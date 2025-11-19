Κρήτη: Κατέληξε στα τραύματά της η 78χρονη που είχε παρασυρθεί από Ι.Χ. σε δρόμο του Ηρακλείου
Η άτυχη ηλικιωμένη νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη από τις 10 Νοεμβρίου που είχε σημειωθεί το τραγικό τροχαίο σε δρόμο που οδηγούσε στο νοσοκομείο
Κατέληξε έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία στο ΠΑΓΝΗ η 78χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο ενώ διέσχιζε κάθετα δρόμο που οδηγούσε στο νοσοκομείο.
Η ηλικιωμένη άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία
Σύμφωνα με το patris.gr, η άτυχη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Τρίτης υποκύπτοντας στα σοβαρά τραύματά της.
Η ηλικιωμένη νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Οι γιατροί είχαν χαρακτηρίσει από την πρώτη στιγμή την κατάσταση της υγείας της ιδιαίτερα κρίσιμη.
Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου. Την ώρα που 78χρονη διέσχιζε τον δρόμο, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα το σώμα της εκσφεντονιστεί στον αέρα και να καταλήξει στο οδόστρωμα.
Αν και διακομίστηκε άμεσα στο ΠΑΓΝΗ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η άτυχη γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
