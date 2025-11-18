Αιματηρό επεισόδιο στη Χανιώπορτα Ηρακλείου – Συνελήφθη ο δράστης
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, πρόκειται για έναν Αιγύπτιο ο οποίος φέρεται ως ο δράστης του μαχαιρώματος που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Ηράκλειο με θύμα έναν Παλαιστίνιο
Στη σύλληψη του δράστη ο οποίος συμμετείχε στο αιματηρό επεισόδιο στη Χανιώπορτα Ηρακλείου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, πρόκειται για έναν Αιγύπτιο ο οποίος φέρεται ως ο δράστης του μαχαιρώματος που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Ηράκλειο με θύμα έναν Παλαιστίνιο.
Ο δράστης αφού μαχαίρωσε το θύμα του στον αγκώνα στη συνέχεια εξαφανίστηκε.
Αυτόπτες μάρτυρες που είδαν το περιστατικό αντιλήφθηκαν τον δράστη να διαφεύγει με το όχημά του, ειδοποίησαν τις Αρχές και τελικά λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη.
Ο Αιγύπτιος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου ενώ ο Παλαιστίνιος μετά τις πρώτες βοήθειες πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.
