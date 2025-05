Προτού γίνει ποντίφικας, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας δεν είχε διστάσει να επικρίνει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, σχόλια τα οποία έφεραν χθες, Πέμπτη, τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ είχε γράψει σειρά αναρτήσεων στο Χ με τις οποίες επέκρινε τον Αμερικανό πρόεδρο, προτού επιλεγεί από τους καρδινάλιους να διαδεχθεί τον πάπα Φραγκίσκο.

Για τις αναρτήσεις αυτές δέχθηκε χθες επίθεση από τους πλέον σκληροπυρηνικούς υποστηρικτές του Τραμπ, μεταξύ των οποίων η συντηρητική influencer Λόρα Λούμερ, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ρεπουμπλικάνος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ένας Αμερικανός εξελέγη Πάπας.

Pope Leo XIV isn’t here to bless MAGA. He’s already called out Trump’s xenophobia and Vance’s twisted theology.

Trump cheered his election. But Leo XIV? He’s not clapping back—he’s calling them out.

The first American pope isn’t playing for Team MAGA.#MCSN #LeoXIV… pic.twitter.com/9vw7RToLoG

— MAGA Cult Slayer🦅🇺🇸 (@MAGACult2) May 8, 2025