sports betsson
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Πρόκριση με «6άρα» η Γερμανία (6-0) και με «4άρα» η Ολλανδία (4-0)
Ποδόσφαιρο 18 Νοεμβρίου 2025 | 00:15

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Πρόκριση με «6άρα» η Γερμανία (6-0) και με «4άρα» η Ολλανδία (4-0)

«Σφράγισαν» το «εισιτήριο» για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026 ως πρώτες, Γερμανία κι Ολλανδία, ενώ η Πολωνία που κατετάγη δεύτερη στον όμιλό θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στα πλέι οφ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η μέθοδος που κάνει την επικοινωνία παιχνίδι

Η μέθοδος που κάνει την επικοινωνία παιχνίδι

Spotlight

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Η Γερμανία πήγε για… τελικό κόντρα στην Σλοβακία, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες στην πρώτη θέση, και έστησε το δικό της «πάρτι» διαλύοντας την αντίπαλό της με 6-0, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και πήρε το εισιτήριο για την τελική φάση.

Δείτε εδώ τα highlights

Το σκορ για τα «πάντσερ» άνοιξε ο Βολτεμάντε στο 18′, ενώ ο Γκνάμπρι έκανε το 2-0 στο 29′, ακολούθησαν άλλα δύο γκολ από τον Λερόι Σανέ στο 36′ και το 41′ για να κλείσει το ημίχρονο στο 4-0. Οι γηπεδούχοι δεν σταμάτησαν και ο Μπακού έκανε το 5-0 στο 67′, ενώ ο Ουεντραόγκο διαμόρφωσε το τελικό 6-0 στο 79′. Για τον ίδιο όμιλο, η Βόρεια Ιρλανδία νίκησε το Λουξεμβούργο 1-0.

Τα αποτελέσματα:

Γερμανία-Σλοβακία 6-0
Βόρεια Ιρλανδία-Λουξεμβούργο 1-0

Η βαθμολογία:

Η Ολλανδία είχε από την πλευρά της εύκολο έργο απέναντι στη Λιθουανία, επικρατώντας με 4-0 εντός έδρας. Ο Ρέιντερς έκανε το 1-0 στο 16′, με τον Χάκπο στο 58′ να διπλασιάζει τα τέρματα των «οράνιε». Ο Τσάβι Σίμονς και ο Μάλεν στο 60′ και το 62′ αντίστοιχα έγραψαν το 4-0.

Δείτε εδώ τα highlights

Για τον ίδιο όμιλο, η Πολωνία, με βασικό τον Ντραγκόσφσκι του Παναθηναϊκού και τον Κετζιόρα του ΠΑΟΚ, αλλά και τον Σβιντέρσκι του «τριφυλλιού» να περνάει στο ματς στο 46′ νίκησε 3-2 τη Μάλτα. Ο Λεβαντόφσκι έκανε το 1-0 στο 32′ και τέσσερα λεπτά μετά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Καρντόνα. Ο Βσόλεκ στο 59′ έκανε το 2-1 για την Πολωνία και ο Τούμα στο 68′ με πέναλτι ισοφάρισε εκ νέου. Το τελικό 3-2 έκανε το Ζιελίνσκι στο 85′.

Δείτε εδώ τα highlights

Τα αποτελέσματα:

Μάλτα-Πολωνία 2-3
Ολλανδία-Λιθουανία 4-0

Η βαθμολογία:

Επίδειξη δύναμης στο Γιβραλτάρ έκανε η Τσεχία που επιβλήθηκε με 6-0 στην έδρα της. Πέντε γκολ στο πρώτο μέρος για τους νικητές με τους Ντουντέρα (5′), Χορί (18′), Κουβάλ (32′), Καραμπέτς (39′) και Σούτσεκ (44′), με τον Χράνατς στο 51′ να κάνει το 6-0.

Δείτε εδώ τα highlights

Τέλος, για τον ίδιο όμιλο, η Κροατία πέρασε από την Ποντγκόριτσα επικρατώντας με 3-2 του Μαυροβουνίου με μεγάλη ανατροπή. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 2-0 με τους Όσμαγιτς (3′) και Κρστόβιτς (17′), με τον Πέρισιτς να μειώνει από την άσπρη βούλα σε 2-1 πριν το ημίχρονο. Η «Χρβατσκα» ισοφάρισε με τον Γιάκιτς στο 72′ και ο Βλάσιτς στο 87′ διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

Δείτε εδώ τα highlights

Τα αποτελέσματα:

Τσεχία-Γιβραλτάρ 6-0
Μαυροβούνιο-Κροατία 2-3

Η βαθμολογία:

Headlines:
Τράπεζες
Fitch: Τι θα φέρει η αναβάθμιση της Ελλάδας για τις ελληνικές τράπεζες

Fitch: Τι θα φέρει η αναβάθμιση της Ελλάδας για τις ελληνικές τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η μέθοδος που κάνει την επικοινωνία παιχνίδι

Η μέθοδος που κάνει την επικοινωνία παιχνίδι

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Wall Street
Wall Street: Η πτώση της Nvidia παρέσυρε 560 μονάδες κάτω τον Dow Jones

Wall Street: Η πτώση της Nvidia παρέσυρε 560 μονάδες κάτω τον Dow Jones

Εδώ Πολυτεχνείο
Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975
Πολιτική 17.11.25

Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975

Όσο και αν υπάρχουν αρκετοί πρόθυμοι που επιχειρούν να μειώσουν τη σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η πραγματικότητα λέει πως τα γεγονότα του Νοέμβρη του 73 αποτέλεσαν την αρχή του τέλους για την πτώση της Χούντας

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο
Stories 17.11.25

«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο

Από τη «ψύχραιμη» προσέγγιση των mainstream διεθνών Μέσων μέχρι τα ξένα φοιτητικά και επαναστατικά έντυπα, το Πολυτεχνείο αναδεικνύεται στο σημαντικότερο γεγονός αντιδικτατορικής αντίστασης μετά το 1967.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Πρόκριση με «6άρα» η Γερμανία (6-0) και με «4άρα» η Ολλανδία (4-0)
Προκριματικά Μουντιάλ 2026 18.11.25

Πρόκριση με «6άρα» η Γερμανία (6-0) και με «4άρα» η Ολλανδία (4-0)

«Σφράγισαν» το «εισιτήριο» για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026 ως πρώτες, Γερμανία κι Ολλανδία, ενώ η Πολωνία που κατετάγη δεύτερη στον όμιλό θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στα πλέι οφ.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Μπενζεμά: «Θα ήθελα να συνεχίσω στη Σαουδική Αραβία, αλλά όχι μόνο για ένα ή δύο χρόνια»

Αν και οδεύει στα 38 (τα κλείνει στις 19 Δεκεμβρίου) ο Καρίμ Μπενζεμά δείχνει διατεθειμένος να συνεχίσει το ποδόσφαιρο για τουλάχιστον δύο ακόμη και θα ήθελε να ανανεώσει με την Αλ Ιτιχάντ.

Σύνταξη
On Field 17.11.25

Αυτό που θέλει ο Μέντι

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ξεκάθαρο στόχο ενόψει της συνέχειας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
betson_textlink
Stream sports
Μπενζεμά: «Θα ήθελα να συνεχίσω στη Σαουδική Αραβία, αλλά όχι μόνο για ένα ή δύο χρόνια»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Μπενζεμά: «Θα ήθελα να συνεχίσω στη Σαουδική Αραβία, αλλά όχι μόνο για ένα ή δύο χρόνια»

Αν και οδεύει στα 38 (τα κλείνει στις 19 Δεκεμβρίου) ο Καρίμ Μπενζεμά δείχνει διατεθειμένος να συνεχίσει το ποδόσφαιρο για τουλάχιστον δύο ακόμη και θα ήθελε να ανανεώσει με την Αλ Ιτιχάντ.

Σύνταξη
LIVE: Μαυροβούνιο – Κροατία
Ποδόσφαιρο 17.11.25

LIVE: Μαυροβούνιο – Κροατία

LIVE: Μαυροβούνιο – Κροατία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαυροβούνιο – Κροατία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
«Πέντε σημαντικές ομάδες της Ευρώπης παρακολουθούν τον Χρήστο Τζόλη»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

«Πέντε σημαντικές ομάδες της Ευρώπης παρακολουθούν τον Χρήστο Τζόλη»

Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις φέτος με την Κλαμπ Μπριζ, αλλά και την Εθνική, με αποτέλεσμα αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες να παρακολουθούν «στενά» την πορεία του.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Προς την «έξοδο» ο Γκαρντίνι
Βόλεϊ 17.11.25

Ολυμπιακός: Προς την «έξοδο» ο Γκαρντίνι

Ο Αντρέα Γκαρντίνι αναμένεται να αποτελέσει να παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, μετά και την αναπάντεχη ήττα των Πειραιωτών στην Καλαμάτα από την τοπική ομάδα.

Σύνταξη
Ματέους: «Ο Μαραντόνα κι εγώ ήμασταν όπως οι Μέσι και Ρονάλντο, αλλά εμείς κάναμε πάρτι μαζί»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Ματέους: «Ο Μαραντόνα κι εγώ ήμασταν όπως οι Μέσι και Ρονάλντο, αλλά εμείς κάναμε πάρτι μαζί»

Ο Λόταρ Ματέους έκανε τη σύγκριση της δικής του εποχής και τις «κόν» αναφέρθηκε στις… μάχες του Μέσι με τον Ρονάλντο, θυμήθηκε τη δική του εποχή, ενώ στάθηκε και στην Εθνική Γερμανίας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 17.11.25

Ολυμπιακός: Πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια του μεγάλου αγώνα κόντρα στη, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, τίθενται σε κυκλοφορία από την Τετάρτη (19/11) στις 16:00.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα: Είναι επίσημο! Σε ποιο παιχνίδι επιστρέφει στο νέο «Καμπ Νου»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Μπαρτσελόνα: Είναι επίσημο! Σε ποιο παιχνίδι επιστρέφει στο νέο «Καμπ Νου»

Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου» είναι επίσημη πλέον, καθώς οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν οτι το πρώτο παιχνίδι που θα δώσουν στο νέο «Καμπ Νου» είναι αυτό με τη Μπιλμπάο.

Σύνταξη
Συγκινεί ο Λουίς Σουάρες: «Πάλευα για ένα πιάτο φαγητό, καθάριζα αυτοκίνητα και πουλούσα τηλεκάρτες» (vid)
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Συγκινεί ο Λουίς Σουάρες: «Πάλευα για ένα πιάτο φαγητό, καθάριζα αυτοκίνητα και πουλούσα τηλεκάρτες» (vid)

Ο Λουίς Σουάρες εξομολογήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του για τη σκληρή παιδική του ηλικία, τις θυσίες που έκανε και τον χαρακτήρα που διαμόρφωσε.

Σύνταξη
Τι είπε ο γιατρός που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς: «Έτσι θα επιστρέψει στη δράση…»
Euroleague 17.11.25

Τι είπε ο γιατρός που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς: «Έτσι θα επιστρέψει στη δράση…»

Ο Λιθουανός γιατρός, Ριμτάουτας Γκούδας, που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς στο παρελθόν, μίλησε σε Μέσο της χώρας του για τις προηγούμενες επεμβάσεις, αλλά και για παρόμοιες καταστάσεις άλλων αθλητών.

Σύνταξη
Το ΝΒΑ ζήτησε έγγραφα για την έρευνα του παράνομου στοιχηματισμού – Στο… μικροσκόπιο συνεργάτες του ΛεΜπρόν και Λέικερς!
Μπάσκετ 17.11.25

Το ΝΒΑ ζήτησε έγγραφα για την έρευνα του παράνομου στοιχηματισμού – Στο… μικροσκόπιο συνεργάτες του ΛεΜπρόν και Λέικερς!

Οι έρευνες του ΝΒΑ για τον παράνομο στοιχηματισμό συνεχίζονται, με τη λίγκα να ζητάει αρχεία και κινητά τηλέφωνα από ομάδες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι Λέικερς.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο
Τρυφερότητα 17.11.25

Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο

Με μουσική υπόκρουση το «Be My Baby», ο Μπένι Μπλάνκο μοιράστηκε φωτογραφίες από τον γάμο του με την Σελένα Γκόμεζ - στις οποίες συμπεριέλαβε και την φίλη της αγαπημένης του, Τέιλορ Σουίφτ.

Σύνταξη
Μπενζεμά: «Θα ήθελα να συνεχίσω στη Σαουδική Αραβία, αλλά όχι μόνο για ένα ή δύο χρόνια»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Μπενζεμά: «Θα ήθελα να συνεχίσω στη Σαουδική Αραβία, αλλά όχι μόνο για ένα ή δύο χρόνια»

Αν και οδεύει στα 38 (τα κλείνει στις 19 Δεκεμβρίου) ο Καρίμ Μπενζεμά δείχνει διατεθειμένος να συνεχίσει το ποδόσφαιρο για τουλάχιστον δύο ακόμη και θα ήθελε να ανανεώσει με την Αλ Ιτιχάντ.

Σύνταξη
Το Λούβρο κλείνει αίθουσα που φιλοξενεί ελληνικές αρχαιότητες ως προληπτικό μέτρο
«Απρόβλεπτες εξελίξεις» 17.11.25

Το Λούβρο κλείνει αίθουσα που φιλοξενεί ελληνικές αρχαιότητες ως προληπτικό μέτρο

Σε δήλωση του, το Λούβρο ανέφερε ότι μια τεχνική έκθεση που υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα εντόπισε «ιδιαίτερη ευθραυστότητα σε ορισμένες δοκούς που στηρίζουν τα δάπεδα» του δεύτερου ορόφου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δανία: Φιλορώσοι χάκερ έκαναν κυβερνοεπίθεση σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των εκλογών
DDoS 17.11.25

Δανία: Φιλορώσοι χάκερ έκαναν κυβερνοεπίθεση σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των εκλογών

Την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση ανέλαβαν οι NoName057, φιλορωσική ομάδα χάκερ. Οι αρχές της Δανίας κάλεσαν τους πολίτες να μην ανησυχούν λέγοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Σύνταξη
Αυτό που θέλει ο Μέντι
On Field 17.11.25

Αυτό που θέλει ο Μέντι

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ξεκάθαρο στόχο ενόψει της συνέχειας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Θαμμένος ζωντανός – Η απίστευτη ιστορία του εργάτη που «νίκησε» τον θάνατο και έμεινε άφραγκος
Προδοσία 17.11.25

Θαμμένος ζωντανός – Η απίστευτη ιστορία του εργάτη που «νίκησε» τον θάνατο και έμεινε άφραγκος

Το 1968 ένας Ιρλανδός εργάτης έγινε είδηση ανά τον κόσμο ως θαμμένος ζωντανός κατακτώντας ένα ρεκόρ με τίμημα κάλπικο και πικρό. Σήμερα ένα νέο ντοκιμαντέρ λέει την ματαιόδοξη ιστορία του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μουζακίτης δεν είναι «Golden Boy», είναι όσα προηγήθηκαν (και δεν είδε κανείς) πλην του Ολυμπιακού…
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Ο Μουζακίτης δεν είναι «Golden Boy», είναι όσα προηγήθηκαν (και δεν είδε κανείς) πλην του Ολυμπιακού…

Ολοι είδαν τον Μουζακίτη στην κατάκτηση του Youth League και στην πορεία του τα τελευταία δύο χρόνια στην 1η ομάδα. Κάποιοι τον είχαν ξεχωρίσει από την ομάδας Β, στη Super League 2. Λιγότεροι είχαν εντυπωσιαστεί από την ωριμότητα και το επίπεδο του παιχνιδιού του σε επίπεδο Κ15, Κ17 και Κ19. Αλλά ουσιαστικά σχεδόν κανείς (εκτός Ρέντη) δεν «είδε» αυτό που έγινε πίσω από όλα αυτά τα επιτεύγματα και την πρόκληση της εκκόλαψης ενός Πρωταθλητή Ευρώπης, μεγαλωμένο με ένα περιβραχιόνιο στο χέρι.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
LIVE: Μαυροβούνιο – Κροατία
Ποδόσφαιρο 17.11.25

LIVE: Μαυροβούνιο – Κροατία

LIVE: Μαυροβούνιο – Κροατία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαυροβούνιο – Κροατία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ολλανδία – Λιθουανία
Ποδόσφαιρο 17.11.25

LIVE: Ολλανδία – Λιθουανία

LIVE: Ολλανδία – Λιθουανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολλανδία – Λιθουανία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Γερμανία – Σλοβακία
Ποδόσφαιρο 17.11.25

LIVE: Γερμανία – Σλοβακία

LIVE: Γερμανία – Σλοβακία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γερμανία – Σλοβακία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Λύθηκε το μυστήριο: Αυτό ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν την ημέρα της ορκωμοσίας Τραμπ
Κόσμος 17.11.25

Λύθηκε το μυστήριο: Αυτό ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν την ημέρα της ορκωμοσίας Τραμπ

Ο Ερικ Τραμπ βάζει τέλος στις φήμες και τις θεωρίες αποκαλύπτοντας σε τηλεοπτική εκπομπή ότι κάλεσε τον Μπάρον στο τηλέφωνο ένα βράδυ για να μάθει τι ακριβώς ειπώθηκε εκείνη τη στιγμή.

Σύνταξη
Έσπευσε να διαψεύσει τον Τσίπρα για τη συνάντηση με τον Μεντβέντεφ ο Λαφαζάνης, αλλά… μία εικόνα 1000 λέξεις
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Έσπευσε να διαψεύσει τον Τσίπρα για τη συνάντηση με τον Μεντβέντεφ ο Λαφαζάνης, αλλά… μία εικόνα 1000 λέξεις

Προβληματισμό αν μη τι άλλο γεννά η βιασύνη προσώπων που αναφέρονται στην «Ιθάκη» του Τσίπρα να διαψεύσουν αναφορές και γεγονότα, χωρίς καν να το έχουν διαβάσει. Αρκούσε μία παρανόμως αποκτηθείσα διαρροή για να γίνει μύλος σχετικά με μια συνάντηση που τελικά είναι αποτυπωμένη σε φωτογραφικά ντοκουμέντα.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο