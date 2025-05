Πάπας Λέων: Θα σταθεί ο πρώτος αμερικανός ποντίφικας απέναντι στον Τραμπ;

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’, κατά κόσμον Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ κόντρα σε όλα τα προγνωστικά έγινε ο 267ος ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας και καλείται σε ένα εξαιρετικά ασταθές διεθνές περιβάλλον να βρει χώρο και ισορροπίες.

Γεννημένος στο Σικάγο, ο 69χρονος ποντίφικας διαθέτει διπλή υπηκοότητα -ΗΠΑ και Περού- και φαίνεται να στέκεται απέναντι σχεδόν σε όλα όσα εκπροσωπεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πριν την εκλογή του νέου Πάπα είχε προσπαθήσει να επηρεάσει τη διαδικασία του κονκλαβίου υποστηρίζοντας συγκεκριμένους υποψήφιους όπως αναφέρει το Politico, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα τη δημοσίευση Τραμπ στην οποία με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης παρουσίαζε τον εαυτό του ως ποντίφικα, προκαλώντας αντιδράσεις.

Οι κληρικοί ήταν «απρόθυμοι» να εκλέξουν έναν πάπα από την παγκόσμια υπερδύναμη, δήλωσε ένας καρδινάλιος στην ίδια πηγή. Αλλά στο τέλος, όταν οι 133 καρδινάλιοι απομονώθηκαν στην Καπέλα Σιξτίνα την Τετάρτη για να εκλέξουν τον ηγέτη των 1,4 δισεκατομμυρίων Καθολικών του κόσμου, κατέληξαν όχι μόνο σε έναν Αμερικανό, αλλά σε κάποιον που θα μπορούσε, εύλογα, να λειτουργήσει ως αντίβαρο στον παρορμητικό πρόεδρο των ΗΠΑ.

Αυτό δεν ήταν εντελώς τυχαίο. Όταν οι καρδινάλιοι βρήκαν τελικά ενότητα για τον νέο ποντίφικα, οι προοδευτικοί ανάμεσά τους γνώριζαν ότι ο 69χρονος πρώην ιεραπόστολος με μικτή κληρονομιά, είναι ένας ηγέτης που θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική φωνή στον Τραμπ, σύμφωνα με δύο καρδινάλιους που επικαλείται το Politico. Αν και δεν ήταν ο κινητήριος παράγοντας πίσω από την απόφαση, η οποία καθοδηγήθηκε από λεπτότερες εσωτερικές εκτιμήσεις, η ύπαρξη ενός Αμερικανού πάπα που θα μπορούσε να αποτελέσει αντίβαρο στη ρητορική του Τραμπ ήταν ένα «συμπληρωματικό δώρο», δήλωσε ο ένας από τους καρδινάλιους.

Και πράγματι, σε πρώτη φάση, ο Πάπας Λέων φαίνεται να αντιτίθεται σχεδόν σε όλα όσα αντιπροσωπεύει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Οι προοδευτικοί παρατηρητές αναμένουν από τον νέο ποντίφικα να συνεχίσει την ανθρώπινη προσέγγιση της παποσύνης που εξόργισε το πλήθος της MAGA και ευνοήθηκε από τον Φραγκίσκο, υποστηρίζοντας σε γενικές γραμμές τις προσπάθειες του προκατόχου του να κάνει την Εκκλησία πιο ανεκτική απέναντι σε ομάδες που ιστορικά έχει διώξει.

Σε αντίθεση με την απομονωτική στάση του Αμερικανού προέδρου, ο Λέων αναμένεται επίσης να συνεχίσει την πολιτική του Φραγκίσκου να δίνει μεγαλύτερο λόγο στις τοπικές εκκλησίες σε μέρη όπως η Αφρική, η Ασία και η Λατινική Αμερική. Μάλιστα η υποστήριξη των καρδιναλίων που προέρχονται από αυτά τα αναπτυσσόμενα κέντρα εξουσίας του καθολικού κόσμου λέγεται ότι ήταν καθοριστική στο κονκλάβιο που οδήγησε στην εκλογή του.

Ίσως το μεγαλύτερο θέμα στο οποίο διαφωνούν ο Τραμπ και ο νέος Πάπας είναι αυτό της μετανάστευσης.

Ενώ ο Τραμπ, συνεχίζει τις μαζικές απελάσεις μεταναστών, ο Λέων είναι «υπέρ των μεταναστών, υπέρ των προσφύγων, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων- στέκεται στο πλευρό των φτωχών», δήλωσε ένας καρδινάλιος.

«Σίγουρα αποτελεί πρόβλημα για τον Τραμπ, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος απεχθάνεται αυτούς που μιλούν ισπανικά», δήλωσε ο ιστορικός της εκκλησίας Αλμπέρτο ​​Μελόνι. «Η χρήση ισπανικών και ιταλικών και όχι αγγλικών στον πρώτο χαιρετισμό του νέου Πάπα, την Πέμπτη το βράδυ ήταν μια σκόπιμη ενέργεια», είπε.

Ο Βάλτερ Κάσπερ, ένας 92χρονος Γερμανός καρδινάλιος, πολύ μεγάλος σε ηλικία για να συμμετάσχει στο κονκλάβιο, δήλωσε στο Politico ότι η μετανάστευση ήταν ένα «πολύ σημαντικό ζήτημα» για τους καρδινάλιους κατά τη διάρκεια των προ-συνεδριακών συναντήσεων, οι οποίες συχνά έχουν τεράστια επιρροή στο τελικό αποτέλεσμα. Η μεταχείριση των μεταναστών από τον Τραμπ είναι «απαράδεκτη», είπε. «Προερχόμενος τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Περού, [ο Λέων] κατανοεί πολύ καλά το πρόβλημα».

Το ζήτημα της μετανάστευσης θα είναι σημαντικό για το παπικό αξίωμα, δήλωσε ο Κάσπερ, προσθέτοντας ότι ο νέος πάπας «έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτό».

Ένας λογαριασμός Χ που πιστεύεται ευρέως ότι συνδέεται με τον νέο ποντίφικα επέκρινε έντονα τη στάση της κυβέρνησης Τραμπ στο μεταναστευτικό τον Απρίλιο. Και αφού φόρεσε το λευκό ράσο την Πέμπτη, ο Λέων, έχασε λίγο χρόνο για να θέσει τον εαυτό του ως φωνή υπεράσπισης των μεταναστών, καταγγέλλοντας «την παραμέληση του ελέους και τις τρομακτικές παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας» μεταξύ εκείνων που δεν έχουν πίστη – κάτι που θα μπορούσε να διαβαστεί ως αναφορά στην αυξανόμενη ρητορική κατά των μεταναστών στην πατρίδα του.

Ωστόσο η ώθηση που δόθηκε στον Prevost δεν αφορούσε μόνο τον Τραμπ. Περισσότερο, ίσως να είχε να κάνει με την ευρύτερη, διαβρωτική επιρροή της αμερικανικής πολιτικής στην αμερικανική Καθολική Εκκλησία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει διχαστεί σε αντιμαχόμενες, συχνά επαναστατικές φατρίες που διχάζονται μεταξύ προοδευτικών και παραδοσιακών που συντάσσονται με το MAGA. Ειδικά οι παραδοσιακοί υποστήριξαν ότι διώκονται ενεργά από τον Φραγκίσκο και αμφισβήτησαν ανοιχτά την εξουσία του, οδηγώντας τουλάχιστον ορισμένους να αναρωτιούνται αν η Εκκλησία των ΗΠΑ θα έρθει τελικά σε αποφασιστική ρήξη με την Αγία Έδρα.

Είναι μια κατάσταση που οι ηγέτες της εκκλησίας δεν μπορούν να διακινδυνεύσουν να αφήσουν να ξεφύγει από τον έλεγχο. Υπάρχει η αρχή μεταξύ των καρδιναλίων ότι «χωρίς την αμερικανική εκκλησία, δεν υπάρχει εκκλησία», δήλωσε ένας άνθρωπος που βρίσκεται μέσα στο Βατικανό στο Politico, φτάνοντας στο σημείο να αποκαλέσει τη Βορειοαμερικανική Εκκλησία «σχισματική». Πράγματι, ένας πρώην πρέσβης του Βατικανού στις ΗΠΑ, ο Κάρλο Μαρία Βιγκάνο, αφορίστηκε από την Καθολική Εκκλησία πέρυσι για το αμάρτημα του «σχίσματος».

Όταν οι καρδινάλιοι κατέληξαν στον Πρέβοστ, σύμφωνα με τον ίδιο και Καρδινάλιο που αναφέρεται ανώνυμα, πολλοί γνώριζαν ότι ήταν κάποιος που θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση αυτών των διαιρέσεων.

«Σίγουρα θα έχει επιρροή στην αμερικανική Εκκλησία, καθώς είναι Αμερικανός και προέρχεται από το Σικάγο, το οποίο είναι πιο ανοιχτό, πιο προοδευτικό», δήλωσε ο συμμετέχων στο κονκλάβιο. Επεσήμανε ότι ο Λέων ΙΔ’ έχει ήδη δείξει την προθυμία του να συμφιλιωθεί με τους παραδοσιακούς ύστερα από την απόφασή του να μετακομίσει στο Αποστολικό Παλάτι, την πολυτελή κατοικία της Πόλης του Βατικανού – παραδοσιακή κατοικία των Παπών, που είχε εγκαταλειφθεί από τον Φραγκίσκο.

