ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Φασιστική η συμπεριφορά του Λαζαρίδη – Να τον απομακρύνει ο Μητσοτάκης από εισηγητή της ΝΔ

Το ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλει για φασιστική συμπεριφορά, τον εισηγητή της ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή, Μακάριο Λαζαρίδη, καταγγέλλοντας ότι προχώρησε σε τραμπουκισμούς και ανοίκεια επίθεση σε βάρος του μάρτυρα, Σταύρου Τζεδάκη, αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και στελέχους του ΠΑΣΟΚ.

«Ο Πρωθυπουργός οφείλει άμεσα να απομακρύνει τον υπάλληλο της Ομάδας Αλήθειας Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή στην Εξεταστική Επιτροπή. Ο εν λόγω κύριος σήμερα, επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε μάρτυρα γιατί δεν του άρεσαν οι απαντήσεις του. Προσπάθησε με τραμπουκισμούς και απειλές να τον εκφοβίσει. Όταν μάλιστα δεν του άρεσε η απάντηση του μάρτυρα, επικαλείτο τις δημοσκοπήσεις για να συνεχίσει να παραβιάζει τα καθήκοντα του ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής. Προφανώς δεν γνωρίζει που βρίσκεται ούτε ποιος είναι ο ρόλος της Εξεταστικής Επιτροπής . Νομίζει πως βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος Ακροδεξιάς αγέλης», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Ο κ. Λαζαρίδης περιφέρεται διατεινόμενος ότι είναι εκλεκτός φίλος του Πρωθυπουργού και δρα πάντα σε πλήρη συνεννόηση μαζί του και υπό τις εντολές του.

Συνεπώς αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται την φασιστική συμπεριφορά , επιβεβαιώνει πλήρως τους ισχυρισμούς Λαζαρίδη πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ντράπηκε κι η ντροπή

Πηγές του ΠΑΣΟΚ, αναφέρουν ότι «η ανοίκεια και πρωτοφανής επίθεση του Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη στον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Τζεδάκη», «ομόθυμα καταδικάστηκε από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης». Σημειώνουν ότι ο κ. Λαζαρίδης, «όχι μόνο λεκτικά, αλλά ακόμη κι αφού διέκοψε τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Επιτροπής για να τον επαναφέρει στην τάξη, κατευθύνθηκε στον μάρτυρα απειλητικά φωνάζοντας του: «τί μιλάς ρε εσύ; Έχεις το θράσος να έρχεσαι εδώ και να μας λες διάφορα;» , ενώ στους ψυχραιμότερους που έσπευσαν να τον απομακρύνουν, απευθυνόταν εκτός εαυτού με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, φτάνοντας να αποκαλέσει « εθνική εξαίρεση» τον βουλευτή –εισηγητή της Πλεύσης Ελευθερίας, Α. Καζαμία».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ η Εισηγήτρια στη σημερινή εξέταση Ε. Λιακούλη καθώς και τα μέλη της Επιτροπής βουλευτές Α. Πουλάς και Γ. Μουλκιώτης, καταδίκασαν ρητά την επίθεση και ζήτησαν από το Προεδρείο την αποκατάσταση με συγγνώμη προς το πρόσωπο του μάρτυρα. Επιπλέον καταδίκασαν απερίφραστα τον χαρακτηρισμό του κ. Λαζαρίδη προς τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας ως «εθνική εξάιρεση» και δήλωσαν ότι είναι απαράδεκτη και διαρκώς επιδεινούμενη η συμπεριφορά του Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας και ότι θα κατατεθεί στον Πρόεδρο της Βουλής, διαμαρτυρία για το περιστατικό, ζητώντας συστάσεις στον κ. Λαζαρίδη για τη συμπεριφορά του.

Προηγούμενα και κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε να παραπλανήσει τον μάρτυρα με δημοσιεύματα και πρωτοσέλιδα, που είχε δημοσιοποιήσει η ίδια …η Νέα Δημοκρατία και χωρίς να του δώσει τη δυνατότητα να απαντήσει».

«Ψευδέστατοι ισχυρισμοί»

Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, «ο εκνευρισμός του Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας καταφανώς προήλθε από το γεγονός ότι δεν κατάφερε να αποδείξει τους ψευδέστατους ισχυρισμούς που έστω για μια ημέρα η Νέα Δημοκρατία κατασκεύασε, ότι ο εν λόγω μάρτυρας ενεπλάκη σε παράνομες επιδοτήσεις.

Αποκαλύφθηκε από την μαρτυρική κατάθεση ότι ο εν λόγω μάρτυρας είναι κτηνοτρόφος, πάντοτε χρησιμοποιούσε τα ίδια στοιχεία για τις δηλώσεις του μέσα στον χρόνο και πάντα έκανε τις δηλώσεις του μέσα από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό του τόπου που διαμένει.

Κατέθεσε ο μάρτυρας ακριβώς τις αρμοδιότητες που ο ίδιος ασκεί και αφορούν στον σχεδιασμό της αγροτικής πολιτικής και ουδεμία σχέση έχει με την καταμέτρηση των ζώων που είναι αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι αρμοδιότητα της οποιαδήποτε Περιφέρειας ή περιφερειακής υπηρεσίας.

Μάλιστα, επικαλέστηκε το ΔΤ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας που ξεκαθαρίζει απολύτως ότι αρμοδιότητα της καταμέτρησης των ζώων είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ανακοίνωση της ΠΟΔΕΓΥ που με ακρίβεια περιγράφουν το θέμα .

Οι Περιφέρειες μεριμνούν και σχετίζονται με βάσεις δεδομένων μόνο για υγειονομικούς λόγους και σε επίπεδο δειγματοληπτικών ελέγχων, τόνισε ο μάρτυρας.

Επίσης, σε ό,τι αφορά στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, που αν υπήρχαν δεν θα μπορούσαν να οργιάσουν οι επιτήδειοι, ο κ Τζεδάκης τόνισε ότι η Περιφέρεια Κρήτης σύναψε δύο προγραμματικές συμβάσεις , τόσο το 2021 όσο και το 2023 , αλλά δυστυχώς με ευθύνη του αρμόδιου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τα διαχειριστικά σχέδια δεν προχώρησαν».