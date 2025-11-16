Πολυτεχνείο: Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν το μεσημέρι της Δευτέρας

Κλείνουν αύριο το μεσημέρι κεντρικοί σταθμοί του μετρό με εντολή της αστυνομίας λόγω της πορείας του Πολυτεχνείου.

Ειδικότερα, αύριο Δευτέρα θα κλείσουν στις 14:00 οι σταθμοί του Μετρό, Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2), Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση, ενώ οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν αντίστοιχα τα δρομολόγιά τους και να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές μεταφορές.