Τα κουκλάκια Labubu αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν σε ταινία
Η Sony Pictures έκλεισε συμφωνία για την παραγωγή ταινίας βασισμένης στα κουκλάκια Labubu, σύμφωνα με δημοσίευμα του Hollywood Reporter, τα οποία έχουν γίνει φέτος μόδα παγκοσμίως.
- «Σας ευχαριστώ για την συμπαράσταση στο πένθος μου» – Το συγκινητικό μήνυμα της Αγγελικής Νικολούλη
- «Οχι άλλοι άδικοι πόλεμοι», το μήνυμα Μαδούρο στον αμερικανικό λαό
- Πολύνεκρη έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα στο ινδικό Κασμίρ
- Το AfD ζητά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να χαρακτηρίσουν τρομοκρατικές τις αντιφασιστικές ομάδες
Εχοντας γίνει μόδα παγκοσμίως, τα κουκλάκια Labubu αναμένεται προσεχώς να πρωταγωνιστήσουν σε ταινία, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Hollywood Reporter (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Isabel Infantes).
«Η Sony Pictures έκλεισε συμφωνία για την παραγωγή ταινίας βασισμένης στα τερατάκια με τα μεγάλα δόντια»
Labubu, the plush toy line of scruffy cute-ugly monsters, could be headed to the big screen. Sony Pictures, closed a deal this week to develop the toy phenomenon as a feature film.
More details: https://t.co/nbvmfpAH9L pic.twitter.com/K894zytXPH
— The Hollywood Reporter (@THR) November 14, 2025
Τις προηγούμενες ημέρες, η Sony Pictures έκλεισε συμφωνία για την παραγωγή ταινίας βασισμένης στα τερατάκια με τα μεγάλα δόντια, αναφέρει το δημοσίευμα.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν η ταινία θα είναι κινουμένων σχεδίων ή θα περιλαμβάνει ηθοποιούς.
Η Sony Pictures δεν έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του Hollywood Reporter.
Τα λούτρινα κουκλάκια Labubu, τα οποία πωλούνται από την κινεζική Pop Mart, έγιναν μόδα φέτος.
Διάσημοι καλλιτέχνες, όπως η τραγουδίστρια Ριάνα και η Λίζα του νοτιοκορεατικού συγκροτήματος Blackpink, έχουν κάνει δημόσιες εμφανίσεις με Labubu.
Σχηματίζουν ουρές…
Νέοι σχηματίζουν ουρές για να αγοράσουν Labubu σε συσκευασίες που κρατούν καλά κρυμμένο το μυστικό του περιεχομένου, χωρίς να γνωρίζει ο καταναλωτής τη μορφή της φιγούρας που θα αποκτήσει.
H Sony Pictures είχε αναλάβει την παραγωγή της κινηματογραφικής σειράς «Jumanjι» καθώς και της ταινίας «KPop Demon Hunters» που γνώρισε μεγάλη επιτυχία μέσω της συνδρομητικής πλατφόρμας Netflix.
- Καιρός: Έως τους 23 βαθμούς η θερμοκρασία το Σάββατο – Έρχεται αφρικανική σκόνη από την Κυριακή
- Πληρώνουμε ακριβά τη δημόσια υγεία – Έκθεση του ΟΟΣΑ
- Απάτες μέσω… Διαδικτύου με «άρωμα» ερωτισμού
- Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την επιστροφή ενοικίου
- «Shoot the People»: Ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του φωτογράφου, κοινωνικού ακτιβιστή, Μίσαν Χάριμαν
- Ψηφιακή επικοινωνία: Μπορείς να βάλεις «φρένο» στα μηνύματα;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις