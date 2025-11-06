«Μύθος» Χάαλαντ στο Champions League: Το απίθανο ρεκόρ που σημείωσε (pics)

Η Μάντσεστερ Σίτι είχε έναν «περίπατο» στο Έτιχαντ απέναντι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς επικράτησε με 4-1, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να βρίσκει για άλλη μία φορά δίχτυα και να πληγώνει την πρώην ομάδα του.

Ο Νορβηγός, που φόρεσε για πρώτη φορά και το περιβραχιόνιο της Μάντσεστερ Σίτι, σκόραρε στο 29ο λεπτό για να κάνει το 2-0 και έγραψε ιστορία, σημειώνοντας ένα τρομερό ρεκόρ.

Το ρεκόρ του Χάαλαντ που δεν θα καταρριφθεί σύντομα

Με αυτό το γκολ. ο Χάαλαντ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των «πολιτών» που σκοράρει σε 5 διαδοχικά παιχνίδια του Champions League. Αυτό όμως δεν είναι το ρεκόρ που αναφερόμαστε, καθώς παράλληλα έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου που σημειώνει αυτό το σερί με τρεις διαφορετικές ομάδες! Κάτι που δεν έχει καταφέρει ούτε ο «Mr. Champions League», Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει αγωνιστεί με τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

5 – Erling Haaland is the first Manchester City player ever to score in five consecutive UEFA Champions League appearances. Haaland is also the first player to achieve this streak for three different clubs the UCL. Productive. #UCL pic.twitter.com/sNqTg0uyYb — OptaFranz (@OptaFranz) November 5, 2025

Συγκεκριμένα, τη σεζόν 2019/20, ο 25χρονος έκανε τα πρώτα του βήματα στις μεγάλες παραστάσεις με τη φανέλα της Σάλτσμπουργκ. Εκείνη τη σεζόν, στον όμιλο της αυστριακής ομάδας βρίσκονταν η Λίβερπουλ, η Νάπολι και η Γκενκ. Ο Χάαλαντ σκόραρε 8 γκολ στα πρώτα 5 παιχνίδια του ομίλου και σημείωσε για πρώτη φορά αυτό το επίτευγμα.

Στη δεύτερή του σεζόν στην Ντόρτμουντ, ο Νορβηγός το ξανάκανε. Σκόραρε στα πρώτα 4 παιχνίδια του ομίλου του, ωστόσο έχασε τα δύο τελευταία λόγω τραυματισμού. Η συνέχεια έγινε στη φάση των 16 απέναντι στη Σεβίλλη, όπου σκόραρε και στους δύο αγώνες, ανεβάζοντας το σερί στα 6 ματς.

Και ερχόμαστε στη φετινή σεζόν, όπου ο 25χρονος το σημείωσε για τρίτη φορά. Το σερί ξεκίνησε την περσινή σεζόν και στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, για τα πλέι-οφ 9-24 της διοργάνωσης. Εκεί σκόραρε δύο γκολ, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι δεν αγωνίστηκε. Φέτος, στα 4 παιχνίδια της League Phase σκόραρε 5 τέρματα και σημείωσε για τρίτη φορά αυτό το ρεκόρ.

Οι τρομερές επιδόσεις στο Champions League και τη σεζόν

Με αυτό το γκολ, ο Χάαλαντ έφτασε τα 54 γκολ στη διοργάνωση, κάτι που τον ανεβάζει στη 10η θέση των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών στο Champions League, ενώ έχει αγωνιστεί σε μόλις 52 παιχνίδια. Η κορυφή των 141 γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο απέχει πολύ ακόμα, ωστόσο όντας ακόμα 25 ετών, οι πιθανότητες να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης δεν είναι μικρές.

Erling Haaland is now 10th in the all-time Champions League top scorers list. He’s only played 52 games 😳 pic.twitter.com/vQOnZeMnZo — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 5, 2025

Παράλληλα, το γκολ απέναντι στην Ντόρτμουντ ήταν το 27ο του στη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις με τη Σίτι και την εθνική Νορβηγίας, ενώ μόλις μπήκε ο Νοέμβριος! Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ της Premier League με 13 γκολ, έναντι 6 του δεύτερου Σεμένιο, ενώ στο Champions League βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 5 γκολ, με τον Όσιμεν να είναι ο μόνος που βρίσκεται μπροστά του με 6. Οι τρομερές επιδόσεις του Χάαλαντ φέτος τον βάζουν σε πορεία για μία «ονειρική» σεζόν, όπου θα σπάσει το ρεκόρ που είχε στην πρώτη σεζόν με την Μάντσεστερ Σίτι, όπου σκόραρε 52 γκολ.