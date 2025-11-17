Ο Χάαλαντ «τρομάζει» και με την εθνική Νορβηγίας – Τα ασύλληπτα νούμερα και το Μουντιάλ 2026 (pics)
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ οδήγησε τη Νορβηγία στο Μουντιάλ 2026, μετά τα δύο γκολ του κόντρα στην Ιταλία και τα νούμερά του… ζαλίζουν.
- Θεσσαλονίκη: Στάχτη έγινε το διαμέρισμα στην Πυλαία – Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία ηλικιωμένη
- Τραγικός επίλογος στην εξαφάνιση του 72χρονου Αυστριακού - Βρέθηκε νεκρός
- «Λουκέτο» σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Κυψέλη
- Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς - Οι παγίδες
Η Νορβηγία έκανε τεράστιο διπλό στο «Σαν Σίρο», επικρατώντας με 4-1 της Ιταλίας και πήρε την πρόκριση στο Μουντιάλ μετά το 1998. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε πράγματα και θαύματα για άλλη μια φορά, πετυχαίνοντας δύο γκολ σε ισάριθμα λεπτά και έφτασε τα 16 σε 8 αγώνες προκριματικών.
Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο τη φετινή σεζόν, καθώς έχει σημειώσει 32 γκολ σε 20 εμφανίσεις σε επίπεδο συλλόγων και εθνικών ομάδων και μοιάζει ασταμάτητος. Αποκορύφωμα ήταν τα πέντε γκολ στη νίκη με 11-1 απέναντι στη Μολδαβία, ενώ σκοράρει τουλάχιστον μία φορά και στα οκτώ παιχνίδια της Νορβηγίας.
Τα μυθικά νούμερα του Χάαλαντ
👽 Erling Haaland this season so far…
🏆 16 goals in World Cup qualifiers.
💙 32 goals with club and country.
🇳🇴 55 goals in 48 Norway games.
…and bringing his country to the World Cup! pic.twitter.com/YjdOMuTIiG
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 16, 2025
Ο απολογισμός του Χάαλαντ με τη Νορβηγία είναι πραγματικά εξωπραγματικός, καθώς έχει σημειώσει 55 γκολ σε 48 εμφανίσεις με το εθνόσημο στο στήθος. Για να καταλάβετε τα «εξωγήινα» πράγματα που κάνει ο Νορβηγός, ο Κίλιαν Εμπαπέ χρειάστηκε 94 ματς με τη Γαλλία για να φτάσει τα συγκεκριμένα γκολ.
Erling Haaland has now equalled Kylian Mbappe’s international tally of 55 goals! ↔️
Erling Haaland has played 48 matches for Norway, Kylian Mbappe has played 94 matches for France! 🤯
ℹ @Statsdufoot pic.twitter.com/kYhZNwW07R
— City Report (@cityreport_) November 16, 2025
Μάλιστα, είναι μόλις ο έκτος παίκτης στην ιστορία και ο πρώτος εδώ και 53 χρόνια που καταφέρνει να φτάσει τα 50 γκολ προτού συμπληρώσει 50 συμμετοχές. Ο προηγούμενος ήταν ο Γέργκεν Γιούβε με 33 γκολ, και κρατούσε αυτό το ρεκόρ για 90 χρόνια.
- Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αλλάζει ιδιοκτησία: 22 δισ. ευρώ από funds σε τέσσερα χρόνια
- Το όνειρο της Bayeux, ο εφιάλτης του Εμπαπέ
- «Χρυσό» deal: Ο πατέρας του Νεϊμάρ συμφώνησε με το brand του Πελέ (pic)
- Οριστικό: Αυτό είναι το γήπεδο που θα γίνει το Καϊράτ – Ολυμπιακός
- Παναθηναϊκός: Η ομιλία του Κέντρικ Ναν στους συμπαίκτες του μετά τη νίκη επί του Άρη Betsson (vid)
- Εξαιρετικός Μαντζούκας στο NCAA: Σημείωσε double-double στη νίκη του Οκλαχόμα Στέιτ (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις