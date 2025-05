Δείτε πως είναι τα παπικά διαμερίσματα στα οποία θα μείνει ο πάπας Λέων ΙΔ’

Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, ο πάπας Λέων ο ΙΔ’ φέρεται να επιθυμεί να επιστρέψει στο «παπικό διαμέρισμα», εντός του Βατικανού, στο οποίο δεν είχε θελήσει να διαμείνει ο προκάτοχός του, ο πάπας Φραγκίσκος, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Σήμερα, μετά την πρωινή λειτουργία, ο πάπας «αποσφράγισε» την είσοδο του διαμερίσματος παρουσία, μεταξύ των άλλων, του πρωθυπουργού του Βατικανού Πιέτρο Παρολίν και του υπουργού εξωτερικών της Αγίας Έδρας, καρδινάλιου Ρίτσαρντ Γκάλαγκερ.

Η είσοδός του είχε σφραγιστεί αμέσως μετά τον θάνατο του Αργεντινού ποντίφικα, όπως προβλέπει ο σχετικός κανονισμός της Αγίας Έδρας.

Συνολικά, το διαμέρισμα απαρτίζεται από δέκα δωμάτια και τις ημέρες αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες, άρχισαν να γίνονται διάφορα έργα για την επισκευή του ηλεκτρικού συστήματος, για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας και για το βάψιμο των τοίχων.

Ο πάπας Φραγκίσκος, ως γνωστόν, είχε επιλέξει να ζήσει, μαζί με πολλούς άλλους κληρικούς, στον ξενώνα της Αγίας Μάρθας, πάντα εντός του Βατικανού.

O πάπας Φραγκίσκος αρνήθηκε να μείνει στα παπικά διαμερίσματα γιατί ήταν «πολύ πολυτελή» για την ιδιοσυγκρασία του.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το άνοιγμά τους για πρώτη φορά στο κοινό. Ο Πάπας Φραγκίσκος έχει αρνηθεί να χρησιμοποιήσει το παλάτσο (παλάτι) στο Κάστρο Γκαντόλφο, νότια της Ρώμης, προτιμώντας να περνάει τον καλοκαιρινό του ελεύθερο χρόνο στο «σπίτι του».

O Πάπας Φραγκίσκος προτίμησε να ανοίξει τα παπικά διαμερίσματα στο κοινό.

Το Βατικανό άνοιξε τα ιδιωτικά διαμερίσματα του παπικού θρόνου, δίνοντας στους επισκέπτες μια σπάνια ματιά στο κρεβάτι όπου πέθαναν οι Πάπες Πίος ΧΙΙ και Παύλος ΣΤ’ και όπου ο Ιωάννης Παύλος Β’ ανάρρωσε από μια απόπειρα δολοφονίας το 1981.

Τα Μουσεία του Βατικανού, που φιλοξενούν την Καπέλα Σιξτίνα και άλλους παπικούς θησαυρούς, διαχειρίζονται το κτήμα του κάστρου Γκαντόλφο, το οποίο διαθέτει ένα αγρόκτημα που λειτουργεί και προμηθεύει το Βατικανό με φρέσκα γαλακτοκομικά, αυγά, μέλι και προϊόντα.

Η γύρω περιοχή γνώρισε αιματηρές μάχες μετά την απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στο Άντζιο στις 22 Ιανουαρίου 1944.

Οι κάτοικοι κατέφυγαν προς τις παπικές βίλες αναζητώντας καταφύγιο και ο Πίος ΧΙΙ άνοιξε τις πόρτες σε περισσότερους από 12.000 ανθρώπους μέχρι την απελευθέρωση της Ρώμης στις 4 Ιουνίου 1944.

Όπως λέει το Βατικανό, μερικές από τις εκτοπισμένες γυναίκες ήταν έγκυες. Και υπολογίζεται ότι 40 γυναίκες γέννησαν στο ίδιο το κρεβάτι του Πάπα- γεννώντας απογόνους που τώρα αποκαλούνται χαϊδευτικά «τα παιδιά του Πάπα».



Most new popes move into the luxurious Apostolic Palace with its 10 rooms and staff of 30.

Francis refused, choosing instead a modest 2-room apartment in the Vatican guesthouse.

«I need to live among people,» he explained.

His residence became a statement against isolation. pic.twitter.com/nBpiqwnT7V

— Historic Thread (@Storylinexplore) April 21, 2025