρεται να απάντησε «ο Πάπας δεν ξέρει για τι μιλάει».