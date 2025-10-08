Πάπας Λέων: Καλεί τους Αμερικανούς επισκόπους να αντιμετωπίσουν την αντιμεταναστευτική πολιτική του Τραμπ
Ο Πάπας Λέων για άλλη μια φορά κριτίκαρε την πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τους μετανάστες
Ο Πάπας Λέων είπε στους Αμερικανούς επισκόπους που τον επισκέφτηκαν στο Βατικανό σήμερα Τετάρτη ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν με αποφασιστικότητα τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζονται τους μετανάστες οι αρχές στις ΗΠΑ λόγω των σκληρών πολιτικών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Την παραπάνω είδηση μεταφέρει το Reuters, επικαλούμενο παρευρισκόμενους.
Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, έλαβε δεκάδες επιστολές από μετανάστες που περιγράφουν τους φόβους τους για απέλαση στο πλαίσιο των πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν επίσκοποι και κοινωνικοί λειτουργοί από τα σύνορα ΗΠΑ – Μεξικού.
«Ο Άγιος Πατέρας μας ενδιαφέρεται προσωπικά για αυτά τα θέματα», δήλωσε στο Reuters ο επίσκοπος του Ελ Πάσο, Μαρκ Σέιτζ, ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση.
«Εξέφρασε την επιθυμία του να λάβει η Αμερικανική Επισκοπική Σύνοδος ισχυρή θέση σε αυτό το θέμα», πρόσθεσε.
O Λέων έχει εντείνει τις επικρίσεις του τις τελευταίες εβδομάδες.
Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο Πάπας αμφισβήτησε κατά πόσον οι αντιμεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ συνάδουν με τις διδασκαλίες της Καθολικής Εκκλησίας, σε σχόλια που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από ορισμένους γνωστούς συντηρητικούς Kαθολικούς.
Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ εκλέχθηκε με βάση τις υποσχέσεις του, συμπεριλαμβανομένης «της απέλασης των παράνομων αλλοδαπών που έχουν διαπράξει εγκλήματα».
Τι ανέφερε επιστολή που έφτασε στον Πάπα
Μία από τις επιστολές που δόθηκαν στον Πάπα την Τετάρτη, και η οποία κοινοποιήθηκε στο Reuters, ήταν από μία διμελή οικογένεια που δεν είχαν νόμιμη άδεια παραμονής στις ΗΠΑ και φοβόντουσαν να βγουν από το σπίτι τους από φόβο ότι θα απελαθούν.
«Πιστεύω ότι ο Πάπας πρέπει να εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του στις επιδρομές και την άδικη μεταχείριση που υφίσταται η κοινότητα», αναφερόταν στην επιστολή, η οποία ήταν γραμμένη στα ισπανικά.
Ο Λέων συναντήθηκε επίσης ιδιωτικά με μια ομάδα περίπου 100 Αμερικανών Καθολικών που ασχολούνται με το έργο της διακονίας των μεταναστών την Τρίτη το βράδυ, ευχαριστώντας τους για το έργο τους.
