Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
Πώς η κατασκευή προσιτών κατοικιών έγινε το πιο καυτό παιχνίδι στο Λος Άντζελες
Διεθνής Οικονομία 19 Νοεμβρίου 2025 | 01:45

Το Λος Άντζελες πόλη απλοποιεί τη διαδικασία έγκρισης για τους κατασκευαστές για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις κατοικιών

Η κατασκευή πλήρως προσιτών συγκροτημάτων κατοικιών σπάνια φέρνει κέρδη αλλά οι κατασκευαστές λένε τώρα ότι ακριβώς αυτό, είναι το πιο καυτό παιχνίδι στο Λος Άντζελες.

Οι κατασκευαστές διαμερισμάτων σε όλη την πόλη κάνουν ουρά για να υποβάλουν προτάσεις για 100% προσιτές πολυκατοικίες. Η βιασύνη οφείλεται σε μια πολιτική που υπόσχεται να απλοποιήσει τη διαδικασία έγκρισης μειώνοντας τον προηγούμενο χρόνο αναμονής από περίπου ένα χρόνο σε 60 ημέρες.

Από τότε που η πόλη εφάρμοσε την πολιτική τον Δεκέμβριο του 2022, σχέδια για περίπου 42.300 μονάδες προσιτών κατοικιών έχουν υποβληθεί στην πόλη βάσει αυτού που είναι γνωστό ως Εκτελεστική Οδηγία 1 ή ED1, σύμφωνα με το γραφείο του δημάρχου, αναφέρει η Wall street journal.

Ενώ ορισμένοι κατασκευαστές λένε ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, περίπου 31.700 – ή το 75% αυτών των μονάδων – έχουν λάβει έγκριση μέχρι στιγμής. Αυτό είναι περισσότερο από το διπλάσιο του συνόλου των μονάδων προσιτών κατοικιών που έλαβαν το πράσινο φως κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την ED1, σύμφωνα με τα στοιχεία του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Η νέα διαδικασία μειώνει τις περιόδους δημόσιων ακροάσεων και τις ψηφοφορίες του Δημοτικού Συμβουλίου για έργα στέγασης, στα οποία συνολικά όλες οι μονάδες προορίζονται για ενοικιαστές που δεν κερδίζουν περισσότερο από το 80% του μέσου εισοδήματος της πόλης.

Προσελκύει και κατασκευαστές που δεν έχουν κατασκευάσει ποτέ πριν οικονομικά προσιτή στέγη

«Προσπάθειες όπως το ED1 δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη όρεξη για την κατασκευή μη πολυτελών διαμερισμάτων από κατασκευαστές σε τιμή αγοράς», δήλωσε στην Journal ο Τζέισον Γουόρντ, συν-διευθυντής του Κέντρου RAND για τη Στέγαση και την Αστεγία. «Απλώς πρέπει να δημιουργήσετε τις συνθήκες για γίνει αυτό».

Περισσότερα μέρη στις ΗΠΑ πειραματίζονται με παρόμοιες πολιτικές για τη μείωση της γραφειοκρατίας για οικονομικά προσιτή στέγαση, σε μια προσπάθεια να μετριάσουν τις ολοένα και μεγαλύτερες ελλείψεις στέγασης.

Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ φέτος απέσυρε τον χαρακτηριστικό νόμο της Καλιφόρνια για την περιβαλλοντική αναθεώρηση, ο οποίος συχνά καθυστερεί την ανάπτυξη κατοικιών. Πιο πρόσφατα, οι ψηφοφόροι της Νέας Υόρκης ψήφισαν αρκετά μέτρα για την επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης για οικονομικά προσιτά έργα.

Μια εταιρεία που δημιουργήθηκε για το πρόγραμμα ED1

Στις αρχές του 2024, πέντε κατασκευαστές από εταιρείες σε όλη τη χώρα συγκεντρώθηκαν για να ξεκινήσουν την Passo, μια επιχείρηση με έδρα το Λος Άντζελες, ειδικά για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα ED1.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε ένα έργο 15 μονάδων, με περισσότερες από 600 άλλες μονάδες σε στάδια κατασκευής και σχεδιασμού. Η ED1 εξοικονόμησε στην Passo μήνες από το χρονοδιάγραμμα των δικαιωμάτων της και δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε μειωμένες αμοιβές.

«Η ED1 είναι ο μόνος λόγος που ήρθαμε εδώ», δήλωσε στην WSJ ο Ντάνιελ Γκλίμχερ, διευθυντής της Passo. «Πολυκατοικίες με επιτόκιο αγοράς δεν έχουν πραγματικά προβλεφθεί στο Λος Άντζελες».

Η ED1 δεν θα θεραπεύσει όλα τα προβλήματα στέγασης της πόλης. Τα υψηλά επιτόκια και ο βραδύτερος ρυθμός δανεισμού έχουν δυσκολέψει τα έργα προσιτής στέγασης να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση και να ξεκινήσουν. Και η αρχή στέγασης του Λος Άντζελες μείωσε τις επιδοτήσεις ενοικίου για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, κατηγορώντας τις ομοσπονδιακές περικοπές χρηματοδότησης.

Από την πλευρά των υψηλών απαιτήσεων, οι κατασκευαστές λένε ότι ο φόρος της πόλης στις συναλλαγές ακινήτων αξίας άνω των 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων έχει οδηγήσει σε μεγάλη πτώση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην πόλη. Κατά συνέπεια, το Λος Άντζελες εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τον στόχο του 2029, που είναι η άδεια για 456.000 νέες οικιστικές μονάδες.

Τα νέα έργα ED1 έχουν αργήσει να αναπτυχθούν στο Λος Άντζελες

Και δεν επευφημούν την πρωτοβουλία όλοι οι κατασκευαστές του Λος Άντζελες. Κάποιοι που συμμετείχαν στο ED1 προσπαθούν τώρα να πουλήσουν νεαποκτηθέντα οικόπεδα για να αποφύγουν την ανηφορική μάχη της κατασκευής.

Η πίεση κατοίκων συνοικιών να μην θέλουν φτηνά οικιστικά συγκροτήματα στις περιοχές τους οδήγησε τη δήμαρχο Κέρεν Μπας να επιβάλει περιορισμούς που κάποιοι λένε ότι έχουν μειώσει την αρχική πολιτική. Για παράδειγμα, το ED1 δεν ισχύει πλέον για έργα μονοκατοικιών. Η πόλη περιορίζει πλέον επίσης τον αριθμό των κινήτρων και των απαλλαγών από τα τέλη που λαμβάνουν οι κατασκευαστές για κάθε έργο ED1.

«Έχουν αποδυναμώσει σημαντικά το πρόγραμμα ED1», δήλωσε ο στην WSJ ο Στίβεν Σάιμπε, εργολάβος από το Λος Άντζελες. «Περιορίζει τις αναπτυξιακές σας δυνατότητες».

Η εταιρεία του, Generation Real Estate Partners, δεν είχε ποτέ αναπτύξει πλήρως προσιτές κατοικίες, αλλά ήταν από τις πρώτες που έσπευσαν όταν εισήχθη το ED1.

Υπέβαλε σχέδιο για ένα κτίριο 44 μονάδων, 100% προσιτό, στο Δυτικό Λος Άντζελες, το οποίο άνοιξε τον Αύγουστο. Ωστόσο, οι εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός πλήρως προσιτού συγκροτήματος κατοικιών είναι πιο εντατικές από όταν συστάθηκε η εταιρεία. Ο Σάιμπε περιέγραψε την εμπειρία του με την ED1 ως «μία και τελευταία».

Οι προσπάθειες για να καταστεί η ED1 μόνιμο μέρος της δημοτικής νομοθεσίας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ώστε να συνεχιστεί η επέκταση της χωροταξίας και να βελτιστοποιηθούν οι εγκρίσεις για έργα προσιτής στέγασης.

Ήδη, η διάταξη έχει δημιουργήσει μια σειρά από σχέδια προσιτής στέγασης στο Λος Άντζελες που δεν θα υπήρχαν χωρίς αυτήν.

«Πραγματικά έφερε την αγορά σε κίνηση», δήλωσε ο Dave Rand, δικηγόρος χρήσης γης.

Alpha Bank: Η εμπορική διασύνδεση Ευρώπης – Κίνας και η διαχείριση των διαταραχών

Alpha Bank: Η εμπορική διασύνδεση Ευρώπης – Κίνας και η διαχείριση των διαταραχών

Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

inWellness
inTown
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ
ΗΠΑ 18.11.25

Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να προωθήσουν τις σχέσεις ασφάλειας, την πολιτική πυρηνικής συνεργασίας και τις επιχειρηματικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ με το βασίλειο

Σύνταξη
Τουρκία: Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Τουρκία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG

Η Τουρκία διέψευσε τα δημοσιεύματα που την φέρουν να σταματά τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Διευκρίνισε πως εισάγει φυσικό αέριο και LNG από πολλές χώρες για μείωση του ρίσκου

Σύνταξη
Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;
Μπρος γκρεμός και... 18.11.25

Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;

Ένα βασικό ερώτημα για τους Ευρωπαίους είναι πως θα ισορροπήσουν τη συνέχιση προμηθειών ενέργειας από έναν σημερινό εχθρό με τη μελλοντική προμήθεια από έναν ολοένα και πιο ασταθή σύμμαχο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές διαφέρουν σημαντικά και παρουσιάζουν αποκλίσεις στην αύξησή τους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το αφεντικό της Google προειδοποιεί ότι καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI
Ηχηρή προειδοποίηση 18.11.25

Καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI προειδοποιεί το αφεντικό της Google

Ο Σούνταρ Πιτσάι, επιικεφαλής της μητρικής εταιρείας της Google, μίλησε για την κατάσταση στην αγορά της AI - Η προειδοποίησή του έρχεται μετά από αντίστοιχα σχόλια του Τζέιμι Ντάιμον της JP Morgan

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κοινωνική πρόνοια: Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω
Δρόμος προόδου 18.11.25

Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω

Σε ένα κόσμο που κυριεύεται από τον ακροδεξιό λαϊκισμό, η κυβέρνηση της Ισπανίας αποδεικνύει ότι η πρόνοια και το κοινωνικό κράτος είναι το καλύτερο εμβόλιο ενάντια στην αντιδραστική πολιτική

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ευρώπη: Είναι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης η μόνο λύση;
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Είναι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης η μόνο λύση για τις ευρωπαϊκές χώρες;

Καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση του πληθυσμού και την δημοσιονομική πίεση, το ζήτημα των συντάξεων μετατρέπεται σε μία από τις πιο κρίσιμες –και πολιτικά ευαίσθητες– προκλήσεις της δεκαετίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17.11.25

Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη

Οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν για το 2025 δείχνουν ότι η ανάπτυξη κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025 υπερέβη τις προσδοκίες

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Το 62% των πολιτών της Γερμανίας φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας
Δημοσκόπηση 16.11.25

Το 62% των Γερμανών φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας

Τεράστιο πλήγμα για χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας, που αποτελούν έναν σημαντικό οικονομικό μοχλό, υποστηρίζοντας αμέτρητες μικρές επιχειρήσεις, τεχνίτες και πωλητές

Σύνταξη
Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο
Νέα τάση 16.11.25

Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο

Το προγαμιαίο συμβόλαιο συνδέεται με τον θάνατο, τους φόρους και πράγματα που κανείς δεν θέλει να συζητήσει - και όμως, οι έρευνες δείχνουν ότι είναι σε άνοδο και όχι μόνο για τους πλούσιους

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Eurogroup: Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει
Αλλαγή κανόνων 16.11.25

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει, λέει το αφεντικό του Eurogroup

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει το αναπτυξιακό της μοντέλο στον μεταβαλλόμενο κόσμο που πλήττεται από δασμούς και βία, διαμηνύει ο επικεφαλής του Eurogroup

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης
Διεθνής Οικονομία 16.11.25

Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης

Παρά την υστέρηση σε σχέση με ΗΠΑ και Κίνα, η Ευρώπη παλεύει για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της μέσω μεταρρυθμίσεων, ενοποιημένων κανονισμών και ενίσχυσης της καινοτομίας

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Συμφωνία ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια και την πώληση F-35
Λευκός Οίκος 19.11.25

Εκλεισε η συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια και τα F-35

ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία επικύρωσαν «κοινή διακήρυξη» για την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για «μελλοντικές παραδόσεις F-35».

Σύνταξη
Το Τέξας χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές» οργανώσεις τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και το CAIR
«Υστερία» 19.11.25

Το Τέξας χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση ακόμα και το CAIR

Το Τέξας χαρακτήρισε «τρομοκρατικές» δύο μουσουλμανικές οργανώσεις, τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και το CAIR, το οποίο έκανε λόγο για προσπάθεια δυσφήμισης επειδή επικρίνει την ισραηλινή κυβέρνηση.

Σύνταξη
Σοβαρά επεισόδια στο Μπαγκλαντές μετά τη θανατική ποινή στη Σεΐχ Χασίνα
Κόσμος 19.11.25

Σοβαρά επεισόδια στο Μπαγκλαντές μετά τη θανατική ποινή στη Σεΐχ Χασίνα

Υποστηρικτές της Σεΐχ Χασίνα η οποία έχει καταφύγει στην Ινδία, έχουν ξεσηκωθεί και έχουν βάλει φωτιές σε πολλά σημεία του Μπαγκλαντές. Στην οικία της μαζεύτηκαν φοιτητές θέλοντας να το ισοπεδώσουν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το άξιζαν και μπράβο τους
On Field 19.11.25

Το άξιζαν και μπράβο τους

Η Σκωτία έκανε το «μπαμ» και δικαιώθηκε για την μεγάλη της προσπάθεια, με την εξασφάλιση της πρόκρισης στο Μουντιάλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σκωτία – Δανία 4-2: Επική νίκη των γηπεδούχων σε ματς που έσπασαν καρδιές και …έφυγαν για το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Σκωτία – Δανία 4-2: Επική νίκη των γηπεδούχων σε ματς που έσπασαν καρδιές και …έφυγαν για το Μουντιάλ

Διαφήμιση του ποδοσφαίρου στη Γλασκόβη με τους Σκοτσέζους να προκρίνονται στο Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1998. Οι Δανοί θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα πλέι οφ.

Σύνταξη
Θεσσαλία: Κοινό αγροτικό μέτωπο και μπλόκο στη Νίκαια
Φουντώνει η οργή 18.11.25

Ο κύβος ερρίφθη: Κοινό αγροτικό μέτωπο των Θεσσαλών και μπλόκο στη Νίκαια

Σε αγωνιστικό αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας που είναι έτοιμοι να κατέβουν ξανά στους με τα τρακτέρ τους στους δρόμους. Ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με ένα ενιαίο μπλοκ στη Νίκαια.

Σύνταξη
Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ
ΗΠΑ 18.11.25

Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να προωθήσουν τις σχέσεις ασφάλειας, την πολιτική πυρηνικής συνεργασίας και τις επιχειρηματικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ με το βασίλειο

Σύνταξη
Η FIFA άνοιξε «πόρτα» στον Τραμπ για «μετακινήσεις αγώνων» στο Μουντιάλ για «λόγους ασφαλείας»
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Η FIFA άνοιξε «πόρτα» στον Τραμπ για «μετακινήσεις αγώνων» στο Μουντιάλ για «λόγους ασφαλείας»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έκανε βήμα πίσω ως προς της στάση του για τις πιθανές αλλαγές έδρας σε αγώνες του Μουντιάλ 2026, εφόσον προκύπτει «πρόβλημα ασφαλείας», ικανοποιώντας πλήρως τη... γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ αγάπησε το ποδόσφαιρο και τι αναφέρουν οι Αμερικανοί για τις «εσωτερικές αντιπαραθέσεις» και τους «ριζοσπαστικούς αριστερούς» δημάρχους.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ηγουμένη του Σατανά: Η καλόγρια Μαριάμ Σουλακιώτη και το ματωμένο κολαστήριο στην Κερατέα γίνεται ταινία – «Γυναίκα Ρασπούτιν»
Αληθινό έγκλημα 18.11.25

Ηγουμένη του Σατανά: Η καλόγρια Μαριάμ Σουλακιώτη και το ματωμένο κολαστήριο στην Κερατέα γίνεται ταινία – «Γυναίκα Ρασπούτιν»

Η σοκαριστική ιστορία της serial killer ηγουμένης Μαριάμ Σουλακιώτη γίνεται έμπνευση για ταινία γοτθικού τρόμου μερίζες στην ελληνική γη 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
427 προς 1: Σχεδόν ομόφωνη απόφαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της δημοσίευσης των αρχείων Έπσταϊν
«Όχι άλλα ψέματα» 18.11.25

427 προς 1: Σχεδόν ομόφωνη απόφαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της δημοσίευσης των αρχείων Έπσταϊν

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία νομοσχέδιο που υποχρεώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία των υποθέσεων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
H Νότια Αφρική αρνείται να δεχτεί άλλους πολίτες από τη Γάζα – Το θεωρεί εθνοκάθαρση
Κόσμος 18.11.25

H Νότια Αφρική αρνείται να δεχτεί άλλους πολίτες από τη Γάζα – Το θεωρεί εθνοκάθαρση

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής Ρόναλντ Λαμόλα αρνήθηκε να υποδεχτεί άλλους πρόσφυγες από τη Γάζα, καθώς θεωρεί πως πέφτουν θύματα εθνοκάθαρσης και τράφικινγκ από το Ισραήλ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κ. Μητσοτάκης: Πολύπλοκη η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα – Δεν έχει σημειωθεί όση πρόοδο θα θέλαμε
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Κ. Μητσοτάκης: Πολύπλοκη η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα – Δεν έχει σημειωθεί όση πρόοδο θα θέλαμε

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τη Βικτόρια Χίσλοπ ερωτηθείς για τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανέφερε ότι πρόκειται για πολύπλοκο ζήτημα και ότι δεν έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
