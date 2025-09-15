sports betsson
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα
Ποδόσφαιρο 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:56

Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα

Ο Γιάννης Αλαφούζος συνεχίζει στο ίδιο έργο, καθώς ο ένας προπονητής διαδέχεται τον άλλο χωρίς αποτέλεσμα – Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε όπως οι περισσότεροι περίμεναν μέχρι να έρθει ο επόμενος για να… φύγει

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Spotlight

Δεν ήταν λίγοι αυτοί που στο άκουσμα της παραμονής του Ρουί Βιτόρια μετά το τέλος της περσινής σεζόν όπου ο Παναθηναϊκός απέτυχε σε όλους σχεδόν τους στόχους του, σώζοντας μόνο την δεύτερη θέση (και αυτό γιατί… αποσύρθηκε η ΑΕΚ από την διεκδίκηση) που τελικά δεν του πρόσφερε και την επιστροφή στο Τσάμπιονς Λιγκ όπου αποκλείστηκε με το… καλημέρα από την χειρότερη Ρέιντζερς των τελευταίων χρόνων, άρχισαν να σκέφτονται την… παρέλαση. Όπως άλλωστε συνέβη και πέρσι με τον Αλόνσο ο οποίος πάντως έκανε… παρέλαση σε αντίθεση με τον Ρουί Βιτόρια που 15 Σεπτεμβρίου και μετά από δύο απίθανες γκέλες στο πρωτάθλημα μας χαιρέτησε, μετά από απόφαση που πήρε ο Γιάννης Αλαφούζος.

Με τον Γιάννη Αλαφούζο να κοιτάζει και πάλι την ομάδα που έχει στα χέρια του και πριν καλά-καλά ξεκινήσει η σεζόν να σκέφτεται πως θα μπορέσει να σώσει ότι σώζεται. Ένα deja vu για τον Παναθηναϊκό χρόνια τώρα. Στην εποχή του Γιάννη Αλαφούζου άλλωστε δύο πράγματα είναι σίγουρα. Πως θα αλλάξει ο προπονητής και πως ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει πρωτάθλημα!

Φύγε εσύ, έλα εσύ από τον Γιάννη Αλαφούζο που δεν τα καταφέρνει όχι μόνο στην υπόθεση προπονητής αλλά και σε όσους τον πλαισιώνουν, από τεχνικούς διευθυντές, γενικούς αρχηγούς και πάει λέγοντας. Με τον Ρουί Βιτόρια να μπαίνει σε μια μακρά λίστα προπονητών που ήρθαν και έφυγαν χωρίς να προσφέρουν αυτό που κυνηγάει από το 2010 ο Παναθηναϊκός.

Με τον Γιάννη Αλαφούζο να έχει καταφέρει να διώξει ακόμη και τον μοναδικό προπονητή που έδωσε την ελπίδα στους πράσινους, άγγιξε το πρωτάθλημα και έφτιαξε μια ομάδα που πλησίαζε στα πραγματικά στάνταρ του συλλόγου. Από τον Μάιο του 2012 όπου ο Αλαφούζος μπήκε στην ΠΑΕ έως τις μέρες μας έχουν «παρελάσει» προπονητές και προπονητές στον Παναθηναϊκό. Μια λίστα που όλο και μεγαλώνει και φέρνει απλά τον επόμενο που θα ζήσει το… déjà vu στον πράσινο πάγκο.

Ζεσουάλδο Φερέιρα

Ο Ζεσουάλδο Φερέιρα ήταν ο άνθρωπος που βρήκε στον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Γιάννης Αλαφούζος, όταν ανέλαβε τις τύχες του συλλόγου. Και η συνύπαρξή τους υπήρξε αρμονική τους πρώτους μήνες. Ο Πορτογάλος το καλοκαίρι του 2012 ήταν πανίσχυρος, η πρόκριση του Παναθηναϊκού στους ομίλους του Europa League πιστώθηκε σε εκείνον, όμως όταν άρχισαν τα αρνητικά αποτελέσματα, ξεκίνησε η φθορά και άρχισε να μετράει ο χρόνος αντίστροφα. Μια ήττα από την Μάριμπορ με 0-3 στη Σλοβενία τον Σεπτέμβριο του 2012 τον έβαλε σε διαδικασία κρίσης και μετά από περίπου δύο μήνες, στις 12 Νοεμβρίου 2012, αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό.

Χουάν Ραμόν Ρότσα

Ο Ρότσα διαδέχθηκε τον Πορτογάλο, αλλά δεν άντεξε ούτε δύο μήνες στον πράσινο πάγκο. Αν και τα αρχικά αποτελέσματα ήταν βελτιωμένα, εντούτοις μια ήττα από τη Βέροια με 3-0 τον έβαλε στο… στόχαστρο του Αλαφούζου. Στις 5 Ιανουαρίου 2013 ο Παναθηναϊκός γνώριζε εντός έδρας ήττα από τον Λεβαδειακό με 1-3 και ο Ρότσα δεν προλάβαινε να βγάλει ούτε δίμηνο στον Παναθηναϊκό.

Φάμπρι

Ίσως η πιο αποτυχημένη απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου όσον αφορά τους προπονητές με τους οποίους έχει συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια. Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το βιογραφικό του, αντιμετωπίστηκε με καχυποψία. Ζήτησε πίστωση χρόνου, αλλά πως να έχει πίστωση χρόνου όταν η ομάδα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο; Η ομάδα έκανε τραγική πορεία, ο Φάμπρι αδυνατούσε ακόμα και να… συνεννοηθεί με τους παίκτες του και στους περίπου 2,5 μήνες της παρουσίας του στον πάγκο του Παναθηναϊκού οι ιστορίες που έβγαιναν από τις προπονήσεις ήταν για… γέλια και για κλάμματα. Αποχώρησε στις 30 Μαρτίου 2013, μετά την εντός έδρας ήττα από τον Πλατανιά.

Γιάννης Βονόρτας

Αποτέλεσε τον τέταρτο προπονητή μέσα σε διάστημα εννιά μηνών για τον Παναθηναϊκό! Ο Γιάννης Βονόρτας ανέλαβε ως υπηρεσιακός προπονητής για να βγει εκείνη η καταστροφική σεζόν για τον Παναθηναϊκό, πριν κάτσει στο πλευρό του Γιάννη Αναστασίου όταν ο τελευταίος πήγε στον Παναθηναϊκό.

Γιάννης Αναστασίου

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού που κατέκτησε το Κύπελλο του 2014 και έναν χρόνο αργότερα ο Παναθηναϊκός διεκδίκησε στα ίσια το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Είχε την αμέριστη στήριξη και εμπιστοσύνη του Γιάννη Αλαφούζου από τον Μάιο του 2013 έως και το καλοκαίρι του 2015, όμως τότε ήρθε η μεγάλη κρίση. Ο Παναθηναϊκός απέτυχε αρχικά να μπει στους ομίλους του Champions League αφού αποκλείστηκε από την Μπριζ, ωστόσο αυτό που γύρισε ανάποδα την κλεψύδρα ήταν ο αποκλεισμός – σοκ από την άσημη Καμπάλα που άφησε τον Παναθηναϊκό εκτός Ευρώπης από τον Αύγουστο. Έμεινε άλλα εννιά παιχνίδια στον πάγκο και απολύθηκε την 1η Νοεμβρίου του 2015 μετά από εντός έδρας ισοπαλία (0-0) με την ΑΕΚ. Ο Αλαφούζος τον έδιωξε κυρίως λόγω της έντονης πίεσης του κόσμου, αφού είναι αλήθεια πως ο ίδιος ακόμα και σήμερα μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον προπονητή Αναστασίου.

Αντρέα Στραματσόνι

Περίπου έναν χρόνο άντεξε στον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Αντρέα Στραματσόνι, ο οποίος διαδέχτηκε στον πάγκο τον Γιάννη Αναστασίου. Ανέλαβε τα ηνία του Παναθηναϊκού στις 9 Νοεμβρίου του 2015 και αρχικά του δόθηκε πίστωση χρόνου, αφού η ομάδα δεν ήταν δική του και ο ίδιος ήθελε να δουλέψει με δικές του επιλογές στην προετοιμασία. Κατάφερε να βάλει τον Παναθηναϊκό στους ομίλους του Europa League της σεζόν 2015-2016, όμως από τον Σεπτέμβρη και έπειτα άρχισαν τα άσχημα αποτελέσματα. Μια βαριά ήττα από τον Ολυμπιακό με 3-0 στο Καραϊσκάκη αποτέλεσε επί τους ουσίας το κύκνειο άσμα του Αντρέα Στραματσόνι, που είχε ποσοστό νικών μόλις 51,28% στον πάγκο του Παναθηναϊκού και αποχώρησε την 1η Δεκεμβρίου 2016. Σε 39 αγώνες με τον Ιταλό, οι πράσινοι είχαν μόλις 20 νίκες.

Μαρίνος Ουζουνίδης

Τη μέρα που ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τον Στραματσόνι, ο Μαρίνος Ουζουνίδης βρισκόταν στο Κορωπί και παρουσιαζόταν ως ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Με τον Ουζουνίδη στον πάγκο η ομάδα παρουσίασε καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο, όμως τα τέλη του καλοκαιριού του 2017 έφεραν την… καταστροφή. Ο Παναθηναϊκός πούλησε Ζέκα, Μπεργκ, Βιγιαφάνιες, ο Ουζουνίδης έμεινε από λύσεις και τον Σεπτέμβρη ο Αλαφούζος του ανακοίνωσε (όπως και σε όλους) ότι σταματάει τη χρηματοδότηση της ΠΑΕ. Η σεζόν ήταν… μαρτυρική, Αλαφούζος και Ουζουνίδης δεν είχαν την παραμικρή επικοινωνία για πολλούς μήνες και τον Μάιο του 2018 αποχώρησε από τον σύλλογο.

Γιώργος Δώνης

Ο Αλαφούζος αποφάσισε να συνεχίσει το ελληνικό μοντέλο και έφτασε σε συμφωνία με έναν προπονητή που ήθελε και κάποια χρόνια πριν. Τον Γιώργο Δώνη, φέρνοντας μαζί του και τον Νίκο Νταμπίζα, σε μια επανάληψη του επιτυχημένου μοντέλου του 2013 με Νταμπίζα – Αναστασίου και με πολλούς Έλληνες. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε δικαίωμα μεταγραφών, είχε γλιτώσει από… υποβιβασμό λόγω χάρης των υπολοίπων ομάδων της Λίγκας, παρ’ όλα αυτά ο Δώνης παρουσίασε ένα πολύ καλό σύνολο, που επανέφερε τον κόσμο στο γήπεδο και έφερε εξαιρετικά αποτελέσματα, κυρίως στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Δύο χρόνια μετά την πρόσληψή του, ο Δώνης ειδοποιήθηκε από τον Αλαφούζο με επιστολή πως ήταν προτιμότερο να διακόψουν τη συνεργασία τους! Παρά το γεγονός πως ο Δώνης διάβασε στην επιστολή του μεγαλομετόχου ότι έχει κάνει καλή δουλειά και είναι εξαιρετικός προπονητής!

Ντάνι Πογιάτος

Ο Ισπανός προπονητής ήταν η επιλογή του Τσάβι Ρόκα το καλοκαίρι του 2020, για να αντικαταστήσει τον Γιώργο Δώνη και να δημιουργήσει ένα σύνολο με επιθετικότητα και να εξελίξει τους μικρούς. Αλλά η παραμονή του στην Αθήνα αποδείχτηκε βραχύβια. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ισπανού στις 21 Ιουλίου, αλλά η απόδοση του Παναθηναϊκού στα φιλικά έδειχνε ότι δεν… Κάτι που επιβεβαιώθηκε και στις τρεις αγωνιστικές της Superleague που προπόνησε το Τριφύλλι ο πρώην τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης Κ19: δύο ήττες και μία ισοπαλία, αλλά κυρίως, απογοητευτική εικόνα. Για αυτό και ο Αλαφούζος τον απέπεμψε στις 12 Οκτωβρίου, μαζί με τον άνθρωπο που τον έφερε στη χώρα μας…

Λάζλο Μπόλονι

Ο Μπόλονι ανέλαβε επίσημα στις 19 Οκτωβρίου και κάθισε στον πάγκο για πρώτη φορά στην ισοπαλία 1-1 του Παναθηναϊκού με τον ΝΠΣ Βόλο στο ΟΑΚΑ. Η δουλειά του Ρουμάνου είχε ups και downs, αφού οδήγησε τον Παναθηναϊκό ακόμα και στην τετράδα από τη 12η θέση που τον παρέλαβε, νίκησε σε πολλά ντέρμπι, αλλά η αμυντικογενής τακτική και ο αποκλεισμός από το Κύπελλο από τον ΠΑΣ Γιάννινα στα προημιτελικά, του κοστίσουν τη δουλειά του πριν ολοκληρωθεί η σεζόν, με τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο να τελειώνει τη χρονιά ως υπηρεσιακός.

Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ο προπονητής που έδωσε άλλο… αέρα στον Παναθηναϊκό και με τον οποίο διεκδίκησε το πρωτάθλημα μέχρι της τελευταίες αγωνιστικές της σεζόν 2022-23. Ανέλαβε τους Πράσινους το καλοκαίρι του 2021 και αποχώρησε την επομένη των Χριστουγέννων του 2023, μετά από 113 ματς, με απολογισμό 65 νίκες, 22 ισοπαλίες και 26 ήττες.

Φατίχ Τερίμ

Ο Τούρκος προπονητής έκατσε στον «πράσινο» πάγκο σε 26 παιχνίδια, από το Δεκέμβρη του 2023 μέχρι τα μεσα Μαΐου του 2024, με απολογισμό 14νίκες, 6  ισοπαλίες και 6 ήττες, ωστόσο οι τρεις συνεχόμενες ήττες από Άρη, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στα playoff του πρωταθλήματος εκείνης της σεζόν του στοίχησαν τη θέση του. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός με τον Χρήστο Κόντη να αναλαμβάνει υπηρεσιακός στο τέλος της σεζόν κατέκτησε το Κύπελλο της σεζόν 2023-24, κόντρα στον Άρη.

Ντιέγκο Αλόνσο

Η σεζόν 2024-25 ξεκίνησε με τον Ουρουγουανό στον πάγκο, όταν και ο Αλόνσο ανακοινώθηκε το καλοκαίρι. Ωστόσο τα μέτρια αποτελέσματα και η εικόνα της ομάδας το χορτάρι οδήγησαν στην απομάκρυνσή του από τον πάγκο της ομάδας στις 29 Οκτωβρίου 2024, μετά από 17 ματς και απολογισμό 6 νίκες, 6 ισοπαλίες και 5 ήττες.

Ρούι Βιτόρια

Λίγες μέρες μετά την απομάκρυνση του Αλόνσο και συγκεκριμένα την τελευταία μέρα του Οκτωβρίου του 2024, ο Ρούι Βιτόρια ανακοινώνεται ως ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, 319 μέρες και 43 ματς μετά αποχωρεί από τους Πράσινους με ρεκόρ 23 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες, με την ομάδα να έχει μόλις έναν βαθμό στο ξεκίνημα της Superleague 2025-26.

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθωτικές κινήσεις, χαμηλά ο τζίρος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθωτικές κινήσεις, χαμηλά ο τζίρος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Business
Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία

Το ρεκόρ του Euro 2025, σύμφωνα με την UEFA, είναι ότι απέφερε στην Ελβετία οικονομική επίδραση 220 εκατ. ευρώ, ενώ είχε ρεκόρ 21 χορηγών, δηλαδή αύξηση 150% στα έσοδα σε σύγκριση με το Euro 2022

Βάιος Μπαλάφας
Τόκιο 2025 15.09.25

Σπουδαία στιγμή: Ο Ντουπλάντις καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ και ο Καραλής τρέχει και τον αγκαλιάζει (vid)

Σπουδαία στιγμή κατά την κατάρριψη του παγκοσμίου ρεκόρ στο επί κοντώ, με τον Εμμανουήλ Καραλή να σπεύδει να συγχαρεί τον φίλο του και παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουπλάντις.

Αλέξανδρος Κωτάκης
betson_textlink
Stream sports
Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία

Το ρεκόρ του Euro 2025, σύμφωνα με την UEFA, είναι ότι απέφερε στην Ελβετία οικονομική επίδραση 220 εκατ. ευρώ, ενώ είχε ρεκόρ 21 χορηγών, δηλαδή αύξηση 150% στα έσοδα σε σύγκριση με το Euro 2022

Βάιος Μπαλάφας
Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της

Μπορεί η Σάλκε να βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία όμως οι σχέσεις με τους οπαδούς της πάνε από το καλό στο καλύτερο

Σύνταξη
Ολυμπιακός και Μπιλμπάο έγιναν… ένα: Φοβερό βίντεο με Βαλβέρδε, Μεντιλίμπαρ, Ντάνι Γκαρθία και Ορμπάιθ για την πρεμιέρα του Champions League
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Ολυμπιακός και Μπιλμπάο έγιναν… ένα: Φοβερό βίντεο με Βαλβέρδε, Μεντιλίμπαρ, Ντάνι Γκαρθία και Ορμπάιθ για την πρεμιέρα του Champions League

Ολυμπιακός και Αθλέτικ Μπιλμπάο δημιούργησαν ένα απίθανο βίντεο με τα μηνύματα των Ερνέστο Βαλβέρδε, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, Ντάνι Γκαρθία και Πάμπλο Ορμπάιθ ενόψει της πρεμιέρας του Champions League

Σύνταξη
Αυτό θέλει τώρα ο Μέντι
On Field 15.09.25

Αυτό θέλει τώρα ο Μέντι

Ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει να ταιριάξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα Ελ Κααμπί – Ταρέμι για να μπορεί να βασιστεί και σε σχήμα με δύο επιθετικούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)

«Διαστημική» η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 6-0 τη Βαλένθια παίζοντας εξαιρετικά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Σύνταξη
MVP του Eurobasket 2025 ο Ντένις Σρέντερ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

MVP του Eurobasket 2025 ο Ντένις Σρέντερ

Η Γερμανία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης και ο Ντένις Σρέντερ έλαβε το βραβείο του MVP ως ο πολυτιμότερος της διοργάνωσης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Novartis Case Verdict: Two Former Witnesses Found Guilty
English edition 15.09.25

Novartis Case Verdict: Two Former Witnesses Found Guilty

After years of legal proceedings, two former witnesses are convicted for false testimony and false accusations, closing a controversial chapter in Greece’s high-profile Novartis investigation

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλειo o OHE
Νέες δηλώσεις 15.09.25

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα στη Γάζα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλει o OHE

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τονίζει ότι το Ισραήλ επιδιώκει να απομακρύνει τους Παλαιστίνιους από την πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον 37 νεκροί από τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λωρίδα

Σύνταξη
Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία

Το ρεκόρ του Euro 2025, σύμφωνα με την UEFA, είναι ότι απέφερε στην Ελβετία οικονομική επίδραση 220 εκατ. ευρώ, ενώ είχε ρεκόρ 21 χορηγών, δηλαδή αύξηση 150% στα έσοδα σε σύγκριση με το Euro 2022

Βάιος Μπαλάφας
Άρης Betsson BC: Αναβάθμιση και επέκταση συνεργασίας με την Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 15.09.25

Άρης Betsson BC: Αναβάθμιση και επέκταση συνεργασίας με την Betsson

Η Betsson ανακοίνωσε την αναβάθμιση και επέκταση της συνεργασίας της με τον Άρη BC για τα επόμενα τρία χρόνια, αναλαμβάνοντας πλέον τον ρόλο του Ονοματοδότη της ομάδας, που από εδώ και στο εξής θα αγωνίζεται ως Άρης Betsson BC.

Σύνταξη
Σπουδαία στιγμή: Ο Ντουπλάντις καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ και ο Καραλής τρέχει και τον αγκαλιάζει (vid)
Τόκιο 2025 15.09.25

Σπουδαία στιγμή: Ο Ντουπλάντις καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ και ο Καραλής τρέχει και τον αγκαλιάζει (vid)

Σπουδαία στιγμή κατά την κατάρριψη του παγκοσμίου ρεκόρ στο επί κοντώ, με τον Εμμανουήλ Καραλή να σπεύδει να συγχαρεί τον φίλο του και παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουπλάντις.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κατάρ: Οργή για την ισραηλινή επίθεση στη σύνοδο των αραβικών και ισλαμικών χωρών – «Αποφασιστική απάντηση»
Στην Ντόχα 15.09.25

«Αποφασιστική απάντηση»: Οργή για την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ στη σύνοδο των αραβικών και ισλαμικών χωρών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η σύνοδος αραβικών και ισλαμικών χωρών στην Ντόχα μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ με στόχο τη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς

Σύνταξη
Χαλκιδική: Με drones ψάχνουν τον λύκο που τραυμάτισε το 5χρονο – Στήνουν παγίδες για να τον πιάσουν
Φωτογραφία 15.09.25

Με drones ψάχνουν τον λύκο που τραυμάτισε το 5χρονο στη Χαλκιδική - Στήνουν παγίδες για να τον πιάσουν

Eπίθεση λύκου σε 5χρονο στη Χαλκιδική - «Ευτυχώς το παιδί είναι καλά κι επέστρεψε σπίτι του», λέει ο άνθρωπος που απώθησε το ζώο - Επιχείρηση για την απομάκρυνση του

Σύνταξη
Χίος: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι με 12.500 κινητά τηλέφωνα – Διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία «βλέπουν» οι Αρχές
Χίος 15.09.25

Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι με 12.500 κινητά τηλέφωνα - Διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία «βλέπουν» οι Αρχές

Οι δύο άνδρες 62 και 72 ετών εντοπίστηκαν μετά από πληροφορίες της ΕΥΠ σε ιστιοπλοϊκό έτοιμοι να φύγουν προς Τουρκία μεταφέροντας λαθραία χιλιάδες συσκευασίες κινητών τηλεφώνων συνολικής αξίας 695.000 ευρώ

Σύνταξη
Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της

Μπορεί η Σάλκε να βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία όμως οι σχέσεις με τους οπαδούς της πάνε από το καλό στο καλύτερο

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου
Σε συνέντευξη 15.09.25

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου

Τι προτείνει ο Φρανσουά Ολάντ - Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, σημειώνει ότι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί φέρει τη «βαριά ευθύνη» να επιτύχει έναν συμβιβασμό για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026

Σύνταξη
Ο ΛΕΞ παίζει videogame με τον Light, ενώ ένα περιπολικό πλησιάζει το σπίτι, στο νέο videoclip του Capo Dei Capi
Γειτονιές 15.09.25

Ο ΛΕΞ παίζει videogame με τον Light, ενώ ένα περιπολικό πλησιάζει το σπίτι, στο νέο videoclip του Capo Dei Capi

Ο ΛΕΞ και ο Light επιστρέφουν με ένα ατόφιο videoclip για το κομμάτι «Capo Dei Capi» - το οποίο θυμίζει σκηνή από την γαλλική ασπρόμαυρη ταινία «Το Μίσος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο! – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις
Τόκιο 2025 15.09.25

«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα! - Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις

Για πρώτη φορά στο βάθρο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος με άλμα στα 6μ. κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο! - Χρυσός, με νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάνιτς στα 6,30μ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο