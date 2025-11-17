newspaper
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Έρχονται εντός του 2027 οι πρώτες συναλλαγές με ψηφιακό ευρώ
Διεθνής Οικονομία 17 Νοεμβρίου 2025 | 20:22

Έρχονται εντός του 2027 οι πρώτες συναλλαγές με ψηφιακό ευρώ

Το ψηφιακό ευρώ θα είναι μια ευρωπαϊκή λύση ψηφιακών πληρωμών που θα βασίζεται σε ευρωπαϊκή υποδομή - όλοι οι πάροχοι που έχουμε επιλέξει είναι υπήκοοι της ΕΕ και ελέγχονται από υπηκόους της ΕΕ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Η ΕΚΤ εργάζεται συστηματικά προκειμένου να διασφαλίσει από τεχνικής πλευράς την έκδοση του ψηφιακού ευρώ διαβεβαίωσε σήμερα το μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Piero Cipollone, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όπως είπε, τελική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ σχετικά με την έκδοση ψηφιακού ευρώ θα ληφθεί μόνο μετά την έγκριση της νομοθεσίας. Υποθέτοντας ότι οι Ευρωπαίοι νομοθέτες θα εγκρίνουν τον κανονισμό για τη θέσπιση του ψηφιακού ευρώ κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πιλοτική εφαρμογή και να διενεργηθούν οι πρώτες συναλλαγές από τα μέσα του 2027, ενώ το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να είναι έτοιμο για πρώτη έκδοση το 2029.

«Θα επωφεληθούν όλοι»

Ο P. Cipollone δήλωσε ότι οι καταναλωτές, οι έμποροι και οι τράπεζες «θα επωφεληθούν όλοι», ενώ η μείωση της εξάρτησης από μη ευρωπαϊκούς παρόχους θα ενισχύσει επίσης την ανθεκτικότητα, την αυτονομία και την οικονομική ασφάλεια της ηπείρου, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ο ίδιος δεν συμμερίστηκε τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από την πλευρά των τραπεζών για τη επαγόμενη αύξηση του κόστους συναλλαγών από την έλευση του ψηφιακού ευρώ, αναφέροντας ότι επί του παρόντος οι ευρωπαϊκές τράπεζες ήδη χάνουν προμήθειες από τα διεθνή συστήματα καρτών, και πληρωμών. Με το ψηφιακό ευρώ, όπως τόνισε, «το μοντέλο αποζημίωσης θα διασφαλίσει ότι οι τράπεζες θα επωφελούνται”.

«Το ψηφιακό ευρώ θα παρέχει μια ψηφιακή μορφή μετρητών που θα συμπληρώνει τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα με τα οποία είμαστε εξοικειωμένοι, εξασφαλίζοντας έτσι ότι οι πληρωμές -τόσο οι φυσικές όσο και οι ψηφιακές- θα συνεχίσουν να λειτουργούν ανά πάσα στιγμή, χωρίς να εξαρτώνται από αποφάσεις που λαμβάνονται εκτός Ευρώπης.

Το ψηφιακό ευρώ θα είναι μια ευρωπαϊκή λύση ψηφιακών πληρωμών που θα βασίζεται σε ευρωπαϊκή υποδομή – όλοι οι πάροχοι που έχουμε επιλέξει είναι υπήκοοι της ΕΕ και ελέγχονται από υπηκόους της ΕΕ.

Παράλληλα θα προστατεύσει τη νομισματική μας κυριαρχία ακόμη και με την επέκταση των σταθερών νομισμάτων -τα οποία επί του παρόντος είναι κυρίως εκφρασμένα σε ξένα νομίσματα- και των κρυπτονομισμάτων χωρίς αντίκρισμα» ανέφερε o k. Cipollone.

«Οι λειτουργίες του ψηφιακού ευρώ online και offline θα αλληλοσυμπληρώνονται, συνδυάζοντας την ευκολία των ψηφιακών πληρωμών με την ανθεκτικότητα και την προσβασιμότητα των μετρητών, επιτρέποντας τη χρήση του ψηφιακού ευρώ σε οποιαδήποτε κατάσταση, από πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου έως απομακρυσμένες περιοχές χωρίς κάλυψη δικτύου», πρόσθεσε.

Τράπεζες
Fitch: Τι θα φέρει η αναβάθμιση της Ελλάδας για τις ελληνικές τράπεζες

Fitch: Τι θα φέρει η αναβάθμιση της Ελλάδας για τις ελληνικές τράπεζες

Wall Street
Wall Street: Η πτώση της Nvidia παρέσυρε 560 μονάδες κάτω τον Dow Jones

Wall Street: Η πτώση της Nvidia παρέσυρε 560 μονάδες κάτω τον Dow Jones

Εδώ Πολυτεχνείο
Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975
Πολιτική 17.11.25

Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975

Όσο και αν υπάρχουν αρκετοί πρόθυμοι που επιχειρούν να μειώσουν τη σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η πραγματικότητα λέει πως τα γεγονότα του Νοέμβρη του 73 αποτέλεσαν την αρχή του τέλους για την πτώση της Χούντας

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο
Stories 17.11.25

«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο

Από τη «ψύχραιμη» προσέγγιση των mainstream διεθνών Μέσων μέχρι τα ξένα φοιτητικά και επαναστατικά έντυπα, το Πολυτεχνείο αναδεικνύεται στο σημαντικότερο γεγονός αντιδικτατορικής αντίστασης μετά το 1967.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Stream newspaper
Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17.11.25

Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη

Οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν για το 2025 δείχνουν ότι η ανάπτυξη κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025 υπερέβη τις προσδοκίες

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Το 62% των πολιτών της Γερμανίας φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας
Δημοσκόπηση 16.11.25

Το 62% των Γερμανών φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας

Τεράστιο πλήγμα για χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας, που αποτελούν έναν σημαντικό οικονομικό μοχλό, υποστηρίζοντας αμέτρητες μικρές επιχειρήσεις, τεχνίτες και πωλητές

Σύνταξη
Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο
Νέα τάση 16.11.25

Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο

Το προγαμιαίο συμβόλαιο συνδέεται με τον θάνατο, τους φόρους και πράγματα που κανείς δεν θέλει να συζητήσει - και όμως, οι έρευνες δείχνουν ότι είναι σε άνοδο και όχι μόνο για τους πλούσιους

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Eurogroup: Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει
Αλλαγή κανόνων 16.11.25

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει, λέει το αφεντικό του Eurogroup

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει το αναπτυξιακό της μοντέλο στον μεταβαλλόμενο κόσμο που πλήττεται από δασμούς και βία, διαμηνύει ο επικεφαλής του Eurogroup

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης
Διεθνής Οικονομία 16.11.25

Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης

Παρά την υστέρηση σε σχέση με ΗΠΑ και Κίνα, η Ευρώπη παλεύει για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της μέσω μεταρρυθμίσεων, ενοποιημένων κανονισμών και ενίσχυσης της καινοτομίας

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Η τέχνη της παραπλάνησης: Καθώς πλησιάζει η Black Friday, αυτές είναι οι ύποπτες τακτικές που πρέπει να προσέξετε
Διεθνής Οικονομία 16.11.25

Η τέχνη της παραπλάνησης: Καθώς πλησιάζει η Black Friday, αυτές είναι οι ύποπτες τακτικές που πρέπει να προσέξετε

Για πολλούς καταναλωτές η Black Friday είναι μία καλή ευκαιρία για να εξοικονομίσουν χρήματα. Ωστόσο, πίσω από τις μεγάλες πινακίδες και τα αμέτρητα ads, κρύβονται αμέτρητα ψυχολογικά τρικ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη
Οικονομία 16.11.25

H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη

Η ΕΕ φαίνεται ότι «παραβλέπει» τις επενδύσεις σε νέα αμυντική τεχνολογία – Οι Βρυξέλλες δαπανούν κυρίως χρήματα σε παραδοσιακό εξοπλισμό, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν

Σύνταξη
Wall Street: Η μηχανή που άλλαξε τα πάντα
Διεθνής Οικονομία 15.11.25

Η μηχανή που άλλαξε τα πάντα στη Wall Street

Στις 15 Νοεμβρίου 1867 παρουσιάστηκε ένα νέο μηχάνημα που μετέδιδε τις κινήσεις των μετοχών στο χρηματιστήριο της Wall Street σε επιχειρηματικά γραφεία σχεδόν αυτόματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο
Τρυφερότητα 17.11.25

Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο

Με μουσική υπόκρουση το «Be My Baby», ο Μπένι Μπλάνκο μοιράστηκε φωτογραφίες από τον γάμο του με την Σελένα Γκόμεζ - στις οποίες συμπεριέλαβε και την φίλη της αγαπημένης του, Τέιλορ Σουίφτ.

Σύνταξη
Μπενζεμά: «Θα ήθελα να συνεχίσω στη Σαουδική Αραβία, αλλά όχι μόνο για ένα ή δύο χρόνια»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Μπενζεμά: «Θα ήθελα να συνεχίσω στη Σαουδική Αραβία, αλλά όχι μόνο για ένα ή δύο χρόνια»

Αν και οδεύει στα 38 (τα κλείνει στις 19 Δεκεμβρίου) ο Καρίμ Μπενζεμά δείχνει διατεθειμένος να συνεχίσει το ποδόσφαιρο για τουλάχιστον δύο ακόμη και θα ήθελε να ανανεώσει με την Αλ Ιτιχάντ.

Σύνταξη
Το Λούβρο κλείνει αίθουσα που φιλοξενεί ελληνικές αρχαιότητες ως προληπτικό μέτρο
«Απρόβλεπτες εξελίξεις» 17.11.25

Το Λούβρο κλείνει αίθουσα που φιλοξενεί ελληνικές αρχαιότητες ως προληπτικό μέτρο

Σε δήλωση του, το Λούβρο ανέφερε ότι μια τεχνική έκθεση που υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα εντόπισε «ιδιαίτερη ευθραυστότητα σε ορισμένες δοκούς που στηρίζουν τα δάπεδα» του δεύτερου ορόφου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δανία: Φιλορώσοι χάκερ έκαναν κυβερνοεπίθεση σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των εκλογών
DDoS 17.11.25

Δανία: Φιλορώσοι χάκερ έκαναν κυβερνοεπίθεση σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των εκλογών

Την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση ανέλαβαν οι NoName057, φιλορωσική ομάδα χάκερ. Οι αρχές της Δανίας κάλεσαν τους πολίτες να μην ανησυχούν λέγοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Σύνταξη
Αυτό που θέλει ο Μέντι
On Field 17.11.25

Αυτό που θέλει ο Μέντι

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ξεκάθαρο στόχο ενόψει της συνέχειας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Θαμμένος ζωντανός – Η απίστευτη ιστορία του εργάτη που «νίκησε» τον θάνατο και έμεινε άφραγκος
Προδοσία 17.11.25

Θαμμένος ζωντανός – Η απίστευτη ιστορία του εργάτη που «νίκησε» τον θάνατο και έμεινε άφραγκος

Το 1968 ένας Ιρλανδός εργάτης έγινε είδηση ανά τον κόσμο ως θαμμένος ζωντανός κατακτώντας ένα ρεκόρ με τίμημα κάλπικο και πικρό. Σήμερα ένα νέο ντοκιμαντέρ λέει την ματαιόδοξη ιστορία του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μουζακίτης δεν είναι «Golden Boy», είναι όσα προηγήθηκαν (και δεν είδε κανείς) πλην του Ολυμπιακού…
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Ο Μουζακίτης δεν είναι «Golden Boy», είναι όσα προηγήθηκαν (και δεν είδε κανείς) πλην του Ολυμπιακού…

Ολοι είδαν τον Μουζακίτη στην κατάκτηση του Youth League και στην πορεία του τα τελευταία δύο χρόνια στην 1η ομάδα. Κάποιοι τον είχαν ξεχωρίσει από την ομάδας Β, στη Super League 2. Λιγότεροι είχαν εντυπωσιαστεί από την ωριμότητα και το επίπεδο του παιχνιδιού του σε επίπεδο Κ15, Κ17 και Κ19. Αλλά ουσιαστικά σχεδόν κανείς (εκτός Ρέντη) δεν «είδε» αυτό που έγινε πίσω από όλα αυτά τα επιτεύγματα και την πρόκληση της εκκόλαψης ενός Πρωταθλητή Ευρώπης, μεγαλωμένο με ένα περιβραχιόνιο στο χέρι.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Λύθηκε το μυστήριο: Αυτό ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν την ημέρα της ορκωμοσίας Τραμπ
Κόσμος 17.11.25

Λύθηκε το μυστήριο: Αυτό ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν την ημέρα της ορκωμοσίας Τραμπ

Ο Ερικ Τραμπ βάζει τέλος στις φήμες και τις θεωρίες αποκαλύπτοντας σε τηλεοπτική εκπομπή ότι κάλεσε τον Μπάρον στο τηλέφωνο ένα βράδυ για να μάθει τι ακριβώς ειπώθηκε εκείνη τη στιγμή.

Σύνταξη
Έσπευσε να διαψεύσει τον Τσίπρα για τη συνάντηση με τον Μεντβέντεφ ο Λαφαζάνης, αλλά… μία εικόνα 1000 λέξεις
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Έσπευσε να διαψεύσει τον Τσίπρα για τη συνάντηση με τον Μεντβέντεφ ο Λαφαζάνης, αλλά… μία εικόνα 1000 λέξεις

Προβληματισμό αν μη τι άλλο γεννά η βιασύνη προσώπων που αναφέρονται στην «Ιθάκη» του Τσίπρα να διαψεύσουν αναφορές και γεγονότα, χωρίς καν να το έχουν διαβάσει. Αρκούσε μία παρανόμως αποκτηθείσα διαρροή για να γίνει μύλος σχετικά με μια συνάντηση που τελικά είναι αποτυπωμένη σε φωτογραφικά ντοκουμέντα.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Σήμερα που ο φασισμός επελαύνει, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο
Νέα Αριστερά 17.11.25

Χαρίτσης: Σήμερα που ο φασισμός επελαύνει, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, επισήμανε ότι το Πολυτεχνείο είναι «όχι ως μια ακόμα επετειακή υποχρέωση, αλλά ως μια ανεξίτηλη υπόμνηση του χρέους που έχουμε απέναντι στα παιδιά μας»

Σύνταξη
«Πέντε σημαντικές ομάδες της Ευρώπης παρακολουθούν τον Χρήστο Τζόλη»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

«Πέντε σημαντικές ομάδες της Ευρώπης παρακολουθούν τον Χρήστο Τζόλη»

Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις φέτος με την Κλαμπ Μπριζ, αλλά και την Εθνική, με αποτέλεσμα αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες να παρακολουθούν «στενά» την πορεία του.

Σύνταξη
«Έτσι έγινα το Τέρας» – Ο Τζέικομπ Ελόρντι για τον Φράνκενσταϊν που του άλλαξε τη ζωή
42 κομμάτια μετά 17.11.25

«Έτσι έγινα το Τέρας» – Ο Τζέικομπ Ελόρντι για τον Φράνκενσταϊν που του άλλαξε τη ζωή

Το Netflix ανασταίνει το εμβληματικό Τέρας του Φράνκενσταϊν με τη νέα, λυρική μεταφορά του από τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Σε αυτή, ο Τζέικομπ Ελόρντι, βρήκε πολλά περισσότερα από όσα περίμενε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νορβηγία: Αριθμός ρεκόρ πολιτών τάσσεται υπέρ της προοπτικής των υδρογονανθράκων
Ετήσιο βαρόμετρο 17.11.25

Αριθμός ρεκόρ Νορβηγών τάσσεται υπέρ της προοπτικής των υδρογονανθράκων

Η Νορβηγία στην Ευρώπη, εκτός της Ρωσίας, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου, πηγών ορυκτών καυσίμων που δημιούργησαν τον πλούτο του αλλά που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη

Σύνταξη
Ρουμανία: «Κόκκινος συναγερμός» για το τάνκερ με το LPG
Μεγάλη ανησυχία 17.11.25

«Κόκκινος συναγερμός» στη Ρουμανία: «Αν το τάνκερ με το LPG εκραγεί…» - Εκκένωση περιοχών

Ο επικεφαλής του Τμήματος Έκτακτων Αναγκών της Ρουμανίας (DSU) δήλωσε ότι ο κίνδυνος έκρηξης του τάνκερ που χτυπήθηκε από ρωσικά drones, στην ουκρανική όχθη του Δούναβη, είναι υψηλός. Εάν το πλοίο εκραγεί, ο αντίκτυπος θα είναι αισθητός σε ακτίνα 4,5-5 χιλιομέτρων, εξήγησε.

Σύνταξη
