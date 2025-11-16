science
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
2024 YR4: Ο «καταστροφέας των πόλεων» κατευθύνεται προς την Σελήνη – Θα πρέπει να παρθούν κρίσιμες αποφάσεις
Διάστημα 16 Νοεμβρίου 2025

2024 YR4: Ο «καταστροφέας των πόλεων» κατευθύνεται προς την Σελήνη – Θα πρέπει να παρθούν κρίσιμες αποφάσεις

Από τις 25 Φεβρουαρίου 2025, ο αστεροειδής 2024 YR4 δεν αποτελεί πλέον σημαντικό κίνδυνο πρόσκρουσης στη Γη. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τη Σελήνη.

Ανησυχητική προειδοποίηση καθώς ο αστεροειδής 2024 YR4 έχει πιθανότητες πρόσκρουσης στη Σελήνη. Οι αστρονόμοι δεν έχουν πολύ χρόνο για να αποφασίσουν πως θα κινηθούν για να αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Θα χτυπήσει ο αστεροειδής 2024 YR4 τη Σελήνη;

Τον Φεβρουάριο, το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb θα έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει για λίγο τον 2024 YR4 (κεντρική φωτογραφία: Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία). Ο διαστημικός βράχος έχει σήμερα 4% πιθανότητα να συγκρουστεί με τη Σελήνη, το 2032.

Οι αστρονόμοι ανησυχούν καθώς αυτή η πιθανότητα θα μπορούσε να αυξηθεί σε πάνω από 30% λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του JWST. Μια πιθανή πρόσκρουση θα θέσει σε σημαντικό κίνδυνο τους δορυφόρους ή τις μελλοντικές σεληνιακές υποδομές, αναφέρει το New Scientist.

22 Δεκεμβρίου 2032

Τον επόμενο χρόνο, το διαστημικό τηλεσκόπιο, στις 18 και 26 Φεβρουαρίου, θα έχει ένα χρονικό παράθυρο για να συλλέξει κρίσιμα δεδομένα σχετικά με την τροχιά του αστεροειδούς και το τι πρέπει να γίνει γι’ αυτόν.

Όμως, καθώς ο αστεροειδής βρίσκεται τώρα πολύ μακριά για να μελετηθεί εξονυχιστικά η πιθανότητα πρόσκρουσης θα παραμείνει αμετάβλητη. Όταν οι δορυφόροι καταφέρουν να εστιάσουν στον διαστημικό βράχο θα γίνουν νέες παρατηρήσεις και δεν θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να προσδιορίσουν με βεβαιότητα αν ο αστεροειδής θα συγκρουστεί ή, όπως είναι πολύ πιο πιθανό, δεν θα συγκρουστεί με τη Σελήνη στις 22 Δεκεμβρίου 2032.

Παρακολουθώντας τους αστεροειδείς που πλησιάζουν τη Γη από την κατεύθυνση του Ήλιου, το διαστημικό τηλεσκόπιο NEOMIR της ESA θα καλύψει ένα σημαντικό κενό στα τρέχοντα συστήματα ανίχνευσης αστεροειδών και θα βελτιώσει σημαντικά την ετοιμότητά μας για μελλοντικούς παρόμοιους κινδύνους.

Χρήση ακόμα και πυρηνικών εκρηκτικών μηχανισμών

Ο 2024 YR4, ο οποίος προκάλεσε μεγάλη αναταραχή πριν ένα χρόνο λόγω των αναφορών ότι θα χτυπούσε τη Γη -παίρνοντας το προσωνύμιο «καταστροφέας των πόλεων»- εκτιμάται ότι έχει διάμετρο περίπου 53-67 μέτρα, περίπου το μέγεθος ενός κτιρίου 10 ορόφων. Είναι αρκετά μεγάλος ώστε να εξαφανίσει μια μεγάλη πόλη, απελευθερώνοντας περίπου 8 μεγατόνους ενέργειας κατά την πρόσκρουση, περισσότερο από 500 φορές την ενέργεια που απελευθερώθηκε από την ατομική βόμβα που κατέστρεψε τη Χιροσίμα της Ιαπωνίας.

Υπό αυτές τις συνθήκες οι επιστήμονες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα ακόμα και μιας αποστολής για την ανατίναξή του, προκειμένου να αποτραπεί η πιθανή ζημιά στους δορυφόρους που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Μια σεληνιακή πρόσκρουση θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα τεράστιο σύννεφο συντριμμιών και έναν κρατήρα μήκους περίπου 1 χλμ.

Επιστήμονες, μεταξύ των οποίων και εκείνοι της NASA, εξετάζουν διεξοδικά μια αποστολή που θα έχει ως στόχο τη διάσπαση του αστεροειδούς. Ανάμεσα στις επιλογές που υπάρχουν είναι και η χρήση πυρηνικών εκρηκτικών μηχανισμών, σύμφωνα με τον independent.

Σύγκρουση με τη Γη

Ο αστεροειδής ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στις 27 Δεκεμβρίου 2024 από το τηλεσκόπιο ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) στη Χιλή.

Τα αρχικά ευρήματα αποκάλυψαν ότι υπήρχε 1% πιθανότητα να συγκρουστεί με τη Γη στις 22 Δεκεμβρίου 2032. Αργότερα, η πιθανότητα εκτιμήθηκε ελαφρώς υψηλότερη, στο 3,1%. Ωστόσο, η NASA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται σημαντικός κίνδυνος πρόσκρουσης στη Γη.

Τον Απρίλιο, ο Δρ Andrew Rivkin, από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins στο Μέριλαντ, δήλωσε στη NASA ότι οι διαθέσιμες παρατηρήσεις του JWST είναι «ανεκτίμητες». «Αυτό θα μας βοηθήσει να καθορίσουμε την καλύτερη προσέγγιση σε περίπτωση που ένας άλλος αστεροειδής αποτελέσει πιθανή απειλή πρόσκρουσης στο μέλλον».

