Σημαντική είδηση:
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
Τα τρία εμπόδια της ελληνικής οικονομίας και το παράδοξο της εργασίας
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Νοεμβρίου 2025 | 19:47

Τα τρία εμπόδια της ελληνικής οικονομίας και το παράδοξο της εργασίας

Παρά τα θετικά σημάδια στην απασχόληση, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς χαμηλότερους των αρχικών εκτιμήσεων

Αλέξανδρος Κλώσσας
A
A
Vita.gr
Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Spotlight

Υψηλό φορολογικό βάρος στην εργασία, οξυνόμενη έλλειψη εργατικού δυναμικού και προβληματισμός για τη δυναμική του ρυθμού ανάπτυξης. Το τρίπτυχο αυτό βάζει εμπόδια στην ελληνική οικονομία να κεφαλαιοποιήσει στο έπακρο το θετικό momentum των τελευταίων ετών.

Η αγορά εργασίας εμφανίζει σημαντικές αντιφάσεις, με την ανεργία να μειώνεται, αλλά και τις επιχειρήσεις να δηλώνουν ότι δεν βρίσκουν προσωπικό. Παράλληλα, η φορολογική επιβάρυνση παραμένει από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, ενώ η ανταγωνιστικότητα κινείται με χαμηλούς ρυθμούς.

Το υψηλό κόστος εργασίας στην Ελλάδα αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό του οικονομικού μοντέλου της τελευταίας δεκαετίας

Στην πιο πρόσφατη αξιολόγησή της για την ελληνική οικονομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί ότι ο ρυθμός ανάκαμψης θα δοκιμαστεί μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το υψηλό κόστος εργασίας στην Ελλάδα αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό του οικονομικού μοντέλου της τελευταίας δεκαετίας. Η φορολογική επιβάρυνση, με το φόρο εισοδήματος και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, συνθέτει ένα συνολικό βάρος που παραμένει πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης.

Η καθαρή αμοιβή παραμένει χαμηλή και οι εισφορές υψηλές, συνδυασμός που κάνει πιο δύσκολη την αγορά εργασίας

Παρά τις βελτιώσεις των τελευταίων ετών, ο συνδυασμός εισφορών και φόρων διαμορφώνει ένα περιβάλλον στο οποίο ο εργαζόμενος αποδίδει σημαντικό μέρος του εισοδήματός του στο κράτος, ενώ ο εργοδότης αντιμετωπίζει ένα κόστος που συχνά λειτουργεί αποτρεπτικά για πρόσθετες προσλήψεις.

Οι υψηλές εισφορές

Στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις, παρά τη μείωση της ανεργίας, εξακολουθούν να δυσκολεύονται να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας. Το πρόβλημα είναι ειδικά σε εργαζόμενους άνω των 55 ετών και μεταξύ των γυναικών. Τα εμπόδια εντοπίζονται κυρίως στο γεγονός ότι η καθαρή αμοιβή παραμένει χαμηλή και οι εισφορές υψηλές, συνδυασμός που κάνει πιο δύσκολη την αγορά εργασίας.

Τα στοιχεία της αγοράς εργασίας δείχνουν ότι περισσότερες από 7 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν αδυναμία να βρουν προσωπικό

Παράλληλα, το υψηλό φορολογικό βάρος τροφοδοτεί μια χρόνια ελληνική παθογένεια, όπως είναι η αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία. Σε κλάδους υπηρεσιών, τουρισμού και μικρής μεταποίησης, το κόστος παραμένει δυσβάσταχτο, με αποτέλεσμα πολλοί να προτείνουν αδήλωτη εργασία.

Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο δημοσιονομικό, αλλά και αναπτυξιακό, καθώς ένα μέρος του παραγωγικού δυναμικού δεν εντάσσεται πλήρως στην επίσημη αγορά.

Το παράδοξο της αγοράς εργασίας

Την ίδια στιγμή που η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει υποχώρηση της ανεργίας σε σταθερή τροχιά, τα στοιχεία της αγοράς εργασίας δείχνουν ότι περισσότερες από 7 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν αδυναμία να βρουν προσωπικό. Η αντίφαση αυτή δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα. Αποτελεί ευρωπαϊκή τάση, αλλά στην Ελλάδα εμφανίζεται με μεγαλύτερη ένταση λόγω δημογραφικής γήρανσης και γεωγραφικών ανισορροπιών.

Η φυγή εξειδικευμένων εργαζομένων στο εξωτερικό τα προηγούμενα χρόνια άφησε κενά που δεν έχουν ακόμη αναπληρωθεί. Σε κλάδους όπως οι κατασκευές, η πληροφορική, η εστίαση και ο τουρισμός, οι εργοδότες συναντούν δυσκολίες στην κάλυψη θέσεων, παρά το γεγονός ότι η ανεργία στους νέους παραμένει υψηλή.

Παρά τα θετικά σημάδια στην απασχόληση, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς χαμηλότερους των αρχικών εκτιμήσεων

Η αναντιστοιχία δεξιοτήτων εντείνεται από το γεγονός ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν οργανωμένα προγράμματα κατάρτισης ούτε επενδύουν συστηματικά σε ανθρώπινο δυναμικό.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, παρά τα θετικά σημάδια στην απασχόληση, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς χαμηλότερους των αρχικών εκτιμήσεων. Το εργατικό δυναμικό συρρικνώνεται και η παραγωγικότητα δεν επιταχύνεται.

Αυτή η διπλή πίεση περιορίζει την δυνητική ανάπτυξη και ενισχύει το κόστος για τις επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να λειτουργήσουν με λιγότερους εργαζόμενους και μεγαλύτερες εισροές εργασίας ανά μονάδα προϊόντος.

Ο ρόλος της φορολογίας

Η φορολογία της εργασίας λειτουργεί ως κρίσιμος παράγοντας που συνδέει τη λειτουργία της αγοράς εργασίας με τη συνολική αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Ένα υψηλό tax wedge επιδρά:

– στην παραγωγικότητα, καθώς καθιστά ακριβότερη την δηλωμένη εργασία, περιορίζοντας επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο

– στα δημόσια έσοδα, διότι ενισχύει την αδήλωτη εργασία και μειώνει τη φορολογική βάση

– στην ανταγωνιστικότητα, καθώς αυξάνει το κόστος παραγωγής σε κλάδους που βασίζονται έντονα στην εργασία.

Όταν αυτές οι πιέσεις συνδυάζονται με την έλλειψη προσωπικού, οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος αυξάνεται, αλλά οι δυνατότητες αύξησης της παραγωγής είναι περιορισμένες.

Το ασφαλιστικό σύστημα, ήδη υπό πίεση λόγω γήρανσης, χρειάζεται υψηλή απασχόληση και δηλωμένη εργασία για να διατηρηθεί βιώσιμο

Η Κομισιόν αποδίδει μέρος της επιβράδυνσης της ελληνικής ανάπτυξης σε αυτόν τον μηχανισμό, καθώς οι επενδύσεις που θα μπορούσαν να επιταχύνουν την παραγωγικότητα καθυστερούν ή υλοποιούνται αποσπασματικά, ενώ οι προκλήσεις στο εργατικό δυναμικό ανακόπτουν τη δυναμική.

Ασφαλιστικό σύστημα υπό πίεση

Η δημοσιονομική πλευρά του προβλήματος δεν είναι λιγότερο σημαντική. Το ασφαλιστικό σύστημα, ήδη υπό πίεση λόγω γήρανσης, χρειάζεται υψηλή απασχόληση και δηλωμένη εργασία για να διατηρηθεί βιώσιμο.

Όταν το φορολογικό βάρος παραμένει υψηλό, οι εισφορές βραχυπρόθεσμα μπορεί να ενισχύουν τα έσοδα, αλλά μακροπρόθεσμα περιορίζουν το ίδιο το μέγεθος της βάσης πάνω στην οποία υπολογίζονται.

Παρά τις προκλήσεις, η ελληνική οικονομία δεν βρίσκεται σε φάση επιβράδυνσης τύπου 2010. Η κατανάλωση παραμένει ανθεκτική, οι εξαγωγές παρουσιάζουν βελτίωση σε ορισμένους κλάδους και τα δημόσια οικονομικά παραμένουν σταθερά.

Ωστόσο, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια θα κινηθεί σε μετριοπαθή επίπεδα, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και σε περιβάλλον ανάπτυξης, η χώρα φαίνεται να λειτουργεί με «ταβάνι», το οποίο συνδέεται άμεσα με την ποιότητα και τη δομή της εργασίας.

Πηγή: ot.gr

Business
ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

Vita.gr
Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

inWellness
inTown
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας – Πώς χορηγείται, πού χρησιμεύει
Οικονομικές Ειδήσεις 18.11.25

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας – Πώς χορηγείται, πού χρησιμεύει

Η πλαστική Κάρτα Αναπηρίας εκδίδεται για πρώτη φορά και θα αποστέλλεται εντός δύο εβδομάδων με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που δηλώνει ο δικαιούχος

Σύνταξη
Το αφεντικό της Google προειδοποιεί ότι καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI
Ηχηρή προειδοποίηση 18.11.25

Καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI προειδοποιεί το αφεντικό της Google

Ο Σούνταρ Πιτσάι, επιικεφαλής της μητρικής εταιρείας της Google, μίλησε για την κατάσταση στην αγορά της AI - Η προειδοποίησή του έρχεται μετά από αντίστοιχα σχόλια του Τζέιμι Ντάιμον της JP Morgan

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δύο μέτρα και δύο σταθμά στις άδειες δόμησης
Οικονομία 18.11.25

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στις άδειες δόμησης

Αλαλούμ με τις πολεοδομίες: άλλες εξακολουθούν να εκδίδουν οικοδομικές άδειες και άλλες όχι - Τι κρίνει τη δόμηση ανά περίπτωση - Ποιοι μπορούν να χτίσουν με τα σημερινά κριτήρια αρτιότητας

Προκόπης Γιόγιακας
Προς τα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός
Οικονομία 18.11.25

Προς τα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός

Πόσο θα αυξηθούν οι αποδοχές στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα το 2026 - Στην προτελευταία θέση στην ΕΕ το μέσο ετήσιο εισόδημα στην Ελλάδα

Ηλίας Γεωργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη

LIVE: Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports Extra 2.

Σύνταξη
LIVE: Ισπανία – Τουρκία
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Ισπανία – Τουρκία

LIVE: Ισπανία – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ισπανία – Τουρκία για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Οι εξήντα «συνεντεύξεις» του Τόμας Τούχελ
On Field 18.11.25

Οι εξήντα «συνεντεύξεις» του Τόμας Τούχελ

Θα μπορούσε να είναι τίτλος… θεατρικού έργου που θ’ ανέβει στο Λονδίνο, αλλά είναι ο τρόπος δουλειάς του ομοσπονδιακού τεχνικού της Αγγλίας ενόψει Μουντιάλ 2026

Σύνταξη
LIVE: Σκωτία – Δανία
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Σκωτία – Δανία

LIVE: Σκωτία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σκωτία – Δανία για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη
Ομολόγησε 18.11.25

Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη

Ο κατηγορούμενος είχε αγοράσει επίσης μια κάμερα σώματος για να κινηματογραφήσει την επίθεση και είχε ετοιμάσει ένα βίντεο για την ανάληψη της ευθύνης μετά την επίθεση στο φεστιβάλ

Σύνταξη
LIVE: Λευκορωσία – Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Λευκορωσία – Ελλάδα

LIVE: Λευκορωσία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λευκορωσία – Ελλάδα για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHΑ.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ο Ζόχραν Μαμντάνι ζητάει χρηματοδότηση από τους πολίτες για την μεταβατική περίοδο [βίντεο]
Λίγα από πολλούς 18.11.25

Ο Ζόχραν Μαμντάνι ζητάει χρηματοδότηση από τους πολίτες για την μεταβατική περίοδο

Ο εκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, δημοσίευσε ένα βίντεο με το οποίο ζητάει χρηματοδότηση για να καλύψει το κόστος της μετάβασης στην δημαρχία, κάτι στάνταρ στις ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ομόνοια: 44χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει το «ναρκωτικό του βιασμού» – Τι είναι το «GHB»
Ελλάδα 18.11.25

Ομόνοια: 44χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει το «ναρκωτικό του βιασμού» – Τι είναι το «GHB»

Σε έλεγχο που έκαναν αστυνομικοί στο αυτοκίνητο του 44χρονου στην Ομόνοια εντόπισαν 115,6 γραμμ. της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή, που είναι γνωστή και ως «χάπι του βιασμού»

Σύνταξη
LIVE: Μλάντοστ – Ολυμπιακός
Πόλο 18.11.25

LIVE: Μλάντοστ – Ολυμπιακός

LIVE: Μλάντοστ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μλάντοστ – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Μόσχα: Απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού σε νεκροταφείο – Πώς αποτράπηκε η ουκρανική επιχείρηση
Ρωσία 18.11.25

Απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού σε νεκροταφείο της Μόσχας - Πώς αποτράπηκε η ουκρανική επιχείρηση

Υπάλληλοι της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας απέτρεψαν απόπειρα δολοφονίας του γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού στη Μόσχα

Σύνταξη
Ανησυχία Μερτς για την ασφάλεια στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας – Ζήτησε ενιαία πρότυπα ασφάλειας
Κόσμος 18.11.25

Ανησυχία Μερτς για την ασφάλεια στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας – Ζήτησε ενιαία πρότυπα ασφάλειας

«Με ανησυχεί βαθιά το γεγονός ότι δεν μπορούμε πλέον να οργανώνουμε χριστουγεννιάτικες αγορές, ακόμη και σε μικρότερες πόλεις, χωρίς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Τζεφ Μπέζος: Ο ιδρυτής της Amazon στρέφει την προσοχή του στην AI
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 18.11.25

Αυτή είναι η νέα εταιρεία του ιδρυτή της Amazon - Με όνομα που παραπέμπει στον μυθικό Τιτάνα

Με κεφάλαιο ύψους περίπου 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η νεοφυής εταιρεία του Τζεφ Μπεζος φιλοδοξεί να εστιάσει σε εφαρμογές AI

Γιώργος Πολύζος
«Αποκυήματα της φαντασίας»: Αποκρούει τις βρετανικές κατηγορίες περί κατασκοπείας η Κίνα
MI5 18.11.25

«Αποκυήματα της φαντασίας»: Αποκρούει τις βρετανικές κατηγορίες περί κατασκοπείας η Κίνα

Η MI5 εξέδωσε προειδοποίηση για κατασκοπεία προς τα μέλη του βρετανικού κοινοβουλίου για να τα προειδοποιήσει «για τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση των δημοκρατικών μας θεσμών από κινεζικούς παράγοντες»

Σύνταξη
Αλέκος Φλαμπουράρης: Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη

«Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Αλέκος Φλαμπουράρη που πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Σύνταξη
Γερμανία και Γαλλία ζητούν την «ψηφιακή απεξάρτηση» της Ευρώπης από ΗΠΑ και Κίνα
Κόσμος 18.11.25

Γερμανία και Γαλλία ζητούν την «ψηφιακή απεξάρτηση» της Ευρώπης από ΗΠΑ και Κίνα

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο πρόεδρος Εμανούελ Μακρόν συμφώνησαν από την Γερμανία που συναντήθηκαν στην ανάγκη η Ευρώπη να «απεξαρτηθεί» από τις «ψηφιακές υπερδυνάμεις»

Σύνταξη
Αν κλέψετε κάποια από τις γυναίκες μου, θα σας πυροβολήσω: Όταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα τρομοκράτησε τους Oasis
Σουρεάλ 18.11.25

Αν κλέψετε κάποια από τις γυναίκες μου, θα σας πυροβολήσω: Όταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα τρομοκράτησε τους Oasis

Τα αδέρφια Γκάλαχερ δεν έχουν κρύψει την αγάπη τους για τον Ντιέγκο Μαραντόνα, τον οποίο θεωρούν ως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Ωστόσο η πρώτη συνάντηση μαζί του το 1997 ήταν αρκετά περίεργη.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 άτομα στην Ουκρανία – Τι αναφέρει η υπηρεσία συνοριακής φύλαξης
Κόσμος 18.11.25

Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 άτομα στην Ουκρανία – Τι αναφέρει η υπηρεσία συνοριακής φύλαξης

Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 πολίτες πίσω στην Ουκρανία και αναμένεται να απελάσουν άλλους 80. Πρόκειται για την πρώτη φορά που Ουκρανοί πολίτες απελαύνονται εν μέσω πολέμου από τις ΗΠΑ

Σύνταξη
