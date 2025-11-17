Ο Χάαλαντ «τρομάζει» και με την εθνική Νορβηγίας – Τα ασύλληπτα νούμερα και το Μουντιάλ 2026 (pics)

Η Νορβηγία έκανε τεράστιο διπλό στο «Σαν Σίρο», επικρατώντας με 4-1 της Ιταλίας και πήρε την πρόκριση στο Μουντιάλ μετά το 1998. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε πράγματα και θαύματα για άλλη μια φορά, πετυχαίνοντας δύο γκολ σε ισάριθμα λεπτά και έφτασε τα 16 σε 8 αγώνες προκριματικών.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο τη φετινή σεζόν, καθώς έχει σημειώσει 32 γκολ σε 20 εμφανίσεις σε επίπεδο συλλόγων και εθνικών ομάδων και μοιάζει ασταμάτητος. Αποκορύφωμα ήταν τα πέντε γκολ στη νίκη με 11-1 απέναντι στη Μολδαβία, ενώ σκοράρει τουλάχιστον μία φορά και στα οκτώ παιχνίδια της Νορβηγίας.

Τα μυθικά νούμερα του Χάαλαντ

👽 Erling Haaland this season so far… 🏆 16 goals in World Cup qualifiers.

💙 32 goals with club and country.

🇳🇴 55 goals in 48 Norway games. …and bringing his country to the World Cup! pic.twitter.com/YjdOMuTIiG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 16, 2025



Ο απολογισμός του Χάαλαντ με τη Νορβηγία είναι πραγματικά εξωπραγματικός, καθώς έχει σημειώσει 55 γκολ σε 48 εμφανίσεις με το εθνόσημο στο στήθος. Για να καταλάβετε τα «εξωγήινα» πράγματα που κάνει ο Νορβηγός, ο Κίλιαν Εμπαπέ χρειάστηκε 94 ματς με τη Γαλλία για να φτάσει τα συγκεκριμένα γκολ.

Erling Haaland has now equalled Kylian Mbappe’s international tally of 55 goals! ↔️ Erling Haaland has played 48 matches for Norway, Kylian Mbappe has played 94 matches for France! 🤯 ℹ @Statsdufoot pic.twitter.com/kYhZNwW07R — City Report (@cityreport_) November 16, 2025

Μάλιστα, είναι μόλις ο έκτος παίκτης στην ιστορία και ο πρώτος εδώ και 53 χρόνια που καταφέρνει να φτάσει τα 50 γκολ προτού συμπληρώσει 50 συμμετοχές. Ο προηγούμενος ήταν ο Γέργκεν Γιούβε με 33 γκολ, και κρατούσε αυτό το ρεκόρ για 90 χρόνια.