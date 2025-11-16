Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
Skincare για 4χρονα – Το πρόβλημα με τα «δυστοπικά» προϊόντα περιποίησης που απευθύνονται σε παιδιά
16 Νοεμβρίου 2025

Skincare για 4χρονα – Το πρόβλημα με τα «δυστοπικά» προϊόντα περιποίησης που απευθύνονται σε παιδιά

Οι θεραπείες για νήπια και μεγαλύτερα παιδιά που προωθούνται από το μάρκετινγκ ή από διασημότητες περιγράφονται ως «γελοίες» και χωρίς οφέλη για το δέρμα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι δερματολόγοι έχουν επικρίνει τη νέα μάρκα προϊόντων περιποίησης, χαρακτηρίζοντάς την «δυστοπική» καθώς σχεδιάζει μάσκες προσώπου για παιδιά τεσσάρων ετών, προειδοποιώντας ότι η βιομηχανία ομορφιάς επεκτείνεται πλέον από τους εφήβους μέχρι και τα νήπια.

Οι ανησυχίες προκύπτουν καθώς όλο και περισσότερες μάρκες εισέρχονται επιθετικά στην αγορά προϊόντων περιποίησης του δέρματος για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες.

Τον Οκτώβριο, η πρώτη μάρκα προϊόντων περιποίησης δέρματος που αναπτύχθηκε ειδικά για παιδιά κάτω των 14 ετών, η Ever-eden, κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ.

Περίπου την ίδια περίοδο, η Superdrug παρουσίασε τη νέα σειρά POP για καταναλωτές ηλικίας 13 έως 28 ετών.

Μια σειρά από μάρκες έχει επίσης γνωρίσει μεγάλη δημοτικότητα μεταξύ των πολύ νέων χρηστών των κοινωνικών μέσων, δημιουργώντας το φαινόμενο που είναι γνωστό ως «Sephora kids», όπου τα παιδιά δημοσιεύουν βίντεο που παρουσιάζουν προϊόντα ομορφιάς.

Η ηθοποιός Shay Mitchell, η οποία έχει 35,2 εκατομμύρια ακόλουθους και είναι ευρέως γνωστή για τον ρόλο της στην σειρά Pretty Little Liars, κυκλοφόρησε πρόσφατα μια μάσκα περιποίησης του δέρματος για παιδιά.

Είπε ότι το προϊόν «εμπνεύστηκε» από τις κόρες της και ότι ήθελε να δημιουργήσει κάτι «διασκεδαστικό, απαλό και ασφαλές».

«Γελοίο» και χωρίς όφελος, λένε οι ειδικοί

Αλλά οι δερματολόγοι δεν είναι πεπεισμένοι, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι συνιδρυτές της νέας μάρκας της Mitchell, Rini, την περιγράφουν ως «το σημείο όπου η φροντίδα του δέρματος συναντά το παιχνίδι», υποδηλώνοντας ότι η αποστολή της είναι να καλλιεργήσει «υγιεινές συνήθειες, να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και να κάνει τα προσεκτικά σχεδιασμένα προϊόντα καθημερινής φροντίδας και παιχνιδιού προσβάσιμα σε κάθε οικογένεια».

Οι δερματολόγοι όμως υποστηρίζουν ότι η πραγματικότητα είναι πολύ λιγότερο υγιεινή.

Η Δρ Emma Wedgeworth, συμβουλευτική δερματολόγος στο 55 Harley Street, στο κέντρο του Λονδίνου, χαρακτήρισε την τάση «γελοία».

Είπε: «Πιστεύω ότι αυτά τα προϊόντα είναι εντελώς περιττά.

Όταν εξετάζουμε τι βάζουμε στο δέρμα των παιδιών, πρέπει να σταθμίζουμε τα οφέλη και τους κινδύνους, και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν πραγματικά οφέλη, αλλά εκθέτουμε τα παιδιά σε περιττούς κινδύνους».

Τόνισε τη σημασία της ενθάρρυνσης υγιεινών συνηθειών γύρω από το δέρμα, χωρίς να επιβαρύνουμε τα παιδιά με πιέσεις που εστιάζουν στην εμφάνιση.

«Σε αυτή την ηλικία, η φροντίδα του δέρματος πρέπει να είναι καθαρά λειτουργική: απαλό καθαρισμό, ενυδάτωση αν το δέρμα είναι ξηρό και προστασία από τον ήλιο».

Τροφοδοτώντας την αυτοσυνείδηση σε πολύ μικρά παιδιά

Σύμφωνα με την Wedgeworth, τα πολύ μικρά παιδιά είναι «εκ φύσεως χωρίς αυτοσυνείδηση» και η εισαγωγή ρουτινών ομορφιάς κινδυνεύει να τα ωθήσει προς την ανησυχία για την εμφάνιση πολύ νωρίς.

Το δέρμα των παιδιών είναι εγγενώς πιο ευαίσθητο από αυτό των ενηλίκων, πρόσθεσε, και «η έκθεση τους σε πολλαπλά περιττά χημικά αυξάνει τον κίνδυνο ερεθισμού και ευαισθητοποίησης αργότερα».

Διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχει τίποτα κακό με τα καλά σχεδιασμένα προϊόντα που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για το νεανικό δέρμα», όταν υποστηρίζονται από την επιστήμη.

Αυτό που την ανησυχεί είναι οι μάρκες που προωθούνται από διασημότητες, οι οποίες «καθοδηγούνται από το μάρκετινγκ και όχι από την επιστήμη και δεν προσφέρουν πραγματικά οφέλη για το δέρμα».

Άλλοι δερματολόγοι μοιράζονται την ανησυχία της.

Η Δρ. Amy Perkins επέκρινε τη Rini σε μια ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας: «Η Rini έχει προωθήσει ‘απαλές’ μάσκες προσώπου για να ‘αποκαταστήσει’ το νεανικό δέρμα… Τις περιγράφουν ως ‘το σημείο όπου η περιποίηση του δέρματος και το παιχνίδι συναντούν την καινοτομία’… και το βρίσκω τρομακτικά δυστοπικό».

Είπε ότι η βιομηχανία ομορφιάς «επεκτείνει την εμβέλειά της από τους εφήβους στα μικρά παιδιά».

Τα προϊόντα και η εισβολή στην παιδική ηλικία

Η σειρά της Rini περιλαμβάνει μάσκες προσώπου χωρίς άρωμα, με θέμα τα ζώα, για παιδιά ηλικίας τεσσάρων ετών και άνω, που πωλούνται σε πακέτο των 11 λιρών.

Η μάρκα δηλώνει ότι είναι κατασκευασμένες από 100% καθαρό βαμβάκι και εμπλουτισμένες με βιταμίνη Ε.

Σχεδιάζει επίσης να λανσάρει προϊόντα μπάνιου το 2026, τα οποία συνιστώνται για παιδιά ηλικίας δύο ετών και άνω, και σημειώνει στον ιστότοπό της ότι τα προϊόντα παιχνιδιού «είναι επίσης σχεδιασμένα ώστε να είναι ασφαλή για τα μικρά παιδιά, αλλά εσείς γνωρίζετε καλύτερα το παιδί σας». Ζητήθηκε από την Rini να σχολιάσει το θέμα.

Στις ΗΠΑ, η Ever-eden προωθείται ως η πρώτη μάρκα προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας που έχει αναπτυχθεί από παιδοδερματολόγους για παιδιά κάτω των 14 ετών.

Η εταιρεία δηλώνει ότι η κυκλοφορία της σηματοδοτεί τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας «γενιάς άλφα», που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας περίπου ενός έως 15 ετών και βασίζεται στην «επιστήμη, την ασφάλεια και την εκπαίδευση».

Τα προϊόντα περιλαμβάνουν ένα καθαριστικό προσώπου και μια κρέμα SPF 20 για παιδιά ηλικίας τριών έως οκτώ ετών, με τιμή 48 δολάρια, και ένα «πακέτο ρουτίνας για παιδιά» με σαμπουάν, μαλακτικό και μια κρέμα προσώπου με πολυβιταμίνες, με τιμή 92 δολάρια. Η Ever-eden κλήθηκε να σχολιάσει.

Οι πωλητές ανταποκρίνονται στην κουλτούρα της Γενιάς Z και της Γενιάς Άλφα

Η Superdrug στο Ηνωμένο Βασίλειο κινείται σε παρόμοια κατεύθυνση με τη σειρά POP για τη Γενιά Z, που απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 13 έως 28 ετών.

Η Emma Monaghan, επικεφαλής της εταιρείας για τα ιδιόκτητα και αποκλειστικά προϊόντα, δήλωσε:

«Εντοπίσαμε ένα πραγματικό κενό στην αγορά των προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νεότερων καταναλωτών, οι οποίοι είναι όλο και πιο απαιτητικοί στις ρουτίνες τους, αλλά εξακολουθούν να εκτιμούν την προσβασιμότητα και την εμπιστοσύνη. Η σειρά POP μας επιτρέπει όχι μόνο να καλύψουμε ένα κενό στην κατηγορία, αλλά και να θέσουμε ένα νέο πρότυπο για τον τρόπο με τον οποίο απευθυνόμαστε στους νεότερους καταναλωτές που ενδιαφέρονται για την περιποίηση της επιδερμίδας τους».

Καθώς όλο και περισσότερες μάρκες εισέρχονται στις αγορές των παιδιών και των εφήβων, οι δερματολόγοι συνεχίζουν να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου: όταν η περιποίηση του δέρματος γίνεται παιχνίδι, η υγεία των παιδιών — και όχι το μάρκετινγκ — πρέπει να παραμείνει η προτεραιότητα.

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

