Η 11άδα της Εθνικής για το παιχνίδι με τη Λευκορωσία (pic)

Γνωστή έγινε η εντεκάδα της Εθνικής για το ματς με τη Λευκορωσία στην ουδέτερη Ουγγαρία, για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχωρά σε αρκετές αλλαγές, με τον Βλαχοδήμο να παραμένει κάτω από τα δοκάρια. Τετράδα στην άμυνα είναι οι Ρότα, Ρέτσος, Χατζηδιάκος και Τσιμίκας ενώ στον άξονα θα είναι οι Σιώπης, Ζαφείρης. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Τεττέη και τριάδα πίσω τους οι Μαρούρας, Μάνταλος και Τζόλης.

Η εντεκάδα της Εθνικής:

Συνοπτικά η εντεκάδα: Βλαχοδήμος, Ρότα, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μασούρας, Μάνταλος, Τζόλης, Τεττέη.

Στον πάγκο: Τζολάκης, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Κωστούλας, Τριάντης, Καρέτσας και Βήχος.