Η Εθνική θέλει να κλείσει με νίκη τα προκριματικά κόντρα στη Λευκορωσία
Η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει στις 21:45 τη Λευκορωσία στην ουδέτερη Ουγγαρία, για την 6η και τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026
Τελευταίος αγώνας στον τρίτο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για την Εθνική Ελλάδας.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει στο Ζαλαεγκερζέγκ της Ουγγαρίας τη Λευκορωσία, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της προκριματικής διαδικασίας του Μουντιάλ της Αμερικής, σε ένα πλήρως αδιάφορο βαθμολογικά ματς, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν αποκλειστεί από τη συνέχεια (6 βαθμούς η Ελλάδα, 1 η Λευκορωσία).
Όπως και να ΄χει, η Εθνική μας θέλει να τελειώσει αυτό το ταξίδι με νίκη. Στην πρεμιέρα του ομίλου, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε διαλύσει τη Λευκορωσία με 5-1, αλλά στη συνέχεια δεν είχε ανάλογη πορεία και έμεινε εκτός τελικής φάσης.
Από εκεί και πέρα, στα αγωνιστικά, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν υπολογίζει τον τιμωρημένο Τάσο Μπακασέτα, αλλά και τον Βαγγέλη Παυλίδη που αποχώρησε με τραυματισμό κόντρα στη Σκωτία.
Οι πιθανές ενδεκάδες για τη Λευκορωσία και την Εθνική
Λευκορωσία: Λαπούκοφ, Ζαμπέλιν, Παρκομένκο, Κάλινιν, Πιατσένιν, Μαλάσεβιτς, Ντεμτσένκο, Έμπονγκ, Γκρόμικο, Μελνιτσένκο. Λισάκοβιτς.
Ελλάδα: Βλαχοδήμος, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Σιώπης, Καρέτσας, Κωστούλας, Τετέι.
