Χάαλαντ: «Μισώ να είμαι οφσάιντ»! – Φέτος δεν έχει βγει ούτε μια φορά

Ασύλληπτο ρεκόρ! «Ασύλληπτος» Ερλινγκ Χάαλαντ! Απόδειξη ότι ο 25χρονος επιθετικός της εθνικής Νορβηγίας και της Μάντσεστερ Σίτι δεν έχει πιαστεί ούτε μια φορά σε θέση οφσάιντ σε κάποιο από τα παιχνίδια της φετινής σεζόν, σε συνολικά 18 αγώνες με τη φανέλα της ομάδας του. Επίσης, από τότε που εντάχθηκε στην τωρινή ομάδα του έχει συλληφθεί οφσάιντ μόνο 18 φορές, τα τελευταία 4 χρόνια ή αν προτιμάτε σε συνολικά 160 αγώνες με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι.

Πρόκειται για σπάνια περίπτωση να μην έχει υποδειχθεί οφσάιντ, καθώς πρόκειται για επιθετικό. Όμως, ο Ερλινγκ Χάαλαντ είναι ρομπότ μέσα στο γήπεδο, εκτός από «μηχανή» των γκολ! Άλλη μια απόδειξη ότι είναι παίκτης υψηλού επιπέδου.

Για το… μυστικό του, για το απίστευτο αυτό στατιστικό, μίλησε ο ίδιος ο Ερλινγκ Χάαλαντ: «Από τότε που εντάχθηκα στη Σίτι, έχω βρεθεί 18 φορές σε θέση οφσάιντ. Ναι, 18 φορές σε τρεισήμισι χρόνια, αυτό είναι αξιοπρεπές, νομίζω. Είναι μέρος του παιχνιδιού μου: μισώ να είμαι οφσάιντ. Νομίζω ότι το VAR με έχει βοηθήσει ακόμη περισσότερο, επειδή πρέπει να παίρνω αποφάσεις, άρα είναι απλό. Δουλεύω πάνω σε αυτό από τότε που ήμουν 13 ετών, στην Μπράιν».

Ο Χάαλαντ των ρεκόρ μετακόμισε στη Μάντσεστερ Σίτι από την Μπορούσια Ντόρτμουντ το 2022 και τα στατιστικά του για τους «Πολίτες» είναι εντυπωσιακά: 160 αγώνες, 142 γκολ και 22 ασίστ. Έγινε επίσης ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Champions League που σκόραρε 50 γκολ σε μόλις 49 εμφανίσεις.

Το τρέχον συμβόλαιό του με τη Σίτι ισχύει μέχρι το 2034 και η μεταγραφική του αξία εκτιμάται στα 180 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt.