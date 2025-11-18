Η 11άδα της Εθνικής για το παιχνίδι με τη Λευκορωσία (pic)
Πολλές αλλαγές από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το τελευταίο ματς της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ, κόντρα στη Λευκορωσία.
- Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα μέιλ που διαψεύδουν τον διευθυντή πληρωμών του Οργανισμού για άγνοια περί των δεσμευμένων ΑΦΜ
- Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η 48χρονη που τον παρακολουθούσε – Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της
- Για βιώσιμη γεωργία, φυτά που παράγουν το δικό τους λίπασμα
- Κακοποίηση, Έπσταϊν, αμύθητα πλούτη και αθανασία: Η Πάρις Χίλτον δεν είναι χαζή ξανθιά, απλά την προσποιείται – «Είμαι αυτοδημιούργητη»
Γνωστή έγινε η εντεκάδα της Εθνικής για το ματς με τη Λευκορωσία στην ουδέτερη Ουγγαρία, για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχωρά σε αρκετές αλλαγές, με τον Βλαχοδήμο να παραμένει κάτω από τα δοκάρια. Τετράδα στην άμυνα είναι οι Ρότα, Ρέτσος, Χατζηδιάκος και Τσιμίκας ενώ στον άξονα θα είναι οι Σιώπης, Ζαφείρης. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Τεττέη και τριάδα πίσω τους οι Μαρούρας, Μάνταλος και Τζόλης.
Η εντεκάδα της Εθνικής:
Συνοπτικά η εντεκάδα: Βλαχοδήμος, Ρότα, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μασούρας, Μάνταλος, Τζόλης, Τεττέη.
Στον πάγκο: Τζολάκης, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Κωστούλας, Τριάντης, Καρέτσας και Βήχος.
- LIVE: Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη
- LIVE: Ισπανία – Τουρκία
- Οι εξήντα «συνεντεύξεις» του Τόμας Τούχελ
- LIVE: Σκωτία – Δανία
- Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη
- Κικίλιας: Επανέρχεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση Πειραιάς – Κύθνος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις