Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα

Δεν ήταν λίγοι αυτοί που στο άκουσμα της παραμονής του Ρουί Βιτόρια μετά το τέλος της περσινής σεζόν όπου ο Παναθηναϊκός απέτυχε σε όλους σχεδόν τους στόχους του, σώζοντας μόνο την δεύτερη θέση (και αυτό γιατί… αποσύρθηκε η ΑΕΚ από την διεκδίκηση) που τελικά δεν του πρόσφερε και την επιστροφή στο Τσάμπιονς Λιγκ όπου αποκλείστηκε με το… καλημέρα από την χειρότερη Ρέιντζερς των τελευταίων χρόνων, άρχισαν να σκέφτονται την… παρέλαση. Όπως άλλωστε συνέβη και πέρσι με τον Αλόνσο ο οποίος πάντως έκανε… παρέλαση σε αντίθεση με τον Ρουί Βιτόρια που 15 Σεπτεμβρίου και μετά από δύο απίθανες γκέλες στο πρωτάθλημα μας χαιρέτησε, μετά από απόφαση που πήρε ο Γιάννης Αλαφούζος.

Με τον Γιάννη Αλαφούζο να κοιτάζει και πάλι την ομάδα που έχει στα χέρια του και πριν καλά-καλά ξεκινήσει η σεζόν να σκέφτεται πως θα μπορέσει να σώσει ότι σώζεται. Ένα deja vu για τον Παναθηναϊκό χρόνια τώρα. Στην εποχή του Γιάννη Αλαφούζου άλλωστε δύο πράγματα είναι σίγουρα. Πως θα αλλάξει ο προπονητής και πως ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει πρωτάθλημα!

Φύγε εσύ, έλα εσύ από τον Γιάννη Αλαφούζο που δεν τα καταφέρνει όχι μόνο στην υπόθεση προπονητής αλλά και σε όσους τον πλαισιώνουν, από τεχνικούς διευθυντές, γενικούς αρχηγούς και πάει λέγοντας. Με τον Ρουί Βιτόρια να μπαίνει σε μια μακρά λίστα προπονητών που ήρθαν και έφυγαν χωρίς να προσφέρουν αυτό που κυνηγάει από το 2010 ο Παναθηναϊκός.

Με τον Γιάννη Αλαφούζο να έχει καταφέρει να διώξει ακόμη και τον μοναδικό προπονητή που έδωσε την ελπίδα στους πράσινους, άγγιξε το πρωτάθλημα και έφτιαξε μια ομάδα που πλησίαζε στα πραγματικά στάνταρ του συλλόγου. Από τον Μάιο του 2012 όπου ο Αλαφούζος μπήκε στην ΠΑΕ έως τις μέρες μας έχουν «παρελάσει» προπονητές και προπονητές στον Παναθηναϊκό. Μια λίστα που όλο και μεγαλώνει και φέρνει απλά τον επόμενο που θα ζήσει το… déjà vu στον πράσινο πάγκο.

Ζεσουάλδο Φερέιρα

Ο Ζεσουάλδο Φερέιρα ήταν ο άνθρωπος που βρήκε στον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Γιάννης Αλαφούζος, όταν ανέλαβε τις τύχες του συλλόγου. Και η συνύπαρξή τους υπήρξε αρμονική τους πρώτους μήνες. Ο Πορτογάλος το καλοκαίρι του 2012 ήταν πανίσχυρος, η πρόκριση του Παναθηναϊκού στους ομίλους του Europa League πιστώθηκε σε εκείνον, όμως όταν άρχισαν τα αρνητικά αποτελέσματα, ξεκίνησε η φθορά και άρχισε να μετράει ο χρόνος αντίστροφα. Μια ήττα από την Μάριμπορ με 0-3 στη Σλοβενία τον Σεπτέμβριο του 2012 τον έβαλε σε διαδικασία κρίσης και μετά από περίπου δύο μήνες, στις 12 Νοεμβρίου 2012, αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό.

Χουάν Ραμόν Ρότσα

Ο Ρότσα διαδέχθηκε τον Πορτογάλο, αλλά δεν άντεξε ούτε δύο μήνες στον πράσινο πάγκο. Αν και τα αρχικά αποτελέσματα ήταν βελτιωμένα, εντούτοις μια ήττα από τη Βέροια με 3-0 τον έβαλε στο… στόχαστρο του Αλαφούζου. Στις 5 Ιανουαρίου 2013 ο Παναθηναϊκός γνώριζε εντός έδρας ήττα από τον Λεβαδειακό με 1-3 και ο Ρότσα δεν προλάβαινε να βγάλει ούτε δίμηνο στον Παναθηναϊκό.

Φάμπρι

Ίσως η πιο αποτυχημένη απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου όσον αφορά τους προπονητές με τους οποίους έχει συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια. Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το βιογραφικό του, αντιμετωπίστηκε με καχυποψία. Ζήτησε πίστωση χρόνου, αλλά πως να έχει πίστωση χρόνου όταν η ομάδα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο; Η ομάδα έκανε τραγική πορεία, ο Φάμπρι αδυνατούσε ακόμα και να… συνεννοηθεί με τους παίκτες του και στους περίπου 2,5 μήνες της παρουσίας του στον πάγκο του Παναθηναϊκού οι ιστορίες που έβγαιναν από τις προπονήσεις ήταν για… γέλια και για κλάμματα. Αποχώρησε στις 30 Μαρτίου 2013, μετά την εντός έδρας ήττα από τον Πλατανιά.

Γιάννης Βονόρτας

Αποτέλεσε τον τέταρτο προπονητή μέσα σε διάστημα εννιά μηνών για τον Παναθηναϊκό! Ο Γιάννης Βονόρτας ανέλαβε ως υπηρεσιακός προπονητής για να βγει εκείνη η καταστροφική σεζόν για τον Παναθηναϊκό, πριν κάτσει στο πλευρό του Γιάννη Αναστασίου όταν ο τελευταίος πήγε στον Παναθηναϊκό.

Γιάννης Αναστασίου

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού που κατέκτησε το Κύπελλο του 2014 και έναν χρόνο αργότερα ο Παναθηναϊκός διεκδίκησε στα ίσια το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Είχε την αμέριστη στήριξη και εμπιστοσύνη του Γιάννη Αλαφούζου από τον Μάιο του 2013 έως και το καλοκαίρι του 2015, όμως τότε ήρθε η μεγάλη κρίση. Ο Παναθηναϊκός απέτυχε αρχικά να μπει στους ομίλους του Champions League αφού αποκλείστηκε από την Μπριζ, ωστόσο αυτό που γύρισε ανάποδα την κλεψύδρα ήταν ο αποκλεισμός – σοκ από την άσημη Καμπάλα που άφησε τον Παναθηναϊκό εκτός Ευρώπης από τον Αύγουστο. Έμεινε άλλα εννιά παιχνίδια στον πάγκο και απολύθηκε την 1η Νοεμβρίου του 2015 μετά από εντός έδρας ισοπαλία (0-0) με την ΑΕΚ. Ο Αλαφούζος τον έδιωξε κυρίως λόγω της έντονης πίεσης του κόσμου, αφού είναι αλήθεια πως ο ίδιος ακόμα και σήμερα μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον προπονητή Αναστασίου.

Αντρέα Στραματσόνι

Περίπου έναν χρόνο άντεξε στον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Αντρέα Στραματσόνι, ο οποίος διαδέχτηκε στον πάγκο τον Γιάννη Αναστασίου. Ανέλαβε τα ηνία του Παναθηναϊκού στις 9 Νοεμβρίου του 2015 και αρχικά του δόθηκε πίστωση χρόνου, αφού η ομάδα δεν ήταν δική του και ο ίδιος ήθελε να δουλέψει με δικές του επιλογές στην προετοιμασία. Κατάφερε να βάλει τον Παναθηναϊκό στους ομίλους του Europa League της σεζόν 2015-2016, όμως από τον Σεπτέμβρη και έπειτα άρχισαν τα άσχημα αποτελέσματα. Μια βαριά ήττα από τον Ολυμπιακό με 3-0 στο Καραϊσκάκη αποτέλεσε επί τους ουσίας το κύκνειο άσμα του Αντρέα Στραματσόνι, που είχε ποσοστό νικών μόλις 51,28% στον πάγκο του Παναθηναϊκού και αποχώρησε την 1η Δεκεμβρίου 2016. Σε 39 αγώνες με τον Ιταλό, οι πράσινοι είχαν μόλις 20 νίκες.

Μαρίνος Ουζουνίδης

Τη μέρα που ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τον Στραματσόνι, ο Μαρίνος Ουζουνίδης βρισκόταν στο Κορωπί και παρουσιαζόταν ως ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Με τον Ουζουνίδη στον πάγκο η ομάδα παρουσίασε καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο, όμως τα τέλη του καλοκαιριού του 2017 έφεραν την… καταστροφή. Ο Παναθηναϊκός πούλησε Ζέκα, Μπεργκ, Βιγιαφάνιες, ο Ουζουνίδης έμεινε από λύσεις και τον Σεπτέμβρη ο Αλαφούζος του ανακοίνωσε (όπως και σε όλους) ότι σταματάει τη χρηματοδότηση της ΠΑΕ. Η σεζόν ήταν… μαρτυρική, Αλαφούζος και Ουζουνίδης δεν είχαν την παραμικρή επικοινωνία για πολλούς μήνες και τον Μάιο του 2018 αποχώρησε από τον σύλλογο.

Γιώργος Δώνης

Ο Αλαφούζος αποφάσισε να συνεχίσει το ελληνικό μοντέλο και έφτασε σε συμφωνία με έναν προπονητή που ήθελε και κάποια χρόνια πριν. Τον Γιώργο Δώνη, φέρνοντας μαζί του και τον Νίκο Νταμπίζα, σε μια επανάληψη του επιτυχημένου μοντέλου του 2013 με Νταμπίζα – Αναστασίου και με πολλούς Έλληνες. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε δικαίωμα μεταγραφών, είχε γλιτώσει από… υποβιβασμό λόγω χάρης των υπολοίπων ομάδων της Λίγκας, παρ’ όλα αυτά ο Δώνης παρουσίασε ένα πολύ καλό σύνολο, που επανέφερε τον κόσμο στο γήπεδο και έφερε εξαιρετικά αποτελέσματα, κυρίως στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Δύο χρόνια μετά την πρόσληψή του, ο Δώνης ειδοποιήθηκε από τον Αλαφούζο με επιστολή πως ήταν προτιμότερο να διακόψουν τη συνεργασία τους! Παρά το γεγονός πως ο Δώνης διάβασε στην επιστολή του μεγαλομετόχου ότι έχει κάνει καλή δουλειά και είναι εξαιρετικός προπονητής!

Ντάνι Πογιάτος

Ο Ισπανός προπονητής ήταν η επιλογή του Τσάβι Ρόκα το καλοκαίρι του 2020, για να αντικαταστήσει τον Γιώργο Δώνη και να δημιουργήσει ένα σύνολο με επιθετικότητα και να εξελίξει τους μικρούς. Αλλά η παραμονή του στην Αθήνα αποδείχτηκε βραχύβια. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ισπανού στις 21 Ιουλίου, αλλά η απόδοση του Παναθηναϊκού στα φιλικά έδειχνε ότι δεν… Κάτι που επιβεβαιώθηκε και στις τρεις αγωνιστικές της Superleague που προπόνησε το Τριφύλλι ο πρώην τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης Κ19: δύο ήττες και μία ισοπαλία, αλλά κυρίως, απογοητευτική εικόνα. Για αυτό και ο Αλαφούζος τον απέπεμψε στις 12 Οκτωβρίου, μαζί με τον άνθρωπο που τον έφερε στη χώρα μας…

Λάζλο Μπόλονι

Ο Μπόλονι ανέλαβε επίσημα στις 19 Οκτωβρίου και κάθισε στον πάγκο για πρώτη φορά στην ισοπαλία 1-1 του Παναθηναϊκού με τον ΝΠΣ Βόλο στο ΟΑΚΑ. Η δουλειά του Ρουμάνου είχε ups και downs, αφού οδήγησε τον Παναθηναϊκό ακόμα και στην τετράδα από τη 12η θέση που τον παρέλαβε, νίκησε σε πολλά ντέρμπι, αλλά η αμυντικογενής τακτική και ο αποκλεισμός από το Κύπελλο από τον ΠΑΣ Γιάννινα στα προημιτελικά, του κοστίσουν τη δουλειά του πριν ολοκληρωθεί η σεζόν, με τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο να τελειώνει τη χρονιά ως υπηρεσιακός.

Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ο προπονητής που έδωσε άλλο… αέρα στον Παναθηναϊκό και με τον οποίο διεκδίκησε το πρωτάθλημα μέχρι της τελευταίες αγωνιστικές της σεζόν 2022-23. Ανέλαβε τους Πράσινους το καλοκαίρι του 2021 και αποχώρησε την επομένη των Χριστουγέννων του 2023, μετά από 113 ματς, με απολογισμό 65 νίκες, 22 ισοπαλίες και 26 ήττες.

Φατίχ Τερίμ

Ο Τούρκος προπονητής έκατσε στον «πράσινο» πάγκο σε 26 παιχνίδια, από το Δεκέμβρη του 2023 μέχρι τα μεσα Μαΐου του 2024, με απολογισμό 14νίκες, 6 ισοπαλίες και 6 ήττες, ωστόσο οι τρεις συνεχόμενες ήττες από Άρη, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στα playoff του πρωταθλήματος εκείνης της σεζόν του στοίχησαν τη θέση του. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός με τον Χρήστο Κόντη να αναλαμβάνει υπηρεσιακός στο τέλος της σεζόν κατέκτησε το Κύπελλο της σεζόν 2023-24, κόντρα στον Άρη.

Ντιέγκο Αλόνσο

Η σεζόν 2024-25 ξεκίνησε με τον Ουρουγουανό στον πάγκο, όταν και ο Αλόνσο ανακοινώθηκε το καλοκαίρι. Ωστόσο τα μέτρια αποτελέσματα και η εικόνα της ομάδας το χορτάρι οδήγησαν στην απομάκρυνσή του από τον πάγκο της ομάδας στις 29 Οκτωβρίου 2024, μετά από 17 ματς και απολογισμό 6 νίκες, 6 ισοπαλίες και 5 ήττες.

Ρούι Βιτόρια

Λίγες μέρες μετά την απομάκρυνση του Αλόνσο και συγκεκριμένα την τελευταία μέρα του Οκτωβρίου του 2024, ο Ρούι Βιτόρια ανακοινώνεται ως ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, 319 μέρες και 43 ματς μετά αποχωρεί από τους Πράσινους με ρεκόρ 23 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες, με την ομάδα να έχει μόλις έναν βαθμό στο ξεκίνημα της Superleague 2025-26.