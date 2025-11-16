Στην Ουγγαρία η αποστολή της Εθνικής (pics, vids)

Στην Ουγγαρία βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής η Εθνική ομάδα ενόψει της αναμέτρησης με τη Λευκορωσία (18/11, 21:45) για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να ολοκληρώσει την παρουσία της στον όμιλο με μία καλή εμφάνιση και νίκη, έστω και αν δεν υπάρχουν ελπίδες πρόκρισης.

Υπενθυμίζεται πως στην αποστολή δεν βρίσκονται οι τραυματίες Παυλίδης, Γιαννούλης αλλά και ο τιμωρημένος Μπακασέτας που αποβλήθηκε με την Σκωτία.

Δείτε στιγμές από την άφιξη της Εθνικής: