«Απορρίπτεται»: Παράταση παραστάσεων μέχρι τις 30 Νομεβρίου, στο θέατρο 104

Το «Απορρίπτεται», του Τζορτζ Μπέρναρντ Σω, από το μακρινό 1912, είναι γραμμένο με τρόπο διορατικό, σχολιάζοντας τον έρωτας, τον γάμο και τις κοινωνικές συμβάσεις που τους διέπουν.

Ένα ξενοδοχείο, μια καλοκαιρινή νύχτα, ένα φεγγαρόλουστο λιμάνι και δύο ζευγάρια συζύγων ερωτευμένα σφόδρα μεταξύ τους, μπλέκονται σε ένα παιχνίδι ερωτικής ανταλλαγής.

Ο κος Τζούνο πολιορκεί την κα Λαν, ο κος Λαν διεκδικεί την κα Τζούνο, ενώ και οι δύο κυρίες φαίνονται διαθέσιμες.

Την ίδια στιγμή όλοι δηλώνουν την αφοσίωσή τους στους συντρόφους τους. Είναι τελικά τόσο ερωτευμένοι μεταξύ τους; Ή μήπως, αυτό το παιχνίδι απιστίας και πειραματισμού προς κάθε φύλο μετατρέπεται σε θεμέλιο λίθο αναζωογόνησης της συζυγικής αρμονίας τους;

Η ιστορία

Ο Τάσος Πυργιέρης, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα αυτό το υλικό μεταπλάθοντας το σε μια φαρσοκωμωδία-μινιατούρα, όπου μέσα από πιπεράτους διαλόγους, λεπτεπίλεπτο χιούμορ, διαυγές πνεύμα και μυστηριώδη ατμόσφαιρα, λέξεις όπως αρχές, ηθική, διαγωγή, καθήκον, αντιπαραβάλλονται με λέξεις όπως αμαρτίες, σφάλματα και τιμωρίες.

Το «τι πρέπει» δίνει τη θέση του στο «τι συμβαίνει» μέσα από το μικροσκόπιο του «τι θέλω». Και οι ανθρώπινες σχέσεις αποκαλύπτονται μέσα από συγκρούσεις, διλήμματα, επιθυμίες και αντιστάσεις σε κοινωνικά όρια και αποκλεισμούς.

Ο Τζώρτζ Μπέρναρντ Σω υψώνει έναν καθρέφτη απέναντι στην ανθρώπινη φύση και με το δικό του πνευματώδη τρόπο μας δείχνει ότι η αλήθεια της επιθυμίας είναι ευτυχέστερη από το ψέμα της ευπρέπειας. Και γελώντας μας κλείνει το μάτι και δηλώνει κατηγορηματικά «…είμαστε άνθρωποι και τελειώνουμε».

Συντελεστές

Μετάφραση | Μεταφραστική Ομάδα του ΕΚΕΜΕΛ

Επίβλεψη Μετάφρασης | Χριστίνα Μπάμπου – Παγκουρέλη

Σκηνοθεσία | Τάσος Πυργιέρης

Σκηνικά/ Κοστούμια | Αλεξία Θεοδωράκη

Σχεδιασμός φωτισμών | Στέβη Κουτσοθανάση

Μουσική Επιμέλεια | Τάσος Πυργιέρης

Βοηθός σκηνοθέτη | Σοφία Καστρησίου

Ειδικές κατασκευές | Βασιλική Τσιλιγκρού

Ηθοποιοί με σειρά εμφάνισης

Γκρέγκορι Τζέιμς Λαν| Θωμάς Βούλγαρης

Μαργκρέτε Ρόουζ Τζούνο| Αγγελική Καρυστινού

Σεραφίτα Σάλλυ Λαν| Αντιγόνη Κουλουκάκου

Σιμπθορπ Τοπς Τζούνο| Χρήστος Σταθούσης

*Το τραγούδι Aντίο σε όλες τις όμορφες Σπανιόλες είναι σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη

Πληροφορίες

Παράταση: έως 30 Νοεμβρίου

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Σάββατο 21:00, Κυριακή 21:00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.