Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
17.11.2025 | 13:18
Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Σημαντική είδηση:
17.11.2025 | 13:09
Έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή - «Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολοφθιοράς» λέει ο Τουσκ
Σημαντικό το παρελθόν, πιο σημαντική η επόμενη μέρα
On Field 17 Νοεμβρίου 2025 | 14:50

Σημαντικό το παρελθόν, πιο σημαντική η επόμενη μέρα

Ο Γιάννης Αλαφούζος έπρεπε επιτέλους να δώσει εξηγήσεις για τις κακές επιλογές των προηγούμενων ετών, όμως ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από ένα μέλλον αντάξιο του μεγέθους του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ήταν αναμενόμενο ότι η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου θα προκαλούσε αναταράξεις. Ότι και να έλεγε ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού. Είχε να μιλήσει σχεδόν μία δεκαετία, συσσωρεύτηκαν πάρα πολλά λάθη στο μεσοδιάστημα και ο σύλλογος πέρασε μία από τις «σκοτεινές» περιόδους στην ιστορία του. Οπότε, ο καθ’ ύλην αρμόδιος, ο άνθρωπος ο οποίος πήρε τις αποφάσεις και χρεώνεται όλες τις αποτυχίες, είχε αρκετά πράγματα να εξηγήσει.

Φυσιολογικά, η συνέντευξη αναλώθηκε κυρίως γύρω από το παρελθόν. Ο Αλαφούζος έδωσε τη δική του εκδοχή για τις πράξεις του, οι οπαδοί που τον άκουσαν μπορούν να κρίνουν και να τον αξιολογήσουν θετικά ή αρνητικά. Άλλος να επιμείνει ότι πρέπει να αποχωρήσει, άλλος να του δώσει μία δεύτερη ευκαιρία και άλλος απλώς να μην άλλαξει γνώμη. Όλα είναι θεμιτά.

Είχε μεγάλη σημασία να δώσει εξηγήσεις ο Γιάννης Αλαφούζος, ούτως ώστε να επέλθει μία κάθαρση στη σχέση του με τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν επιχειρηματία του βεληνεκούς του να παραδεχτεί τόσες φορές ότι απέτυχε – για αυτό δεν το βλέπουμε συχνά από ανθρώπους αυτής της κοινωνικής τάξης. Προφανώς, αυτό δεν αναιρεί την αποτυχία, ούτε την ιστορική καταγραφή της.

Ο καθένας έχει νου και γνώση και δεν χρειάζεται ανάλυση ή μετάφραση των λεγομένων του Αλαφούζου. Δεν αρμόζουν… φτιασιδώματα και καλλωπισμοί. Ότι έγινε, έγινε, αναλύθηκε, επεξηγήθηκε και διαφωτίστηκε και πλέον εναπόκειται στην κρίση του καθενός να καθορίσει τη στάση του.

Από εδώ και πέρα, το πιο σημαντικό είναι το μέλλον. Ο Αλαφούζος κατέστησε σαφές πως δεν έχει καμία κρούση για να παραχωρήσει τις μετοχές του, χαρακτηρίζοντας «fake news» και «παραμύθια» τα σενάρια που διακινούνται για την εφοπλίστρια Μαρία Αγγελικούση. Δεν χρησιμοποίησε το όνομα της, όμως αυτή πρωταγωνιστεί στη φημολογία σε δημοσιεύματα και στην πλατφόρμα «Χ».

Εκτός από την έλλειψη προτάσεων, ο Αλαφούζος δεν έδειξε διατεθειμένος να αποχωρήσει τώρα. Περισσότερο ψάχνει τη δεύτερη ευκαιρία του, παρά έναν αγοραστή για την ΠΑΕ. Έχει το «γινάτι», όπως εύστοχα το έθεσε ο διευθυντής του «Gazzetta», Δημήτρης Κωνσταντινίδης. Επειδή αντιλαμβάνεται πρώτος απ’ όλους που έχει σπαταλήσει τόσα εκατομμύρια ευρώ και έχει πετύχει ελάχιστα πράγματα, ο Αλαφούζος επιθυμεί όσο τίποτα άλλο να διασφαλίσει την υστεροφημία του με πρωτάθλημα και με την κατασκευή του νέου γηπέδου.

Επίσης, ο Αλαφούζος τόνισε με έμφαση πως θα επενδύσει όσα χρήματα χρειαστεί για να δυναμώσει το ρόστερ και να προσφέρει τα πιο ισχυρά εφόδια στον Ράφα Μπενίτεθ. Σημαντική δέσμευση, για την οποία είχε προϊδεάσει με τις μεταγραφές των Τεττέη και Παντελίδη και με το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο στον Ισπανό προπονητή και στο επιτελείο του.

Επομένως, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο, θα δούμε ένα πιο ακριβό έμψυχο δυναμικό και ας ελπίσουμε, με πιο πρσοεκτικές προσθήκες. Γιατί το Τριφύλλι ξόδεψε πολλά το περασμένο καλοκαίρι, αλλά έχει πάρει μικρή βοήθεια σε σύγκριση με το κόστος. Για να το θέσουμε κομψά, το πρόσημο των μεταγραφών κάθε άλλο παρά θετικό ήταν, παρότι ο Αλαφούζος υπερασπίστηκε το έργο του Γιάννη Παπαδημητρίου.

Ήταν μία επώδυνη διαδικασία για τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που ήταν απαραίτητο να την περάσει προτού προχωρήσει στην επόμενη μέρα. Γιατί αυτό είναι που μετράει. Έστω και στα ύστερα του στην ενασχόληση με τον Παναθηναϊκό, ο Αλαφούζος μπορεί να φτιάξει την υστεροφημία του. Δεν θα διαγραφεί το ιστορικό του, αλλά θα αφήσει θετική εντύπωση με τους τίτλους, το νέο προπονητικό κέντρο και το νέο γήπεδο…

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
