ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1: Ξύλο λίγο πριν φινάλε στο ποδοσφαιρικό ντέρμπι των γυναικών (vid)

Πετυχαίνοντας ανατροπή, η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει ου Παναθηναϊκού με 2-1, στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών, που πραγματοποιήθηκε στους Αγίους Αναργύρους.

Οι πράσινες ήταν εκείνες που άνοιξαν το σκορ στο 26ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι της Πούλιου μετά από χέρι που έκανε η Νεφρού σε σέντρα από τα δεξιά. Εν τέλει το πρώτο ημίχρονο έληξε με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 1-0, ωστόσο στην επανάληψη η «Ένωση» πέτυχε την ανατροπή.

Αρχικά η ισοφάριση ήρθε στο 74′ από την Χαμαλίδου, με απευθείας σουτ στην κίνηση από πλάγια δεξιά, ενώ στο 85′ η Βιολάρη που έφυγε ωραία στην πλάτη της άμυνας έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με έξυπνη λόμπα, για το 2-1 που έμεινε ως το τέλος.

Το αθηναϊκό ντέρμπι είχε όμως και… ξύλο. Η ένταση προέκυψε δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα από το δεύτερο τέρμα της ΑΕΚ. Συγκεκριμένα στο 86′, μετά από δυνατή μονομαχία, Χατζηνικολάου και Σαμπανάσιτς «πιάστηκαν στα χέρια», ενώ στο «σκηνικό» μπήκαν κι άλλες πολλές παίκτριες από τις δύο ομάδες, ευτυχώς οι περισσότερες για να βοηθήσουν το περιστατικό να λήξει.