Στην Ουγγαρία η αποστολή της Εθνικής (pics, vids)
Στη Βουδαπέστη βρίσκεται από την Κυριακή η αποστολή της Εθνικής ομάδας, όπου την Τρίτη αντιμετωπίζει την Λευκορωσία.
Στην Ουγγαρία βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής η Εθνική ομάδα ενόψει της αναμέτρησης με τη Λευκορωσία (18/11, 21:45) για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να ολοκληρώσει την παρουσία της στον όμιλο με μία καλή εμφάνιση και νίκη, έστω και αν δεν υπάρχουν ελπίδες πρόκρισης.
Υπενθυμίζεται πως στην αποστολή δεν βρίσκονται οι τραυματίες Παυλίδης, Γιαννούλης αλλά και ο τιμωρημένος Μπακασέτας που αποβλήθηκε με την Σκωτία.
Δείτε στιγμές από την άφιξη της Εθνικής:
- Αταμάν για Λεσόρ: «Εξετάζεται το ενδεχόμενο χειρουργείου»
- Back to back τίτλος στα ATP Finals για τον Γιάνικ Σίνερ – Έγραψε ιστορία ο Ιταλός (vids)
- To 3D ποδόσφαιρο του Χρήστου Μουζακίτη και η «στόφα» ενός εκκολαπτόμενου σταρ (pics+vids)
- LIVE: Ιταλία – Νορβηγία
- Στα μπαράζ η Ουκρανία του Γιάρεμτσουκ – «Απόλυτη» η Αγγλία
- Στην Ουγγαρία η αποστολή της Εθνικής (pics, vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις