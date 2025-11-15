magazin
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Τα κουκλάκια Labubu αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν σε ταινία
Go Fun 15 Νοεμβρίου 2025 | 04:00

Τα κουκλάκια Labubu αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν σε ταινία

Η Sony Pictures έκλεισε συμφωνία για την παραγωγή ταινίας βασισμένης στα κουκλάκια Labubu, σύμφωνα με δημοσίευμα του Hollywood Reporter, τα οποία έχουν γίνει φέτος μόδα παγκοσμίως.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Spotlight

Εχοντας γίνει μόδα παγκοσμίως, τα κουκλάκια Labubu αναμένεται προσεχώς να πρωταγωνιστήσουν σε ταινία, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Hollywood Reporter (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Isabel Infantes).

«Η Sony Pictures έκλεισε συμφωνία για την παραγωγή ταινίας βασισμένης στα τερατάκια με τα μεγάλα δόντια»

Τις προηγούμενες ημέρες, η Sony Pictures έκλεισε συμφωνία για την παραγωγή ταινίας βασισμένης στα τερατάκια με τα μεγάλα δόντια, αναφέρει το δημοσίευμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν η ταινία θα είναι κινουμένων σχεδίων ή θα περιλαμβάνει ηθοποιούς.

Η Sony Pictures δεν έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του Hollywood Reporter.

Τα λούτρινα κουκλάκια Labubu, τα οποία πωλούνται από την κινεζική Pop Mart, έγιναν μόδα φέτος.

Διάσημοι καλλιτέχνες, όπως η τραγουδίστρια Ριάνα και η Λίζα του νοτιοκορεατικού συγκροτήματος Blackpink, έχουν κάνει δημόσιες εμφανίσεις με Labubu.

Σχηματίζουν ουρές…

Νέοι σχηματίζουν ουρές για να αγοράσουν Labubu σε συσκευασίες που κρατούν καλά κρυμμένο το μυστικό του περιεχομένου, χωρίς να γνωρίζει ο καταναλωτής τη μορφή της φιγούρας που θα αποκτήσει.

H Sony Pictures είχε αναλάβει την παραγωγή της κινηματογραφικής σειράς «Jumanjι» καθώς και της ταινίας «KPop Demon Hunters» που γνώρισε μεγάλη επιτυχία μέσω της συνδρομητικής πλατφόρμας Netflix.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Fitch Ratings: Aναβάθμισε την Ελλάδα σε «BBB» με σταθερές προοπτικές

Fitch Ratings: Aναβάθμισε την Ελλάδα σε «BBB» με σταθερές προοπτικές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο. Κερδίζουμε σε αξιοπιστία»

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο. Κερδίζουμε σε αξιοπιστία»

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η αφορισμένη, η σύντροφος του δικτάτορα, η αηδία – Η Άννα Γουίντουρ μέσα από 400 εξώφυλλα σοκ στη Vogue
Big bang 14.11.25

Η αφορισμένη, η σύντροφος του δικτάτορα, η αηδία – Η Άννα Γουίντουρ μέσα από 400 εξώφυλλα σοκ στη Vogue

Μετά από 37 χρόνια απόλυτης κυριαρχίας στον κόσμο της μόδας και περισσότερα από 400 εξώφυλλα που υπήρξαν άλλοτε λαμπερά ορόσημα και άλλοτε βαθιά αμφιλεγόμενα πολιτιστικά σχόλια, η Άννα Γουίντουρ αποχωρεί από τη θέση της αρχισυντάκτριας της αμερικανικής Vogue

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Pirelli 2026: Βένους Γουίλιαμς, Ιρίνα Σάικ, Τίλντα Σουίντον, Εύα Χερτζίκοβα και άλλα θαύματα της φύσης στο ημερολόγιο-μανιφέστο 
Αιθέριο 14.11.25

Pirelli 2026: Βένους Γουίλιαμς, Ιρίνα Σάικ, Τίλντα Σουίντον, Εύα Χερτζίκοβα και άλλα θαύματα της φύσης στο ημερολόγιο-μανιφέστο 

Το Ημερολόγιο της Pirelli για το 2026 φέρει την υπογραφή του Νορβηγού φωτογράφου Σόλβε Σούντσμπο και έχει ως θέμα τα στοιχεία της φύσης 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα με το πιο αισθησιακό άλμπουμ του Marvin Gaye: 50 χρόνια “I want you” – Στον Λυκαβηττό στις 6 Ιουλίου
Music Stage 14.11.25

Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα με το πιο αισθησιακό άλμπουμ του Marvin Gaye: 50 χρόνια “I want you” – Στον Λυκαβηττό στις 6 Ιουλίου

Πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια συναυλία—είναι μια γιορτή για την αγάπη, τη δημιουργικότητα και τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye και του I Want You

Σύνταξη
«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων
Fizz 14.11.25

«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων

Η Μπίλι Άιλις στρέφει τα «πυρά» της προς τον Έλον Μασκ, κατηγορώντας τον ουσιαστικά για συσσώρευση αμύθητου πλούτου τη στιγμή που ο κόσμος δοκιμάζεται από αλλεπάλληλες κρίσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο πόλεμος του γυμνού: Κιμ Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ και Ρέι Τζέι σε μπαράζ αλληλομηνύσεων για το διάσημο sex tape του 2007
Ψάχνοντας τη διαρροή 14.11.25

Ο πόλεμος του γυμνού: Κιμ Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ και Ρέι Τζέι σε μπαράζ αλληλομηνύσεων για το διάσημο sex tape του 2007

Περίπου δύο δεκαετίες μετά τη διαρροή του διάσημου sex tape της Κιμ Καρντάσιαν και το Ρέι Τζέι, οι δύο πλευρές αλληλομηνύονται - με την Κρις Τζένερ στη μέση στον ρόλο του μάνατζερ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Lady Gaga έκανε τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 παίρνοντας αγωγή για κατάθλιψη – «Νιώθω τυχερή που ζω»
«Χρειαζόμουν βοήθεια» 14.11.25

Η Lady Gaga έκανε τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 παίρνοντας αγωγή για κατάθλιψη – «Νιώθω τυχερή που ζω»

Ήταν η ταινία που την καθιέρωσε στον κινηματογράφο και της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου ρόλου. Ωστόσο τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 ήταν πολύ δύσκολα για τη Lady Gaga.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things
«Χαμογέλα!» 14.11.25

«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things

Στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του Stranger Things στο Λονδίνο, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αντέδρασε σε φωτογράφο που της φώναξε «Χαμογέλα!», πριν αποχωρήσει εμφανώς ενοχλημένη από το κόκκινο χαλί

Σύνταξη
«Οι ιστορικοί θα παρακάμψουν τη γενιά μας»: Γιατί η Gen Z επιλέγει ενεργά την γελοιότητα
Οι ασόβαροι 14.11.25

«Οι ιστορικοί θα παρακάμψουν τη γενιά μας»: Γιατί η Gen Z επιλέγει ενεργά την γελοιότητα

Σε έναν κόσμο που μοιάζει να καταρρέει κάτω από το βάρος της αβεβαιότητας, η Gen Z επιλέγει να αντιδρά με ειρωνεία, γέλιο και δημιουργική τρέλα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κάιλι Τζένερ θα υποδυθεί την Κάιλι Τζένερ στη νέα ταινία της Charli xcx – «Είναι σημαντικό, προφανώς»
Fizz 14.11.25

Η Κάιλι Τζένερ θα υποδυθεί την Κάιλι Τζένερ στη νέα ταινία της Charli xcx – «Είναι σημαντικό, προφανώς»

«Ήμουν τόσο φοβισμένη που θα συμμετείχα στην επερχόμενη ταινία της Charli», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Κάιλι Τζένερ, η οποία μίλησε και για τον φόβο του να δεχθείς σκληρή κριτική.

Σύνταξη
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δημοπρατεί κειμήλια του Dawson’s Creek για να πληρώσει τη θεραπεία καρκίνου
«Είναι η στιγμή» 13.11.25

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δημοπρατεί κειμήλια του Dawson’s Creek για να πληρώσει τη θεραπεία καρκίνου

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ του Dawson's Creek βγάζει στο σφυρί συλλεκτικά αντικείμενα από την καριέρα του για να καλύψει μέρος των εξόδων της θεραπείας του για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ
«Έντονη» 13.11.25

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ

Η εγκωμιαστική ανάρτηση της Λόρεν Σάντσεζ έρχεται μετά την παρουσία της ίδιας και του συζύγου της, Τζέφ Μπέζος, στο πάρτι γενεθλίων της Σίντνεϊ Σουίνι με θέμα το διάστημα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Απάτες μέσω… Διαδικτύου με «άρωμα» ερωτισμού
Ελλάδα 15.11.25

Απάτες μέσω… Διαδικτύου με «άρωμα» ερωτισμού

Με ποιους τρόπους οι επιτήδειοι πουλάνε έρωτα και αποσπούν μεγάλα ποσά από τα θύματά τους, από 2.000 έως και 60.000 ευρώ n Μιλούν οικογένειες θυμάτων και ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Η ΕΕ ετοιμάζει φόρο για τα ανθυγιεινά τρόφιμα και τα αλκοολούχα ποτά – Σχέδιο για την υγεία της καρδιάς
Στόχος η υγεία 15.11.25

Η ΕΕ ετοιμάζει φόρο για τα ανθυγιεινά τρόφιμα και τα αλκοολούχα ποτά – Σχέδιο για την υγεία της καρδιάς

Ο φόρος αναμένεται να τεθεί σε ισχύει τους επόμενους μήνες και εκτός από τα ανθυγιεινά τρόφιμα θα περιλαμβάνει τον καπνό. Θα ενισχύει τον έλεγχο και τα μέτρα πρόληψης με βοήθεια από την ΑΙ.

Σύνταξη
Το ΕΛΚ έσπασε τη «γραμμή αποκλεισμού» της ακροδεξιάς στην Ευρωβουλή – Απρόβλεπτες οι συνέπειες
Ευκαιριακές συμμαχίες; 15.11.25

Το ΕΛΚ έσπασε τη «γραμμή αποκλεισμού» της ακροδεξιάς στην Ευρωβουλή – Απρόβλεπτες οι συνέπειες

Το ΕΛΚ έχει επιλέξει τη συμμαχία με την Ακροδεξιά όταν δεν μπορεί να συνεργαστεί με το Κέντρο. Και βρίσκεται αντιμέτωπο με κριτική ότι μπροστά σε μικρές νίκες θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΠΟΥ: Για πρώτη φορά οδηγίες διαχείρισης του διαβήτη στις εγκύους
Κατευθυντήριες οδηγίες 15.11.25

ΠΟΥ: Για πρώτη φορά οδηγίες διαχείρισης του διαβήτη στις εγκύους

27 συστάσεις για διαχείριση του διαβήτη τύπου Ι, ΙΙ ή κύησης στις εγκύους με συμβουλές για τους θεραπευτικούς στόχους και την συνολική αγωγή πέραν των φαρμάκων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ο Τραμπ αποκήρυξε την πιστή του, αλλά «παραστρατημένη», βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν
Είχε «παραστρατήσει» 15.11.25

Ο Τραμπ αποκηρύσσει δημόσια την «τρελή» Μάγκι

«Το μόνο που βλέπω να κάνει η “τρελή” Μάγκι είναι ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκηρύσσοντας δημόσια την άλλοτε πιστή του βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.

Σύνταξη
Γερμανία: Δεν θα απελαθούν όσοι υφίστανται θρησκευτικές η πολιτικές διώξεις, διαβεβαιώνει ο Μερτς
Πρόσφυγες 15.11.25

Δεν θα απελαθούν όσοι διώκονται στην πατρίδα τους, διαβεβαιώνει ο Μερτς

Οσοι διώκονται για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους «δεν θα απελαθούν», δηλώνει ο Μερτς, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι πρόσφυγες θα πρέπει να επιστρέψουν εκεί όπου τελείωσαν οι συγκρούσεις.

Σύνταξη
Παρέμβαση Τραμπ σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών
Εχθροπραξίες 15.11.25

Νέα μεσολάβηση Τραμπ σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη

Ο Ντόναλντ Τραμπ, «προκειμένου να συμβάλει στον τερματισμό της βίας», παρενέβη εκ νέου σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στα σύνορά τους.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του BBC και θα ζητήσει 1 έως 5 δισ. δολάρια αποζημίωση
Δήλωση 15.11.25

Ο Τραμπ θα μηνύσει το BBC για 1 έως 5 δισ. δολάρια

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα κινηθεί νομικά εναντίον του BBC, ζητώντας από 1 έως 5 δισ. δολάρια αποζημίωση, όπως δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους εν πτήσει στο προεδρικό αεροσκάφος.

Σύνταξη
Θεσσαλία: Οι αγρότες αποφασίζουν μπλόκα – Αγανάκτηση και οργή στο συλλαλητήριο της Αγιάς
Ελλάδα 15.11.25

Οι αγρότες της Θεσσαλίας αποφασίζουν μπλόκα - Αγανάκτηση και οργή στο συλλαλητήριο της Αγιάς

Οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για τις αγροτικές επιδοτήσεις δεν έχουν ικανοποιήσει αγρότες και κτηνοτρόφους που προσανατολίζονται σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις και πανθεσσαλικό μπλόκο.

Σύνταξη
Ανατροπή και πρόκριση στο Μουντιάλ για την Κροατία (3-1) – Τρίποντο για την Γερμανία (2-0) – Δείτε τα γκολ
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Ανατροπή και πρόκριση στο Μουντιάλ για την Κροατία (3-1) – Τρίποντο για την Γερμανία (2-0) – Δείτε τα γκολ

Η Κροατία «σφράγισε» την είσοδο στα τελικά του Μουντιάλ 2026 (3-1), το πάνω χέρι για την πρόκριση Ολλανδία (1-1) και Γερμανία (0-2) – Όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
Πολυτεχνείο: 52 χρόνια από την εξέγερση των φοιτητών – Ξεκινούν οι τριήμερες εκδηλώσεις
Ελλάδα 14.11.25

Πολυτεχνείο: 52 χρόνια από την εξέγερση των φοιτητών – Ξεκινούν οι τριήμερες εκδηλώσεις

Με επίκεντρο το ιστορικό κτίριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πατησίων ξεκινούν από αύριο οι εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα για την 52η επέτειο από την εξέγερση των φοιτητών κατά της στρατιωτικής χούντας

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο