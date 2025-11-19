«Η αλήθεια μας δικαιώνει απόλυτα», δήλωσε ο δικηγόρος της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Δηλώσεις έκανε ο δικηγόρος της οικογένειας Φραγκιαδάκη και της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, Απόστολος Πόντας, ενημερώνοντας ότι κατέθεσαν την υποστήριξη κατηγορίας για το θάνατο της γυναίκας στο φονικό στα Βορίζια.

Όπως τόνισε, έχοντας πίστη στις αρχές, αναμένουν να διαλευκανθεί η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

«Βρισκόμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε την κατηγορία για τον θάνατο της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που συνέβη στα γνωστά περιστατικά, στο χωριό Βορίζια. Αυτό που θέλω να δηλώσω είναι ότι όλοι πρέπει να γίνουμε συντελεστές εξομάλυνσης. Είναι μία πάρα πολύ δύσκολη και περίπλοκη υπόθεση, όσο και αν φαίνονται απλά τα περιστατικά, έχουν εξελιχθεί κι έχουν εκτυλιχθεί τα γεγονότα με τρόπο πολύπλοκο και με σύμφυτη παρουσία πολλών προσώπων», ανέφερε ο κ. Πόντας.

Όπως συμπλήρωσε, «υπό αυτή τη συνθήκη θεώρησε η οικογένεια Φραγκιαδάκη κρίσιμο το να παραστεί με υποστήριξη προς την κατηγορία, καθώς θεωρεί ότι ο καταλήξας Φανούρης Καργάκης δεν έχει δράσει από μόνος του, ούτε είναι ο μοναδικός αυτουργός, ούτε ήταν μία πράξη απονενοημένη δική του.

Υπό αυτή την έννοια είμαστε στη διάθεση των αρχών, πιστεύουμε σε αυτές, τόσο στις δικαστικές, όσο και στις αρχές ασφαλείας και διαλεύκανσης της υποθέσεως, αλλά θα είμαστε πολύ κοντά στην υπόθεση, με σκοπό την απόδοση ευθυνών σε όλους τους υπεύθυνους, την διερεύνηση όλων των περιστατικών που προηγήθηκαν, κυρίως, όλου αυτού του ατυχούς περιστατικού που οδήγησε στον θάνατο της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και πιστεύουμε ότι με τα μέσα που έχουν οι αρχές για την πρόσβαση στις επικοινωνίες και με τα μέσα ανίχνευσης, καταγραφής, παρακολούθησης, μπορούν απόλυτα να διευκρινίσουν τον ρόλο και τη συμμετοχή όλων των αυτουργών, των συναυτουργών και πολύ, δε, περισσότερο των ηθικών αυτουργών του περιστατικού.

Η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη είναι ένα θύμα, το οποίο ούτε κράτησε όπλο, ούτε πυροβόλησε, ούτε απείλησε, ούτε είχε δόλο παραγωγής βλάβης σε κανέναν, πολύ, δε, περισσότερο της αφαίρεσης ζωής».

Κλείνοντας ο συνήγορος ανέφερε πως «για εμάς η υπόθεση ανοίγει τώρα σε αυτό το επίπεδο, αντιλαμβανόμαστε ότι θα συμπληρωθεί και θα εξελιχθεί όλες τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, μήνες, για τη συμπλήρωση των κενών και είμαστε σίγουροι ότι η αλήθεια τελικά θα σκιαγραφηθεί και θα περιγραφεί, καθώς θεωρούμε ότι η αλήθεια μας δικαιώνει απόλυτα και αποδίδει τις ευθύνες στους πραγματικά ενόχους και κυρίως στους δόλιους ενόχους, γιατί είναι αυτοί που κατά κύριο λόγο έχουν παράξει το αποτέλεσμα του θανάτου δύο ανθρώπων».