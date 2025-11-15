Ακυρώθηκε το IndieChina Film Festival στη Νέα Υόρκη μετά από καταγγελίες για παρενοχλήσεις σε Κινέζους δημιουργούς

Ο Ζου Ρικούν πέρασε μήνες προετοιμάζοντας ένα νέο φεστιβάλ ανεξάρτητου κινεζικού κινηματογράφου στη Νέα Υόρκη — ένα φεστιβάλ που τελικά δεν άνοιξε ποτέ τις πόρτες του. Ο δημιουργός και επιμελητής του IndieChina Film Festival αποφάσισε να το «παγώσει» δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα της 8ης Νοεμβρίου, εξαιτίας αναφορών για παρενοχλήσεις σε βάρος σκηνοθετών, παραγωγών και των οικογενειών τους στην Κίνα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News.

Παρότι το φεστιβάλ ματαιώθηκε, ο Ζου εξακολουθεί καθημερινά να πηγαίνει στον άδειο χώρο που είχε νοικιάσει, ως πράξη συμβολικής διαμαρτυρίας, συχνά συνοδευόμενος από λίγους ακόμη κινηματογραφιστές με τους οποίους βλέπουν και συζητούν ταινίες. «Δεν ήταν αυτό το φεστιβάλ που οργάνωσα», σημείωσε.

Όπως εξηγεί, αρκετοί καλεσμένοι αποχώρησαν την τελευταία στιγμή επικαλούμενοι «προσωπικούς λόγους». Ωστόσο ορισμένοι του είπαν ευθέως ότι τους ζητήθηκε από τις κινεζικές αρχές να μην συμμετάσχουν. Σε ανακοίνωσή του πριν από την ακύρωση, ο Ζου ανέφερε ότι στόχος του ήταν να προστατεύσει όλους όσοι είχαν εμπλακεί στη διοργάνωση από «άγνωστες δυνάμεις» που τους παρενοχλούσαν.

«Ελπίζω αυτή η ανακοίνωση της ακύρωσης του IndieChina Film Festival να κάνει ορισμένες άγνωστες δυνάμεις να σταματήσουν να παρενοχλούν όλους τους σκηνοθέτες, τους καλεσμένους, τα πρώην μέλη της ομάδας, τους εθελοντές και τους φίλους και συγγενείς μου», είπε σε ανακοίνωση στον ιστότοπο του φεστιβάλ.

«Εξακολουθώ να είμαι κινηματογραφιστής. Εξακολουθώ να είμαι Κινέζος κινηματογραφιστής και ανεξάρτητος επιμελητής κινηματογράφου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η ανεξάρτητη κινηματογραφική δημιουργία στην Κίνα «είναι πραγματικά δύσκολη· είναι εξαιρετικά διαφορετική από ό,τι ήταν παλαιότερα.»

Τι συμβαίνει με το Πεκίνο;

Η υπόθεση δεν είναι καινούργια για τον ίδιο. Πριν μετακομίσει στη Νέα Υόρκη πριν από δέκα χρόνια, είχε οργανώσει επί δύο δεκαετίες ανεξάρτητα φεστιβάλ στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του Beijing Independent Film Festival — όλα τους, σύμφωνα με τη Human Rights Watch, έκλεισαν μετά το 2012, όταν οι πιέσεις προς κάθε μορφή ανεξάρτητης καλλιτεχνικής έκφρασης εντάθηκαν υπό την προεδρία Σι Τζινπίνγκ.

«Στο τέλος, κανένα από τα φεστιβάλ μου δεν μπόρεσε να συνεχιστεί», λέει. Η διοργάνωση στη Νέα Υόρκη ήταν η πρώτη του προσπάθεια να δημιουργήσει έναν θεσμό για τον ανεξάρτητο κινεζικό κινηματογράφο εκτός λογοκρισίας.

Η Human Rights Watch, σχολιάζοντας την ακύρωση, έκανε λόγο για «διακρατική καταστολή», υποστηρίζοντας ότι το Πεκίνο επιχειρεί να ελέγξει και στο εξωτερικό το τι μπορεί να προβληθεί σχετικά με την κινεζική κοινωνία.

«Η κινεζική κυβέρνηση άπλωσε το χέρι της σε όλο τον κόσμο για να κλείσει ένα φεστιβάλ κινηματογράφου στη Νέα Υόρκη», δήλωσε ο Γιαλκούν Ουλουγιόλ, ερευνητής για την Κίνα στη Human Rights Watch. «Αυτή η νέα πράξη διακρατικής καταστολής δείχνει τον στόχο της κινεζικής κυβέρνησης να ελέγχει τι βλέπει και τι μαθαίνει ο κόσμος για την Κίνα».

Το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στους New York Times, είπε ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες της υπόθεσης και κατηγόρησε την οργάνωση για «μακρόχρονη προκατάληψη» κατά της Κίνας.