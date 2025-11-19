magazin
«Απορρίπτεται»: Παράταση παραστάσεων μέχρι τις 30 Νομεβρίου, στο θέατρο 104
19 Νοεμβρίου 2025

Το «Απορρίπτεται», του Τζορτζ Μπέρναρντ Σω, από το μακρινό 1912, είναι γραμμένο με τρόπο διορατικό, σχολιάζοντας τον έρωτας, τον γάμο και τις κοινωνικές συμβάσεις που τους διέπουν.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους: Η Νο.1 παγίδα που πρέπει να αποφύγετε

Spotlight

Ένα  ξενοδοχείο, μια καλοκαιρινή νύχτα, ένα φεγγαρόλουστο λιμάνι και δύο ζευγάρια συζύγων ερωτευμένα σφόδρα μεταξύ τους, μπλέκονται σε ένα παιχνίδι ερωτικής ανταλλαγής.

Ο κος Τζούνο πολιορκεί την κα Λαν, ο κος Λαν διεκδικεί την κα Τζούνο, ενώ και οι δύο κυρίες φαίνονται διαθέσιμες.

Την ίδια στιγμή όλοι δηλώνουν την αφοσίωσή τους στους συντρόφους τους. Είναι τελικά τόσο ερωτευμένοι μεταξύ τους; Ή μήπως, αυτό το παιχνίδι απιστίας και πειραματισμού προς κάθε φύλο μετατρέπεται σε θεμέλιο λίθο αναζωογόνησης της συζυγικής αρμονίας τους;

Η ιστορία

Ο Τάσος Πυργιέρης, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα αυτό το υλικό μεταπλάθοντας το σε μια φαρσοκωμωδία-μινιατούρα, όπου μέσα από πιπεράτους διαλόγους, λεπτεπίλεπτο χιούμορ, διαυγές πνεύμα και μυστηριώδη ατμόσφαιρα, λέξεις όπως αρχές, ηθική, διαγωγή, καθήκον, αντιπαραβάλλονται με λέξεις όπως αμαρτίες, σφάλματα και τιμωρίες.

Το «τι πρέπει» δίνει τη θέση του στο «τι συμβαίνει» μέσα από το μικροσκόπιο του «τι θέλω». Και οι ανθρώπινες σχέσεις αποκαλύπτονται μέσα από συγκρούσεις, διλήμματα, επιθυμίες και αντιστάσεις σε κοινωνικά όρια και αποκλεισμούς.

Ο Τζώρτζ Μπέρναρντ Σω υψώνει έναν καθρέφτη απέναντι στην ανθρώπινη φύση και με το δικό του πνευματώδη τρόπο μας δείχνει ότι η αλήθεια της επιθυμίας είναι ευτυχέστερη από το ψέμα της ευπρέπειας. Και γελώντας μας κλείνει το μάτι και δηλώνει κατηγορηματικά «…είμαστε άνθρωποι και τελειώνουμε».

Συντελεστές

Μετάφραση | Μεταφραστική Ομάδα του ΕΚΕΜΕΛ

Επίβλεψη Μετάφρασης | Χριστίνα Μπάμπου – Παγκουρέλη

Σκηνοθεσία | Τάσος Πυργιέρης

Σκηνικά/ Κοστούμια | Αλεξία Θεοδωράκη

Σχεδιασμός φωτισμών | Στέβη Κουτσοθανάση

Μουσική Επιμέλεια | Τάσος Πυργιέρης

Βοηθός σκηνοθέτη | Σοφία Καστρησίου

Ειδικές κατασκευές | Βασιλική Τσιλιγκρού

Ηθοποιοί με σειρά εμφάνισης

Γκρέγκορι Τζέιμς Λαν| Θωμάς Βούλγαρης

Μαργκρέτε Ρόουζ Τζούνο| Αγγελική Καρυστινού

Σεραφίτα Σάλλυ Λαν| Αντιγόνη Κουλουκάκου

Σιμπθορπ Τοπς Τζούνο| Χρήστος Σταθούσης

*Το τραγούδι Aντίο σε όλες τις όμορφες Σπανιόλες είναι σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη

Πληροφορίες

Παράταση:  έως 30 Νοεμβρίου

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Σάββατο 21:00, Κυριακή 21:00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Business
Καστέλι: Το νέο αεροδρόμιο «απογειώνει» την Ελλάδα

Καστέλι: Το νέο αεροδρόμιο «απογειώνει» την Ελλάδα

Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Ο Γιώργος Λάνθιμος στη μάχη της σκηνοθεσίας με τη «Βουγονία»
Extraterrestrial 19.11.25

Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Ο Γιώργος Λάνθιμος στη μάχη της σκηνοθεσίας με τη «Βουγονία»

Οι νέες υποψηφιότητες των Ευρωπαϊκών Βραβείων φέρνουν στο προσκήνιο τη «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου, ενώ ταινίες όπως το «Sirāt», το «Ένα απλό ατύχημα» και η «Συναισθηματική αξία» κυριαρχούν στη λίστα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Μόνο το σύμπαν και η βλακεία δεν έχουν όρια»: Ο Αριστοτέλης Ρήγας δεν έχει ιδέα για πολλά πράγματα – αλλά έχει καλές ιδέες για αστεία
Συνέντευξη 19.11.25

«Μόνο το σύμπαν και η βλακεία δεν έχουν όρια»: Ο Αριστοτέλης Ρήγας δεν έχει ιδέα για πολλά πράγματα – αλλά έχει καλές ιδέες για αστεία

Μετρώντας πάνω από μια δεκαετία στον χώρο του stand-up, ο Αριστοτέλης Ρήγας παρουσιάζει αυτή την περίοδο την τέταρτη προσωπική του παράσταση «Ιδέα δεν έχω», ακροβατώντας μεταξύ σάτιρας, μουσικής και πολιτικής ορθότητας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ηγουμένη του Σατανά: Η καλόγρια Μαριάμ Σουλακιώτη και το ματωμένο κολαστήριο στην Κερατέα γίνεται ταινία – «Γυναίκα Ρασπούτιν»
Αληθινό έγκλημα 18.11.25

Ηγουμένη του Σατανά: Η καλόγρια Μαριάμ Σουλακιώτη και το ματωμένο κολαστήριο στην Κερατέα γίνεται ταινία – «Γυναίκα Ρασπούτιν»

Η σοκαριστική ιστορία της serial killer ηγουμένης Μαριάμ Σουλακιώτη γίνεται έμπνευση για ταινία γοτθικού τρόμου μερίζες στην ελληνική γη 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ζωή του Τέρι Τζόουνς – Το πορτρέτο ενός ιδιοφυή Monty Python και το θλιβερό τέλος του
Χιούμορ 18.11.25

Η ζωή του Τέρι Τζόουνς – Το πορτρέτο ενός ιδιοφυή Monty Python και το θλιβερό τέλος του

Στην τρυφερή βιογραφία Seriously Silly, ο Βρετανός συγγραφέας Ρόμπερτ Ρος αποκαλύπτει τα σκαμπανεβάσματα της μακράς και πολυποίκιλης καριέρας του ηθοποιού των MontyPython — και πώς η λαμπρή του διάνοια εξασθένησε από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική
Culture Live 18.11.25

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική

Ένα πρόγραμμα για όλα τα γούστα, με κλασικές μελωδίες, παραδοσιακά κάλαντα, χορευτικά beats, αγαπημένους καλλιτέχνες και πολλές εκπλήξεις, προσκαλεί το κοινό να απολαύσει μοναδικές μουσικές εμπειρίες.

Σύνταξη
Μαζί στη ζωή, μαζί και στον θάνατο: Οι διάσημες χορεύτριες Κέσλερ έβαλαν τέλος στη ζωή τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Συγκινητικό 18.11.25

Μαζί στη ζωή, μαζί και στον θάνατο: Οι διάσημες χορεύτριες Κέσλερ έβαλαν τέλος στη ζωή τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Από τον Έλβις και τον Φρανκ Σινάτρα έως το Playboy, οι δίδυμες αδελφές Κέσλερ ήταν από τις πιο διάσημες χορεύτριες της Ευρώπης τη δεκαετία του '60. Στις 17 Νοεμβρίου αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους σε ηλικία 89 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σάμος: Προστατεύεται ο αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου από τη θαλάσσια διάβρωση
Culture Live 18.11.25

Σάμος: Προστατεύεται ο αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου από τη θαλάσσια διάβρωση

Το Ηραίο της Σάμου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους λατρείας του αρχαίου ελληνικού κόσμου και ένα από τα εμβληματικότερα μνημεία της ιωνικής αρχιτεκτονικής.

Σύνταξη
Η Ντακότα Τζόνσον διεκδικεί τον Γιώργο Λάνθιμο από την Έμα Στόουν – «Το γνωρίζεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί;»
Πρόκληση 18.11.25

Η Ντακότα Τζόνσον διεκδικεί τον Γιώργο Λάνθιμο από την Έμα Στόουν – «Το γνωρίζεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί;»

Όταν ο Γιώργος Λάνθιμος συμμετείχε σε συζήτηση για τη Βουγονία του, δεν ήξερε πως η Ντακότα Τζόνσον τον περίμενε στη γωνία με ένα εύλογο ερώτημα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Selfies στα μουσεία: Να βγάλει κανείς ή να μην βγάλει;
Culture Live 18.11.25

Selfies στα μουσεία: Να βγάλει κανείς ή να μην βγάλει;

Οι selfies στα μουσεία διχάζουν: από ζημιές σε έργα και έλλειψη σεβασμού, έως καμπάνιες που φέρνουν νέο κοινό στην τέχνη. Είναι απειλή ή ένας σύγχρονος τρόπος σύνδεσης με τον πολιτισμό;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Λούβρο κλείνει αίθουσα που φιλοξενεί ελληνικές αρχαιότητες ως προληπτικό μέτρο
«Απρόβλεπτες εξελίξεις» 17.11.25

Το Λούβρο κλείνει αίθουσα που φιλοξενεί ελληνικές αρχαιότητες ως προληπτικό μέτρο

Σε δήλωση του, το Λούβρο ανέφερε ότι μια τεχνική έκθεση που υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα εντόπισε «ιδιαίτερη ευθραυστότητα σε ορισμένες δοκούς που στηρίζουν τα δάπεδα» του δεύτερου ορόφου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Έτσι έγινα το Τέρας» – Ο Τζέικομπ Ελόρντι για τον Φράνκενσταϊν που του άλλαξε τη ζωή
42 κομμάτια μετά 17.11.25

«Έτσι έγινα το Τέρας» – Ο Τζέικομπ Ελόρντι για τον Φράνκενσταϊν που του άλλαξε τη ζωή

Το Netflix ανασταίνει το εμβληματικό Τέρας του Φράνκενσταϊν με τη νέα, λυρική μεταφορά του από τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Σε αυτή, ο Τζέικομπ Ελόρντι, βρήκε πολλά περισσότερα από όσα περίμενε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
H δημιουργός της ΑΙ ηθοπoιού «Tilly Norwood» παρουσιάζει νέα σειρά για τις ιστορικές συνοικίες της Ολλανδίας
Culture Live 17.11.25

H δημιουργός της ΑΙ ηθοπoιού «Tilly Norwood» παρουσιάζει νέα σειρά για τις ιστορικές συνοικίες της Ολλανδίας

Το «Straten van Toen» είναι μια σειρά 10 επεισοδίων μικρού μήκους με ιστορικό περιεχόμενο, που δημιουργήθηκε για το The History Channel και στηρίζεται σε εργαλεία ΑΙ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Met επιστρέφει πίνακα που είχε κλαπεί από ναό μετά τον πόλεμο της Κορέας – Ο ρόλος του αμερικανικού στρατού
1953-1954 17.11.25

Το Met επιστρέφει πίνακα που είχε κλαπεί από ναό μετά τον πόλεμο της Κορέας – Ο ρόλος του αμερικανικού στρατού

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, ο πίνακας αφαιρέθηκε «παράνομα» από το ναό το 1954, ενόσω ο αμερικανικός στρατός βρισκόταν στην χώρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ανάπηρη Μαρίσα Μπόντε γράφει ιστορία στο Wicked και επιτίθεται στο μισαναπηρισμό – «Δεν είναι αστείο»
Ορόσημο 17.11.25

Η ανάπηρη Μαρίσα Μπόντε γράφει ιστορία στο Wicked και επιτίθεται στο μισαναπηρισμό – «Δεν είναι αστείο»

Η Μαρίσα Μπόντε είναι η πρώτη ηθοποιός με αναπηρία που υποδύεται το ρόλο της Νέσαροουζ Θροπ στο franchise του Wicked γράφοντας ξανά τους κανόνες της ορατότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»
Κάτι ξέρει, ε; 17.11.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ συμπληρώνει τον επόμενο μήνα 100 χρόνια ζωής. Χαρίζει στους Times μερικές από τις συμβουλές που απέκτησε με κόπο για το πώς έφτασε μέχρι εδώ και τις οποίες συμβουλές κατέγραψε στο νέο βιβλίο του «100 κανόνες για να ζήσεις μέχρι τα 100: Ο οδηγός ενός αισιόδοξου για μια ευτυχισμένη ζωή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο κινηματογράφος δεν υπήρξε ποτέ βολεμένος» – Ταινίες για τη Χούντα και το Πολυτεχνείο
Restart μνήμης 17.11.25

«Ο κινηματογράφος δεν υπήρξε ποτέ βολεμένος» - Ταινίες για τη Χούντα και το Πολυτεχνείο

Αυτές οι ταινίες είναι πολιτικά κείμενα – μας μετρούν, μας αξιολογούν, μας συγκρίνουν. Δεν μας αφήνουν να κρυφτούμε πίσω από το «τότε». Μας αναγκάζουν να αναρωτηθούμε για το «τώρα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Καταγγέλλει πως η Ουκρανία εκτόξευσε πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην επικράτειά της
Κόσμος 19.11.25

Η Ρωσία καταγγέλλει ότι η Ουκρανία εκτόξευσε πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην επικράτειά της

Ο ουκρανικός στρατός έκανε λόγο χθες για πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία με αμερικανικής κατασκευής ATACMS, χαρακτηρίζοντας «σημαντική» την εξέλιξη

Σύνταξη
Ζώα φάρμας, λάμα, εμού και άλλα ζωάκια – Γνωρίζετε πού είναι το «σπίτι» τους για να τα επισκεφτείτε;
Περιποίηση υψηλών προδιαγραφών 19.11.25

Αξιολάτρευτα ζώα φάρμας, λάμα, εμού και άλλα ξεχωριστά πλάσματα σας περιμένουν να τα γνωρίσετε

Αν είστε λάτρης της φύσης και αγαπάτε τα ζώα, έχετε κάθε λόγο να επισκεφτείτε έναν «επίγειο παράδεισο» για διασωθέντα πλάσματα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Πάτρα: Η ιατροδικαστική επιβεβαιώνει τον βιασμό της 12χρονης – Ο 16χρονος την κακοποίησε μέσα σε σχολείο
Ελλάδα 19.11.25

Πάτρα: Η ιατροδικαστική επιβεβαιώνει τον βιασμό της 12χρονης – Ο 16χρονος την κακοποίησε μέσα σε σχολείο

Σήμερα ο εισαγγελέας θα παραλάβει τη δικογραφία και θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του16χρονου, που καταγγέλλεται για τον βιασμό της 12χρονης στην Πάτρα

Σύνταξη
Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Ο Γιώργος Λάνθιμος στη μάχη της σκηνοθεσίας με τη «Βουγονία»
Extraterrestrial 19.11.25

Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Ο Γιώργος Λάνθιμος στη μάχη της σκηνοθεσίας με τη «Βουγονία»

Οι νέες υποψηφιότητες των Ευρωπαϊκών Βραβείων φέρνουν στο προσκήνιο τη «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου, ενώ ταινίες όπως το «Sirāt», το «Ένα απλό ατύχημα» και η «Συναισθηματική αξία» κυριαρχούν στη λίστα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών και στις πληρωμές IRIS
Οικονομία 19.11.25

Αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών και στις πληρωμές IRIS

Το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών φέρνει αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές όπως το IRIS, αλλά και σε άλλους τομείς

Σύνταξη
Το συρτάκι του Τζόκοβιτς με τον Αργυρό και η «Πανσέληνος» του Ροντινέι σε χριστουγεννιάτικο event (vids)
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Το συρτάκι του Τζόκοβιτς με τον Αργυρό και η «Πανσέληνος» του Ροντινέι σε χριστουγεννιάτικο event (vids)

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, χόρεψε συρτάκι με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και ερμήνευσε την «Πανσέληνο» της Δέσποινας Βανδή ντουέτο με τον Ροντινέι

Σύνταξη
Τηλεφωνικές απάτες: Ολοκληρώνονται σήμερα οι απολογίες του κυκλώματος – Τι λένε τα θύματα
Πώς τα έπειθαν 19.11.25

Ολοκληρώνονται σήμερα οι απολογίες του κυκλώματος με τις τηλεφωνικές απάτες - Τι λένε τα θύματα

Βασικό στη μεθοδολογία της σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες είναι ότι δεν αφήνουν το θύμα να κλείσει το τηλέφωνο - «Είχαν τη μητέρα μου μία ώρα» και τελικά την έπεισαν, αναφέρει ο γιος της

Σύνταξη
Ιστορική στιγμή: Το Κουρασάο έγινε η μικρότερη χώρα που προκρίνεται σε Μουντιάλ!
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Ιστορική στιγμή: Το Κουρασάο έγινε η μικρότερη χώρα που προκρίνεται σε Μουντιάλ!

Σε μια ιστορική βραδιά για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, το Κουρασάο έγραψε το όνομά του στα βιβλία των ρεκόρ, καθώς έγινε η μικρότερη χώρα που εξασφαλίζει συμμετοχή σε Μουντιάλ.

Σύνταξη
Χανιώπορτα Ηρακλείου: Τι υποστηρίζει ο δράστης του αιματηρού περιστατικού με έναν τραυματία
Ελλάδα 19.11.25

«Τον μαχαίρωσα επειδή με δυσφημούσε στο Facebook» - Τι υποστηρίζει ο δράστης του επεισοδίου στη Χανιώπορτα

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Χανιώπορτα Ηρακλείου - Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν και ο 22χρονος έβγαλε ένα μαχαίρι και τραυμάτισε στον αγκώνα τον 26χρονο

Σύνταξη
«Μόνο το σύμπαν και η βλακεία δεν έχουν όρια»: Ο Αριστοτέλης Ρήγας δεν έχει ιδέα για πολλά πράγματα – αλλά έχει καλές ιδέες για αστεία
Συνέντευξη 19.11.25

«Μόνο το σύμπαν και η βλακεία δεν έχουν όρια»: Ο Αριστοτέλης Ρήγας δεν έχει ιδέα για πολλά πράγματα – αλλά έχει καλές ιδέες για αστεία

Μετρώντας πάνω από μια δεκαετία στον χώρο του stand-up, ο Αριστοτέλης Ρήγας παρουσιάζει αυτή την περίοδο την τέταρτη προσωπική του παράσταση «Ιδέα δεν έχω», ακροβατώντας μεταξύ σάτιρας, μουσικής και πολιτικής ορθότητας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εκτός δράσης για 1-2 εβδομάδες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
NBA 19.11.25

Εκτός δράσης για 1-2 εβδομάδες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Τυχερός στάθηκε με τον τελευταίο τραυματισμό του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού όπως έδειξαν οι εξετάσεις δεν είναι αρκετά σοβαρός για να τον κρατήσει μακριά από τα παρκέ για περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Συμπληρώθηκε το «παζλ» των ευρωπαϊκών πλέι-οφ
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Συμπληρώθηκε το «παζλ» των ευρωπαϊκών πλέι-οφ

Οι προκριματικοί όμιλοι για το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκαν στην Ευρώπη και έτσι, πέρα από τις ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας, προέκυψαν και οι 16 που θα δώσουν τη μάχη για την παρουσία τους στα τελικά, μέσω μπαράζ.

Σύνταξη
«Σημείο αναφοράς για την Αριστερά» – Η Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τον Φλαμπουράρη – Αύριο η πολιτική κηδεία
Ανακοίνωση 19.11.25

«Σημείο αναφοράς για την Αριστερά» - Η Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τον Φλαμπουράρη - Αύριο η πολιτική κηδεία

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης «υπήρξε δραστήριος και δίπλα στην υπόθεση της Αριστεράς μέχρι και την τελευταία του στιγμή, η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή» αναφέρει μεταξύ άλλων η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κούφια λόγια, κάλπικες υποσχέσεις – Είναι η διαδικασία των COP η λάθος λύση για το κλίμα;
COP30 19.11.25

Κούφια λόγια, κάλπικες υποσχέσεις – Είναι οι διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ η λάθος λύση για το κλίμα;

Ακόμα και ο ΟΗΕ αναγνωρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις των COP περιορίζονται στα λόγια. Το πρόβλημα είναι ότι για τη μεταρρύθμιση των συνομιλιών για το κλίμα απαιτείται απόλυτη ομοφωνία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μωρό ή ψηφοδέλτιο; – Οι έγκυες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα χρειάζεται πλέον να επιλέξουν
Καιρός ήταν 19.11.25

Μωρό ή ψηφοδέλτιο; – Οι έγκυες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα χρειάζεται πλέον να επιλέξουν

Η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωβουλευτών εγκρίνει την ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου για έγκυες βουλευτές – αλλά οι πατεράδρς αποκλείονται για να κατευνάσουν τους συντηρητικούς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Axios: Συνεννοήσεις ΗΠΑ – Ρωσίας σε σχέδιο που συνέταξε «κρυφά» ο Τραμπ για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία
Κόσμος 19.11.25

Σχέδιο για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία συνέταξε «κρυφά» ο Τραμπ - Οι συνεννοήσεις με το Κρεμλίνο

Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία, είναι παρόμοιο με αυτό για τη Γάζα - Δεν είναι ωστόσο σαφές πώς προσεγγίζει ακανθώδη ζητήματα όπως ο έλεγχος εδαφών στην ανατολική Ουκρανία

Σύνταξη
