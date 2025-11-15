Εχοντας γίνει μόδα παγκοσμίως, τα κουκλάκια Labubu αναμένεται προσεχώς να πρωταγωνιστήσουν σε ταινία, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Hollywood Reporter (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Isabel Infantes).

«Η Sony Pictures έκλεισε συμφωνία για την παραγωγή ταινίας βασισμένης στα τερατάκια με τα μεγάλα δόντια»

Labubu, the plush toy line of scruffy cute-ugly monsters, could be headed to the big screen.⁠ Sony Pictures, closed a deal this week to develop the toy phenomenon as a feature film. More details: https://t.co/nbvmfpAH9L pic.twitter.com/K894zytXPH — The Hollywood Reporter (@THR) November 14, 2025

Τις προηγούμενες ημέρες, η Sony Pictures έκλεισε συμφωνία για την παραγωγή ταινίας βασισμένης στα τερατάκια με τα μεγάλα δόντια, αναφέρει το δημοσίευμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν η ταινία θα είναι κινουμένων σχεδίων ή θα περιλαμβάνει ηθοποιούς.

Η Sony Pictures δεν έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του Hollywood Reporter.

Τα λούτρινα κουκλάκια Labubu, τα οποία πωλούνται από την κινεζική Pop Mart, έγιναν μόδα φέτος.

Διάσημοι καλλιτέχνες, όπως η τραγουδίστρια Ριάνα και η Λίζα του νοτιοκορεατικού συγκροτήματος Blackpink, έχουν κάνει δημόσιες εμφανίσεις με Labubu.

Σχηματίζουν ουρές…

Νέοι σχηματίζουν ουρές για να αγοράσουν Labubu σε συσκευασίες που κρατούν καλά κρυμμένο το μυστικό του περιεχομένου, χωρίς να γνωρίζει ο καταναλωτής τη μορφή της φιγούρας που θα αποκτήσει.

H Sony Pictures είχε αναλάβει την παραγωγή της κινηματογραφικής σειράς «Jumanjι» καθώς και της ταινίας «KPop Demon Hunters» που γνώρισε μεγάλη επιτυχία μέσω της συνδρομητικής πλατφόρμας Netflix.