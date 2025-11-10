Ο Γεντβάι ήταν το μεγαλύτερο παράσημο του Μπενίτεθ

Αν απομονώσουμε το αποτέλεσμα, ήταν μία νίκη επιβίωσης για τον Παναθηναϊκό. Αν έχανε από τον ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης», τότε η διαφορά από τον πρωτοπόρο θα αυξανόταν σε ένα νούμερο που δεν επιδεχόταν ανατροπής… Φυσικά, όλοι μπορούν να αναλογιστούν τις παρενέργειες… Οπότε, ο Παναθηναϊκός νίκησε και έφτιαξε το επόμενο δεκαπενθήμερο του.

Η νίκη στο ντέρμπι λύνει όλα τα προβλήματα του Τριφυλλιού; Όχι, είναι η ειλικρινής απάντηση. Αλλά ο Ράφα Μπενίτεθ κέρδισε χρόνο για να δουλέψει και σταδιακά να διορθώσει τις δυσλειτουργίες. Αυτό έχει ανάγκη ο Μπενίτεθ σε αυτό το τάιμινγκ: καθαρό χρόνο δουλειάς, τουλάχιστον με όσους παίκτες είναι υγιείς για να προπονούνται καθημερινά στο «Γεώργιος Καλαφάτης».

Το μεγαλύτερο παράσημο του Μπενίτεθ στην επικράτηση επί του ΠΑΟΚ δεν σχετίζεται με την τακτική. Ο Ράφα δεν χρειάζεται κανάκεμα και επαίνους από τον ελληνικό Τύπο. Είναι ένας προπονητής εγνωσμένης αξίας και η φήμη του δεν θα αμαυρωθεί από τις επιδόσεις του στην Ελλάδα. Ενδεικτικό της εμβέλειας του Μπενίτεθ, είναι πως συμμετείχε στο βίντεο που δημιούργησε το Sky Sports για τη συμπλήρωση 1.000 αγώνων του Πεπ Γκουαρντιόλα στην Premier League. Ο 65χρονος τεχνικός μίλησε φορώντας τη φόρμα με το έμβλημα του Παναθηναϊκού και τον είδε ένα πολυπληθές κοινό σε όλο τον κόσμο.

Το μεγαλύτερο επίτευγμα του Μπενίτεθ αφορά τη ψυχολογική ανάταση των παικτών του. Ο Ισπανός νίκησε τον ΠΑΟΚ με καταλύτη τον Τιν Γεντβάι. Έναν παίκτη παραγκωνισμένο μέχρι πρότινος, που δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα και ο οποίος έπαιξε βασικός επειδή οι δύο δεξιοί μπακ ήταν τραυματίες. Παρόλα αυτά, ο Κροάτης αμυντικός δεν άφηνε την εντύπωση πως ήταν ξεχασμένος.

Ο Γεντβάι αγωνίστηκε με την αύρα του βασικού και αναντικατάστατου, απόλυτα προσηλωμένος στα καθήκοντα του και με την όρεξη να κάνει πολλά περισσότερα απ’ ότι περίμεναν από αυτόν. Γιατί κανένας δεν θα κάκιζε τον Γεντβάι εάν απλώς περιοριζόταν στην άμυνα και απέφευγε τις προωθήσεις, για να μην εκτεθεί. Παρόλα αυτά, ο 30χρονος άσος ανέβαινε συνέχεια ψηλά στο τερέν, σκόραρε το γκολ με τη βοήθεια της τύχης και απείλησε και άλλες φορές.

Ακριβώς τη μεταμόρφωση του Γεντβάι και όχι μόνο, την πιστώνεται ο Ράφα. Το έχει πετύχει με αρκετούς από το ρόστερ, όμως ο Κροάτης είναι το πιο… αστραφτερό παράδειγμα αυτή τη στιγμή. Σε λίγες μέρες ο έμπειρος κόουτς δεν μπορεί να αλλάξει το αγωνιστικό στυλ του Παναθηναϊκού, όμως κατάφερε να αλλάξει την ψυχολογία.

Βέβαια, έχει σημασία να μην αιθεροβατούμε. Η ομάδα έχει δομικές αδυναμίες και θα έχει μεταπτώσεις στην απόδοση και στα αποτελέσματα της. Είναι αναπόφευκτο και κανένας δεν μπορεί να το αποτρέψει. Ούτε καν ένας άνθρωπος με το κύρος του Μπενίτεθ. Όμως, είναι εξίσου σημαντικό πως διακρίνουμε τη βελτίωση και βλέπουμε απτές αποδείξεις. Για αυτό ο Μπενίτεθ δικαιούται υποστήριξης και υπομονής!

Υ.Γ.: Ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται ξανά για τη διαιτησία σε ένα παιχνίδι που δεν αδικήθηκε. Καθόλου πρωτότυπο και μάλλον με το βλέμμα… στο μέλλον. Πάντως, αυτή τη φορά οι φωνές είναι πιο ήρεμες και δεν συγκρίνονται με τις υπερβολές του πρόσφατου παρελθόντος.

Υ.Γ.2: Περαστικά στον Γιάννη Κωνσταντέλια. Είναι απόλαυση να τον βλέπεις να παίζει και μπράβο σε όσους τους χειροκρότησαν αρκετές φορές. Όταν τραυματίστηκε, όταν σκόραρε, όταν εμφανίστηκε στο χορτάρι.

Υ.Γ.3: Ο Τάσος Μπακασέτας μόλις αποθεραπεύτηκε και πήρε λίγα λεπτά στα δύο προηγούμενα ματς του Παναθηναϊκού. Στη διακοπή μπορούσε να μείνει στο «Καλαφάτης» και να προπονηθεί καλά για να επανέρθει και όχι να βρεθεί σε δύο αδιάφορα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας. Θα ταξιδέψει, θα επιβαρυνθεί και θα λείψει δέκα μέρες. Σημαντικές οι Εθνικές, αλλά κάπου πρέπει οι παίκτες να σεβαστούν πάνω απ’ όλα τον σύλλογο που τους πληρώνει. Ο Πελίστρι έφυγε τραυματίας τον Σεπτέμβριο, έπαιξε με την Ουρουγουάη και έπαθε υποτροπή και ο Παναθηναϊκός στερήθηκε τις υπηρεσίες του για 2,5 μήνες.