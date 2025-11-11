newspaper
Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 20:10
Τραγωδία στην Πάτρα: 3χρονο αγόρι έπεσε από μάντρα και σκοτώθηκε
Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 18:45
Τραγωδία στη Γαύδο: Ανατροπή λέμβου με τρεις νεκρούς μετανάστες
Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Νοεμβρίου 2025 | 20:53

Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου

Το ερώτημα για την ελληνική οικονομία δεν είναι αν θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι μισθοί, αλλά αν θα μπορέσει να το κάνει χωρίς να επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα

ΡεπορτάζΑλέξανδρος Κλώσσας
Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

Έντονο προβληματισμό εκφράζει ο επιχειρηματικός κόσμος αναφορικά με το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που παρουσιάζει η Ελληνική οικονομία. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο από κάθε άλλον Ευρωπαίο, οι επιχειρήσεις καταβάλλουν ολοένα υψηλότερο κόστος εργασίας, όμως η παραγωγή και η ανταγωνιστικότητα παραμένουν στάσιμες.

Τα στοιχεία της Eurostat, για το κόστος εργασίας είναι αποκαλυπτικά. Σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 9,7%, έναντι 3,6 % στην Ευρωζώνη. Οι δαπάνες εργασίας ανέρχονται σε 111 μονάδες, επίπεδο υψηλότερο από τις περισσότερες οικονομίες του ευρωπαϊκού νότου, ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας αντιστοιχεί μόλις στο 65 % του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Το αποτέλεσμα είναι ότι το εργοδοτικό βάρος αυξάνεται ταχύτερα απ’ ό,τι η αποδοτικότητα, περιορίζοντας τα περιθώρια για επενδύσεις.

Οι Έλληνες εργάζονται περίπου 1.940 ώρες ετησίως, έναντι 1.520 στην ΕΕ-27. Παρ’ όλα αυτά, η παραγωγή ανά ώρα εργασίας παραμένει σχεδόν 40 % χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το φαινόμενο αποδίδεται σε μια σειρά από διαρθρωτικές αδυναμίες, όπως είναι ο χαμηλός τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, η περιορισμένη εξειδικευμένη κατάρτιση, το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων και η μεγάλη εξάρτηση από κλάδους που εξαρτώνται από την εποχικότητα , όπως ο τουρισμός και το λιανεμπόριο.

Τα στοιχεία των σχετικών ερευνών αποκαλύπτουν ότι η υψηλή ένταση εργασίας στην Ελλάδα συνοδεύεται από χαμηλή αποτελεσματικότητα. Η Έρευνα Συνθηκών Εργασίας της Eurofound επισημαίνει ότι σημαντικό μέρος του χρόνου χάνεται σε διοικητικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες, σε μη αυτοματοποιημένες λειτουργίες και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας.

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν πάνω από το 90 % της αγοράς, συχνά δεν διαθέτουν κεφάλαια ή τεχνογνωσία για να επενδύσουν σε παραγωγικό εξοπλισμό και ψηφιακές λύσεις.

Οι επενδύσεις σε έρευνα και νέες τεχνολογίες αντιστοιχούν μόλις στο 1,4% του ΑΕΠ, έναντι 2,3% στην Ευρώπη

Η στασιμότητα αυτή περιορίζει τις προοπτικές «ποιοτικής αύξησης» μισθών. Αν και ο μέσος μισθός προσεγγίζει μικτά τα 1.380 ευρώ μηνιαίως και ο κατώτατος έχει αυξηθεί στα 880 ευρώ μικτά, η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων παραμένει χαμηλή λόγω παρατεταμένης ακρίβειας και υψηλού κόστους διαβίωσης. Στην πράξη, η Ελλάδα συνεχίζει να είναι μια χώρα χαμηλών αμοιβών αλλά ακριβής εργασίας.

Το βάρος στις επιχειρήσεις

Η αύξηση του κόστους εργασίας δεν προέρχεται μόνο από τους μισθούς. Το μη μισθολογικό κόστος (ασφαλιστικές εισφορές, φορολογία και υποχρεωτικές επιβαρύνσεις) παραμένει από τα υψηλότερα στην ΕΕ. Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι στην Ελλάδα η συνολική φορολογική επιβάρυνση εργασίας, φτάνει το 39%.

Για τις επιχειρήσεις, το βάρος αυτό είναι δυσανάλογο σε σχέση με την παραγωγικότητα που αποδίδει. Η κατάσταση επιτείνεται από τις υψηλές τιμές ενέργειας, που παραμένουν 30% – 40% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο το κόστος παραγωγής, αλλά και η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Η ΕΚΤ εκτιμά ότι μόλις 1 στις 10 ΜμΕ έχει πλήρη πρόσβαση σε τραπεζική πίστωση.

Η εικόνα αυτή μεταφράζεται σε χαμηλή ανταγωνιστικότητα, η οποία αποτυπώνεται στον δείκτη του World Economic Forum, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 22η θέση στην ΕΕ. Μεταξύ των άλλων οι μεγαλύτερες αδυναμίες είναι η λειτουργία των θεσμών, η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης, γεγονός που επισήμανε μιλώντας στο ΟΤ FORUM ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Ο κ. Θεοδωρόπουλος τόνισε ότι «η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει είναι στη Δικαιοσύνη», διευκρινίζοντας πως «τα κεφάλαια είναι συντηρητικοί και φοβισμένοι οργανισμοί κι αν η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να τους προστατεύσει, απλά δεν θα επενδύσουν».

Υστέρηση ωστόσο υπάρχει και στην καινοτομία. Οι επενδύσεις σε έρευνα και νέες τεχνολογίες αντιστοιχούν μόλις στο 1,4% του ΑΕΠ, έναντι 2,3% στην Ευρώπη, γεγονός που περιορίζει την τεχνολογική ανανέωση των επιχειρήσεων και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους. Είναι ενδεικτικό ότι ο Βασίλης Φουρλής, βασικός μέτοχος και πρόεδρος του Fourlis Group, μιλώντας στο OT Forum εξέπεμψε σήμα κινδύνου. «Όσοι δεν ασχολούνται με την τεχνολογία, δεν έχουν μέλλον σε οτιδήποτε και να κάνουν. Δεν είναι όμως όπως την ξέραμε μέχρι τώρα – είναι μέρος της καθημερινής σκέψης».

Μοντέλο χαμηλής απόδοσης

Το Ταμείο Ανάκαμψης έδωσε ώθηση στις δημόσιες επενδύσεις, αλλά το όφελος δεν μεταφράστηκε ακόμα σε ευρεία αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ακόμα υπάρχει μακρύς δρόμος μέχρι να καλυφθεί το κενό.

Υπό αυτές τις συνθήκες το κόστος παραγωγής αυξάνεται και συμπαρασύρουν σε νέα αύξηση τις τιμές. Ωστόσο, οι απολαβές των εργαζομένων δεν βελτιώνονται με ουσιαστικό τρόπο. Η Ελλάδα βρίσκεται έτσι στο μεταίχμιο ανάμεσα σε δύο μοντέλα – το παλιό, της χαμηλής παραγωγικότητας και των φθηνών υπηρεσιών, και το νέο, που προϋποθέτει ψηφιακό εκσυγχρονισμό, επενδύσεις στην καινοτομία και θεσμική σταθερότητα.

Μπορεί να αλλάξει η εξίσωση;

Το ερώτημα δεν είναι αν η Ελλάδα θα συνεχίσει να αυξάνει τους μισθούς, αλλά αν θα μπορέσει να το κάνει χωρίς να επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα. Η πρόκληση είναι να ευθυγραμμιστεί το κόστος με την παραγωγικότητα, προκειμένου να προκύψει ανάπτυξη που βασίζεται στην αξία και όχι στην ένταση της εργασίας.

Η εμπειρία άλλων χωρών του Νότου, όπως η Πορτογαλία, δείχνει ότι η επένδυση στην εκπαίδευση, στην καινοτομία και στην αναβάθμιση των ΜμΕ μπορεί να μετατρέψει το αυξημένο κόστος σε συγκριτικό πλεονέκτημα. Για την Ελλάδα, αυτό προϋποθέτει συνδυασμό θεσμικών αλλαγών, ψηφιακής προσαρμογής και πρόσβασης σε χρηματοδότηση. “Το ζητούμενο πλέον δεν είναι η προσαρμογή, αλλά η επανατοποθέτηση: πώς μπορεί μια επιχείρηση να μετατρέψει την αβεβαιότητα σε καινοτομία και την τεχνολογία σε εργαλείο βιωσιμότητας”, όπως τόνισε ο Ανδρέας Αθανασόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ και CEO της Olympia Group, στο φετινό OT Forum.

Πηγή: ot.gr

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο ψυχρός πόλεμος που επαναπροσδιορίζει τα πάντα

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο ψυχρός πόλεμος που επαναπροσδιορίζει τα πάντα

Business
ΕΧΑΕ: Στήριξη από το Δ.Σ. στην αναθεωρητική πρόταση της Euronext

ΕΧΑΕ: Στήριξη από το Δ.Σ. στην αναθεωρητική πρόταση της Euronext

inTown
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
ΥΠΕΝ: Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
Οριστικός πίνακας 11.11.25

Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους

Σύνταξη
Gaslighting για την υποκειμενική φτώχεια: «Δεν είσαι φτωχός, είναι όλα στο μυαλό σου»
Τεχνικές χειραγώγησης 11.11.25

Gaslighting για την υποκειμενική φτώχεια: «Δεν είσαι φτωχός, είναι όλα στο μυαλό σου»

Oι δείκτες της Εurostat για την υποκειμενική φτώχεια έδωσαν και φέτος αφορμή για απαξιωτικά σχόλια. Όμως η δυσκολία του κόσμου να τα βγάλει πέρα, δεν είναι στο μυαλό του. Είναι υπαρκτή.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους μακροχρόνια άνεργους – Ποιες περιφέρειες έχουν υψηλότερο ποσοστό
Οικονομία 11.11.25

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους μακροχρόνια άνεργους – Ποιες περιφέρειες έχουν υψηλότερο ποσοστό

Σε τέσσερις περιφέρειες της Ελλάδας οι μακροχρόνια άνεργοι ξεπερνάνε το ποσοστό του 7%, δείχνοντας ότι ο εργασιακός κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα

Σύνταξη
Καλπάζει η ακρίβεια, γονατίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις – «Πρωταθλητές» βασικά τρόφιμα και ενοίκια
Δεν πάει άλλο 11.11.25

Καλπάζει η ακρίβεια, γονατίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις - «Πρωταθλητές» βασικά τρόφιμα και ενοίκια

Στο 2% έφτασε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο από τη συνεχιζόμενη ακρίβεια - Οι πέντε μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις τιμών καταγράφονται σε σοκολατοειδή, καφέ, κρέατα, φρούτα και ενοίκια κατοικιών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Υπό την πίεση των αντιδράσεων το Μαξίμου ανεβάζει κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο
Agro-in 11.11.25

Υπό την πίεση των αντιδράσεων το Μαξίμου ανεβάζει κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Υπό την πίεση των αντιδράσεων των αγροτών που -στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη περιμένουν τις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, το Μαξίμου, ανακοίνωσε αύξηση κατά 50% στα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Σύνταξη
LVMH: Μεγάλη επιστροφή του εμβληματικού οίκου στην κινεζική αγορά – Ανοίγουν mega καταστήματα
Δυναμικό comeback 11.11.25

Μεγάλη επιστροφή της LVMH στην κινεζική αγορά - Ανοίγουν mega καταστήματα

Η έναρξη λειτουργίας των νέων καταστημάτων της LVMH στο Πεκίνο θα χρησιμεύσει ως βασικός δείκτης της δυναμικής που καταγράφεται και δείχνει σταδιακή ανάκαμψη των πωλήσεων ειδών πολυτελείας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Καταδικάστηκε για απάτη-μαμούθ η «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων» που είχε καταφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο
Διεθνής Οικονομία 11.11.25

Καταδικάστηκε για απάτη-μαμούθ η «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων» που είχε καταφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η ποινή αναμένεται να οριστεί - Το ξέπλυμα χρήματος που έκανε η Κιάν Ζιμίν μέσω κρυπτονομισμάτων τής απέφερε Bitcoin ύψους 5 δισ. λιρών - Η απάτη στόχευε κυρίως μεσήλικες και ηλικιωμένους Κινέζους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΛΤΑ: «Χρυσό» ακίνητο ρημάζει στη Μύκονο – Πληρώνουν όμως 4.500€ ενοίκιο για άλλο ακίνητο
Οικονομικές Ειδήσεις 11.11.25

«Χρυσό» ακίνητο των ΕΛΤΑ ρημάζει στη Μύκονο - Πληρώνουν όμως 4.500€ ενοίκιο για άλλο ακίνητο

Για τρανταχτό παράδειγμα κακοδιαχείρισης και αδιαφορίας μιλούν οι κάτοικοι της Μυκόνου - H αξία του κτιρίου των ΕΛΤΑ εκτιμάται στα 10 εκατ. ευρώ και θα μπορούσε να νοικιαστεί έναντι 25.000 ευρώ / μήνα

Σύνταξη
Oι ανισότητες του πλούτου στην Ευρώπη: Μεγαλώνει η ψαλίδα φτωχών-πλούσιων στην Ελλάδα
Εurofound 11.11.25

Oι ανισότητες του πλούτου στην Ευρώπη: Μεγαλώνει η ψαλίδα φτωχών-πλούσιων στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η μικρή ιδιοκτησία μετριάζει τις ανισότητες στον πλούτο (περιουσία), αλλά οι ανισότητες στα εισοδήματα οξύνονται, εις βάρος της μισθωτής εργασίας. Τι δείχνει η έρευνα της Eurofound

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα
Προσοχή 11.11.25

Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα στους εργαζόμενους συνταξιούχους

Απώλειες εισοδήματος θα έχουν οι συνταξιούχοι που δεν ανέφεραν στον ΕΦΚΑ ότι διέκοψαν την εργασία τους και δεν έκαναν αίτηση για να λάβουν την προσαύξηση στη σύνταξη για όσο χρόνο δούλευαν

Ηλίας Γεωργάκης
Ακίνητα: Οι νέες παγίδες στις μεταβιβάσεις – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς
10+1 ερωταπαντήσεις 11.11.25

Οι νέες παγίδες στις μεταβιβάσεις - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς

Κτηματολόγιο και δασικοί χάρτες φέρνουν ανατροπές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς στις εκτός σχεδίου περιοχές και επηρεάζουν αγοραπωλησίες, δωρεές και κληρονομιές που αφορούν σε ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα
Απίστευτες οι τιμές 11.11.25

Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα

Οι τιμές ηλεκτρισμού εκτοξεύονται και καταρρέουν μέσα σε λίγα 24ωρα - Η πτώση της αιολικής παραγωγής φέρνει «ακραίες διακυμάνσεις» στις αγορές ενέργειας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Άρης – Μπασεκσεχίρ 76-86: Έδειξε βελτίωση, αλλά στο τέλος έμεινε από δυνάμεις…
EuroCup 11.11.25

Άρης – Μπασεκσεχίρ 76-86: Έδειξε βελτίωση, αλλά στο τέλος έμεινε από δυνάμεις…

Για κάτι παραπάνω από τρία δεκάλεπτα ο Άρης έδειχνε ότι μπορεί να κερδίσει την ισχυρή Μπασεκσεχίρ, όμως στην τελευταία περίοδο οι Τούρκοι πέτυχαν 15-0 σερί για να επικρατήσουν με 86-76 στο Παλέ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πάτρα: Πώς συνέβη το δυστύχημα με τον 3χρονο που έπεσε από ύψος 2 μέτρων – Συνελήφθη ο 25χρονος θείος του
Ελλάδα 11.11.25

Πάτρα: Πώς συνέβη το δυστύχημα με τον 3χρονο που έπεσε από ύψος 2 μέτρων – Συνελήφθη ο 25χρονος θείος του

Οι γονείς του παιδιού έκαναν αγροτικές εργασίες και το παιδί ήταν υπό την εποπτεία του 25χρονου ο οποίος τραυματίστηκε και αυτός και νοσηλεύεται φρουρούμενος

Σύνταξη
Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ
False Flag Operation 11.11.25

Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με την FSB, η Μεγάλη Βρετανία και η Ουκρανία, ήθελαν να επιτεθούν με MiG31 σε βάση του ΝΑΤΟ δωροδοκώντας Ρώσους πιλότους με 3 εκατ. δολάρια και υπηκοότητα Δυτικών χωρών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αποχή λόγω οφειλών οι διεθνείς της Νιγηρίας
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Αποχή λόγω οφειλών οι διεθνείς της Νιγηρίας

Οι παίκτες και οι προπονητές της εθνικής Νιγηρίας δεν πήραν μέρος στην προπόνηση της Τρίτης (11/11), ενόψει του κρίσιμου αγώνα πλέι οφ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Γκαμπόν

Βάιος Μπαλάφας
Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία
Ελλάδα 11.11.25

Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιατροδικαστής εντόπισε ένα μεταλλικό αντικείμενο μέσα στο σώμα του - Όπως προέκυψε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είναι από βολίδα πυροβόλου όπλου.

Σύνταξη
Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
Στη Θεσπρωτία 11.11.25

Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτι όπου διέμενε συγγενικό πρόσωπο του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα
Κληρονόμος 11.11.25

«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα

Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον, Πάρις, έκανε ανάρτηση στο TikTok προειδοποιώντας το κοινό της για τον εθισμό και τις ναρκωτικές ουσίες που καταστρέφουν ζωές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα: Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση
Ελλάδα 11.11.25

Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα: Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση

Η 27χρονη Αναστασία Τασούλα, γνωστή για την επιμονή της απέναντι στην κυστική ίνωση, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη για την αξία της ελπίδας, της αλληλεγγύης και της δωρεάς οργάνων

Σύνταξη
LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 11.11.25

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Παναθηναϊκός για τη 10η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Bloomberg: Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»
Νότιο Ισραήλ 11.11.25

Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»

Σύμφωνα με έγγραφο σύμβασης έργου που περιήλθε στην κατοχή του αμερικανικού μέσου, ο στρατός των ΗΠΑ, εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης χωρητικότητας 10.000 ατόμων κοντά στη Γάζα

Σύνταξη
Ο Ποντόλσκι παίζει μπάλα σε ηλικία 40 ετών
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Ο Ποντόλσκι παίζει μπάλα σε ηλικία 40 ετών

Ο πρώην διεθνής Γερμανός Λούκας Ποντόλσκι ανακοίνωσε ότι κρεμάει τα παπούτσια, όμως κράτησε και ένα ανοιχτό παράθυρο για να συνεχίσει στην Γκόρνικ Ζάμπρζε

Βάιος Μπαλάφας
Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;
Μοναξιά 11.11.25

Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει ότι το 8% των ερωτηθέντων σε 22 χώρες της ΕΕ δηλώνουν ότι δεν έχουν στενούς φίλους, ενώ το 3% αναφέρει πως δεν έχει στενά μέλη της οικογένειας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες [εικόνες]
Εικόνες 11.11.25

Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες

Ύστερα από καταγγελία για βασανισμό ζώων, σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας του, όπου υπήρχαν παλιά ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόριο τα οποία δεν λειτουργούσαν πια. Εκεί είχε μαζέψει, κλειδώσει και αφήσει υποσιτισμένες 58 γάτες.

Σύνταξη
Μέσι: «Θα πάω στο Μουντιάλ μόνο αν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βοηθήσω την Αργεντινή»
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Μόνο έτσι θα πάει στο Μουντιάλ με την Αργεντινή ο Μέσι

Μόνο στην περίπτωση που είναι σε θέση να βοηθήσει αγωνιστικά την Εθνική Αργεντινής, θα δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ του 2026 ο Λιονέλ Μέσι, καθώς δεν θέλει να γίνει βάρος, όπως δήλωσε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα
Κόσμος 11.11.25

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα

Μετά από έξι χρόνια στην κεφαλή της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα και έστειλε ένα μήνυμα ταπεινότητας προς όλους.

Σύνταξη
Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»
Στέρεη νομική βάση 11.11.25

Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»

Η Οδηγία προβλέπει συλλογικές συμβάσεις για καθορισμό των μισθών, θεσπίζει πλαίσιο για διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών. Το Δικαστήριο ακύρωσε δύο ρυθμίσεις που αφορούν αρμοδιότητα των κρατών.

Σύνταξη
Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί! (vid)
Euroleague 11.11.25

Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί! (vid)

Πραγματοποιώντας σπουδαία 4η περίοδο (33-21 το επιμέρους σκορ) η Ντουμπάι BC, συνέτριψε τον ανεβασμένο Ερυθρό Αστέρα με 102-86 και επέστρεψε στις νίκες – Τέλος στο σερί που έτρεχαν οι Σέρβοι.

Σύνταξη
Ποκρόφσκ: Eικόνες βγαλμένες από Mad Max – Δείτε πώς εισέβαλαν οι Ρώσοι [Βίντεο]
Ουκρανία 11.11.25

Εικόνες βγαλμένες από Mad Max στο Ποκρόφσκ - Δείτε πώς εισέβαλαν οι Ρώσοι

O ρωσικός στρατός καταγράφηκε σε μηχανοκίνητη επέλαση στο Ποκρόφσκ να κινείται αστραπιαία και άτακτα με μια σκηνή που θύμισε την κλασσική ταινία επιστημονικής φαντασίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

