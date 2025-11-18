Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική

Φέτος τα Χριστούγεννα, από την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και την Αγορά μέχρι τον Φάρο και τον Πευκώνα, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) πλημμυρίζει μουσική.

Τρεις συναυλίες γεμίζουν την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος με γιορτινούς ήχους και ρυθμούς

Στις 15 Δεκεμβρίου, η διαπολιτισμική συμφωνική ορχήστρα και η χορωδία νέων του El Sistema Greece ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Σπύρο Γραμμένο, την Πέννυ Μπαλτατζή, τη Sugahspank! και τον MC Yinka, σε μια μουσική σύμπραξη που επανασυστήνει αγαπημένα τραγούδια, μεταφέροντας τα από το χθες στο σήμερα και αποκαλύπτοντας τη διαχρονική τους δύναμη.

Στις 22 Δεκεμβρίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Κορνήλιου Μιχαηλίδη, παρουσιάζει μια άκρως χριστουγεννιάτικη συναυλία με το Festive Overture Op. 96 του Dmitri Shostakovich, τις δύο σουίτες Peer Gynt του Edvard Grieg, καθώς και τη Σουίτα από τον Καρυοθραύστη του P. I. Tchaikovsky.

Στις 29 Δεκεμβρίου το ΚΠΙΣΝ υποδέχεται τους Σολίστες της Βενετίας (I Solisti Veneti), την πιο φημισμένη Ορχήστρα Δωματίου της Ιταλίας, μαζί με τη διακεκριμένη Ελληνίδα κοντράλτο Μαρίτα Παπαρίζου σε μια συναυλία με έργα μπαρόκ μουσικής των Scarlatti, Vivaldi, Gluck, Händel, Porpora και Corelli.

Έναρξη προπώλησης για όλες τις παραπάνω συναυλίες την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις 12.00 στο ticketservices.gr.

Αφιέρωμα στον Woody Allen

Το πρόγραμμα συναυλιών ολοκληρώνεται στις 6 Ιανουαρίου με το αφιέρωμα «New Orleans Jazz: The Storyville Ragtimers play Woody Allen» στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ, με ελεύθερη είσοδο. Πρόκειται για μια συναυλία με εμβληματικά μουσικά κομμάτια που έντυσαν μελωδικά τις ταινίες του σπουδαίου δημιουργού.

Το SNFCC Youth Council (Συμβούλιο Νέων του ΚΠΙΣΝ) συμμετέχει κι αυτό στη γιορτή, διοργανώνοντας δύο live στον Μεσογειακό Κήπο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, που προτείνουν μια παύση μέσα στη φρενίτιδα των γιορτών για να συνδεθούμε μέσα από τη μουσική.

DJs line up:

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών (21/12 – 07/01) το 360° Pop-Up Bar στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ περιμένει τους επισκέπτες με DJ sets από γνωστούς παραγωγούς σε συνδυασμό με χριστουγεννιάτικα κοκτέιλ και υπέροχη θέα στο φωτισμένο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος αλλά και σε όλη την πόλη.

21/12: RSN

22/12: Nype

23/12: Aloe Vera

24/12: Michalis Kamakas

25/12: George Garavellos

26/12: Fotini Galani

27/12: Xrysa Oikonomopoulou x Gabi Rose

28/12: Irini Karaoglou

29/12: Chevy

01/01: sleighqueens

02/01: George Florakis

03/01: D’arcy Foxx

04/01: Greece goes modern

05/01: Short Lady

Δεν θα πραγματοποιηθούν DJ sets στις 30 και 31 Δεκεμβρίου και στις 06 και 07 Ιανουαρίου

Pop-up συναυλίες στην Αγορά

Είσοδος ελεύθερη

Η στολισμένη Αγορά του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει στις 12.00 το μεσημέρι, με μουσική, χορό και pop-up συναυλίες, παρασύροντας μικρούς και μεγάλους στον ρυθμό των γιορτών!

Οι pop-up συναυλίες θα πραγματοποιηθούν ως έκπληξη, χωρίς να ανακοινωθούν εκ των προτέρων, προσφέροντας ένα απρόσμενο μουσικό δώρο στους επισκέπτες.

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.