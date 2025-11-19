«Με δυσφημούσε στο Facebook», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 22χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος μαχαίρωσε, έναν 26χρονο από την Παλαιστίνη, το βράδυ της Δευτέρας στη Χανιώπορτα Ηρακλείου.

Όπως έχει γράψει το patris.gr, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν και ο 22χρονος έβγαλε ένα μαχαίρι και τραυμάτισε στον αγκώνα τον 26χρονο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Ο δράστης μετά την πράξη του τράπηκε σε φυγή με τους αστυνομικούς να τον αναζητούν και να τον συλλαμβάνουν λίγο αργότερα.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Αν και ο 22χρονος, υποστήριξε πως μαχαίρωσε τον 26χρονο επειδή τον δυσφημούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αστυνομικοί είναι επιφυλακτικοί. Πιστεύουν ότι ο λόγος της φασαρίας δεν είναι η δυσφήμιση στο διαδίκτυο, αλλά κάτι άλλο, που δεν ήθελαν αποκαλύψουν οι εμπλεκόμενοι.