Πρόκριση με «6άρα» η Γερμανία (6-0) και με «4άρα» η Ολλανδία (4-0)

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Η Γερμανία πήγε για… τελικό κόντρα στην Σλοβακία, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες στην πρώτη θέση, και έστησε το δικό της «πάρτι» διαλύοντας την αντίπαλό της με 6-0, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και πήρε το εισιτήριο για την τελική φάση.

Δείτε εδώ τα highlights

Το σκορ για τα «πάντσερ» άνοιξε ο Βολτεμάντε στο 18′, ενώ ο Γκνάμπρι έκανε το 2-0 στο 29′, ακολούθησαν άλλα δύο γκολ από τον Λερόι Σανέ στο 36′ και το 41′ για να κλείσει το ημίχρονο στο 4-0. Οι γηπεδούχοι δεν σταμάτησαν και ο Μπακού έκανε το 5-0 στο 67′, ενώ ο Ουεντραόγκο διαμόρφωσε το τελικό 6-0 στο 79′. Για τον ίδιο όμιλο, η Βόρεια Ιρλανδία νίκησε το Λουξεμβούργο 1-0.

Τα αποτελέσματα:

Γερμανία-Σλοβακία 6-0

Βόρεια Ιρλανδία-Λουξεμβούργο 1-0

Η βαθμολογία:

Η Ολλανδία είχε από την πλευρά της εύκολο έργο απέναντι στη Λιθουανία, επικρατώντας με 4-0 εντός έδρας. Ο Ρέιντερς έκανε το 1-0 στο 16′, με τον Χάκπο στο 58′ να διπλασιάζει τα τέρματα των «οράνιε». Ο Τσάβι Σίμονς και ο Μάλεν στο 60′ και το 62′ αντίστοιχα έγραψαν το 4-0.

Δείτε εδώ τα highlights

Για τον ίδιο όμιλο, η Πολωνία, με βασικό τον Ντραγκόσφσκι του Παναθηναϊκού και τον Κετζιόρα του ΠΑΟΚ, αλλά και τον Σβιντέρσκι του «τριφυλλιού» να περνάει στο ματς στο 46′ νίκησε 3-2 τη Μάλτα. Ο Λεβαντόφσκι έκανε το 1-0 στο 32′ και τέσσερα λεπτά μετά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Καρντόνα. Ο Βσόλεκ στο 59′ έκανε το 2-1 για την Πολωνία και ο Τούμα στο 68′ με πέναλτι ισοφάρισε εκ νέου. Το τελικό 3-2 έκανε το Ζιελίνσκι στο 85′.

Δείτε εδώ τα highlights

Τα αποτελέσματα:

Μάλτα-Πολωνία 2-3

Ολλανδία-Λιθουανία 4-0

Η βαθμολογία:

Επίδειξη δύναμης στο Γιβραλτάρ έκανε η Τσεχία που επιβλήθηκε με 6-0 στην έδρα της. Πέντε γκολ στο πρώτο μέρος για τους νικητές με τους Ντουντέρα (5′), Χορί (18′), Κουβάλ (32′), Καραμπέτς (39′) και Σούτσεκ (44′), με τον Χράνατς στο 51′ να κάνει το 6-0.

Δείτε εδώ τα highlights

Τέλος, για τον ίδιο όμιλο, η Κροατία πέρασε από την Ποντγκόριτσα επικρατώντας με 3-2 του Μαυροβουνίου με μεγάλη ανατροπή. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 2-0 με τους Όσμαγιτς (3′) και Κρστόβιτς (17′), με τον Πέρισιτς να μειώνει από την άσπρη βούλα σε 2-1 πριν το ημίχρονο. Η «Χρβατσκα» ισοφάρισε με τον Γιάκιτς στο 72′ και ο Βλάσιτς στο 87′ διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

Δείτε εδώ τα highlights

Τα αποτελέσματα:

Τσεχία-Γιβραλτάρ 6-0

Μαυροβούνιο-Κροατία 2-3

Η βαθμολογία: