«Ρομπότ» ο Χάαλαντ: Έβαλε δύο γκολ, ισοφάρισε ένα ρεκόρ και έχει αντίπαλο μόνο τον εαυτό του! (pics, vids)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι ο κορυφαίος σέντερ φορ των ημερών μας και φροντίζει να το επιβεβαιώνει αγωνιστική μέσα, αγωνιστική έξω. Στο πρώτο ημίχρονο του Μάντσεστερ Σίτι – Μπόρνμουθ για τη 10η αγωνιστική της Premier League, μετά από ισάριθμες ασίστ του Ραγιάν Τσερκί, σκόραρε δύο φορές και ανέτρεψε το σκορ από 0-1 σε 2-1.

Με αυτά τα δύο τέρματα, ο Νορβηγός έφτασε τα 13 γκολ στο φετινό αγγλικό πρωτάθλημα και ισοφάρισε την… δεύτερη καλύτερη επίδοση σκοραρίσματος όλων των εποχών για τα πρώτα 10 ματς της σεζόν, η οποία άνηκε στον Λες Φέρντιναντ από τη σεζόν 1995-96. Η πρώτη; Δεν θέλει και πολύ σκέψη! Στον ίδιο τον Έρλινγκ Χάαλαντ, από τη σεζόν 2022-23, όταν στις 10 πρώτες αγωνιστικές είχε… κουνήσει τα αντίπαλα δίχτυα 15 φορές. Ο Νορβηγός σκοράρει ασταμάτητα και -κυριολεκτικά- έχει αντίπαλο μόνο τον εαυτό του!

Δείτε τα γκολ του Χάαλαντ

Ένας πραγματικός «εκτελεστής», ο οποίος αισίως φέτος -μέχρι τις 2 Νοεμβρίου- έχει βάλει 26 γκολ σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, με Σίτι και Νορβηγία. Στην Premier League, μετράει 13 γκολ και 1 ασίστ σε 10 ματς, στο Champions League έχει 4 γκολ σε 3 ματς και με την Εθνική… μόλις 9 γκολ και 2 ασίστ σε 3 αγώνες. Το σύνολο… 26 γκολ και 3 ασίστ σε 16 συμμετοχές!

Το παρατσούκλι «ρομπότ» που τον συνοδεύει πλέον, φαντάζει τόσο ακριβές που μέχρι και ίδιος κατάλαβε ότι πρέπει να αρχίσει να το… χρησιμοποιεί, πανηγυρίζοντας με τον χαρακτηριστικό αυτό τρόπο.

Δείτε τον πανηγυρισμό του

